За год на биржу вышли три российские компании — «Совкомфлот», девелопер «Самолёт» и Ozon.

{"id":188732,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/188732-vyigrali-ot-pandemii-pochemu-rossiyskie-kompanii-provodyat-ipo-vo-vremya-krizisa","title":"\u00ab\u0412\u044b\u0438\u0433\u0440\u0430\u043b\u0438 \u043e\u0442 \u043f\u0430\u043d\u0434\u0435\u043c\u0438\u0438\u00bb: \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0435 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0434\u044f\u0442 IPO \u0432\u043e \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u043a\u0440\u0438\u0437\u0438\u0441\u0430","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/finance\/188732-vyigrali-ot-pandemii-pochemu-rossiyskie-kompanii-provodyat-ipo-vo-vremya-krizisa","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/finance\/188732-vyigrali-ot-pandemii-pochemu-rossiyskie-kompanii-provodyat-ipo-vo-vremya-krizisa&title=\u00ab\u0412\u044b\u0438\u0433\u0440\u0430\u043b\u0438 \u043e\u0442 \u043f\u0430\u043d\u0434\u0435\u043c\u0438\u0438\u00bb: \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0435 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0434\u044f\u0442 IPO \u0432\u043e \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u043a\u0440\u0438\u0437\u0438\u0441\u0430","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/finance\/188732-vyigrali-ot-pandemii-pochemu-rossiyskie-kompanii-provodyat-ipo-vo-vremya-krizisa&text=\u00ab\u0412\u044b\u0438\u0433\u0440\u0430\u043b\u0438 \u043e\u0442 \u043f\u0430\u043d\u0434\u0435\u043c\u0438\u0438\u00bb: \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0435 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0434\u044f\u0442 IPO \u0432\u043e \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u043a\u0440\u0438\u0437\u0438\u0441\u0430","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/finance\/188732-vyigrali-ot-pandemii-pochemu-rossiyskie-kompanii-provodyat-ipo-vo-vremya-krizisa&text=\u00ab\u0412\u044b\u0438\u0433\u0440\u0430\u043b\u0438 \u043e\u0442 \u043f\u0430\u043d\u0434\u0435\u043c\u0438\u0438\u00bb: \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0435 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0434\u044f\u0442 IPO \u0432\u043e \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u043a\u0440\u0438\u0437\u0438\u0441\u0430","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/finance\/188732-vyigrali-ot-pandemii-pochemu-rossiyskie-kompanii-provodyat-ipo-vo-vremya-krizisa","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u00ab\u0412\u044b\u0438\u0433\u0440\u0430\u043b\u0438 \u043e\u0442 \u043f\u0430\u043d\u0434\u0435\u043c\u0438\u0438\u00bb: \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0435 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0434\u044f\u0442 IPO \u0432\u043e \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u043a\u0440\u0438\u0437\u0438\u0441\u0430&body=https:\/\/vc.ru\/finance\/188732-vyigrali-ot-pandemii-pochemu-rossiyskie-kompanii-provodyat-ipo-vo-vremya-krizisa","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 307 просмотров

В 2020 году три российские компании провели первичное публичное размещение акций. Судоходная компания «Совкомфлот», девелопер «Самолёт» и маркетплейс Ozon вышли на биржу осенью.

Инвесторы отреагировали по-разному: акции «Совкомфлота» упали в первые два часа, у «Самолёта» цены на бумаги стабильны, а Ozon подорожал больше чем на 40%. Разбираемся, почему компании проводят IPO во время экономического кризиса и как пандемия отразилась на их бизнесе.

«Совкомфлот»

«Современный коммерческий флот» со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге основан в 1988 году. Компания занимается морской транспортировкой энергоносителей, сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов.

«Совкомфлот» объявил о планах выйти на биржу 15 сентября 2020 года и провёл IPO на Московской бирже меньше, чем через месяц — 7 октября. До размещения акций компания полностью находилась в собственности государства.

Как повлияла пандемия

Из-за пандемии спрос на нефтепродукты и энергоносители во всём мире начал снижаться, что привело к падению цен. Например, в апреле стоимость нефти марки WTI упала ниже $0 — до -$37,63 за баррель к концу дня. Фьючерсы на сырую нефть стали минусовыми впервые в истории из-за заполнения мировых хранилищ, объясняло Reuters.

Вследствие этого спрос на морские перевозки упал, но «Совкомфлот», в отличие от перевозчиков других продуктов, не сильно пострадал, считает эксперт «БКС Экспресс» Павел Гаврилов. По его словам, компании помогло удорожание фрахтования (наём или аренда судов для выполнения определённой работы), а также аренда судов под плавучие нефтехранилища, пока нефть в избытке.

В результате выручка компании за первое полугодие 2020 года выросла на 19,8% до $951,3 млн по сравнению с тем же периодом 2019 года, а чистая прибыль увеличилась почти в 2,5 раза — до $226,4 млн.

«"Совкомфлот" не привязан к курсу рубля, поэтому изменение цены на нефть и другое сырье на результаты компании не оказывает негативного влияния. Обусловлено это выручкой, которая полностью выражена в долларах США», — добавляет Гаврилов.

Как прошло IPO

Оценка «Совкомфлота» составила $2,6–2,9 млрд без учёта допэмиссии. В рамках IPO компания разместила 17,2% акций, чтобы привлечь $550 млн. Россия осталась мажоритарным акционером с 82,8% акций. По словам аналитика Sberbank CIB Антона Малькова, это было первое с 2017 года IPO российской компании не из ИТ-сектора.

Спрос от российских и иностранных инвесторов в ходе IPO был примерно одинаковым, розничные инвесторы обеспечили 15% спроса, сообщало тогда «ВТБ Капитал». 15% спроса от частных лиц — это рекордная доля в истории российских публичных размещений, утверждал председатель набсовета Мосбиржи Олег Вьюгин. «Эта сделка — знак открытости рынка капитала для крупных российских компаний», — говорил Вьюгин.

Несмотря на положительные финансовые показатели, в течение первых двух часов размещения акции «Совкомфлота» подешевели на 12,8% — со 105 рублей до 91,65 рубля. Цены начали восстанавливаться в тот же день и к 12 октября достигли 107,99 рублей, но с начала ноября стоимость одной акции колеблется между 92 и 100 рублями. Капитализация компании на закрытии торгов 28 декабря достигла 216,67 млрд рублей.

Многие не ожидали высокой аллокации (процент удовлетворения заявок на покупку акции во время IPO — vc.ru) и ошибочно подавали на больший объём, чем реально хотели получить. А получив, начали активно продавать излишки на вторичном рынке, где отсутствовал неудовлетворенный спрос. Георгий Ващенко начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке инвесткомпании «Фридом Финанс»

Группа «Самолёт»

Второе IPO за год на российском рынке провела группа компаний «Самолёт», девелопер Московского региона. Компания создана в 2012 году. На конец июня американская компания Cushman&Wakefield, занимающаяся операциями с коммерческой недвижимостью, оценила стоимость активов группы в 201 млрд рублей, передавало «Интерфакс».

У «Самолёт» — лидер в России по владению земельными участками — 15,4 млн м², писал Forbes. Выручка компании за 2019 год выросла на 32% год к году и составила 51,1 млрд рублей, чистая прибыль — 864 млн рублей, чистый долг — 12,3 млрд рублей.

Как повлияла пандемия

По данным РБК, за девять месяцев 2020 года «Самолёт» продал на 21% больше недвижимости, чем за аналогичный период 2019 года — на 41 млрд рублей.

Спрос на недвижимость, несмотря на пандемию, оставался высоким благодаря госпрограмме льготной ипотеки, низким ипотечным ставкам в целом, расширению программы материнского капитала и других социальных выплат. Например, по данным «БЕСТ-Новострой», в апреле-мае физлица подписывали около 2500 договоров по Москве, к августу — более 5000 договоров.

«Самолёт» — классическая история роста на фоне рекордно низких ставок по ипотеке и большого объёма новых заказов. Компания работает на наиболее интересных и маржинальных рынках Москвы и Московской области, ее отличают двузначные темпы роста EBITDA за пять лет и адекватный менеджмент. Сергей Суверов инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» [ цитата по «РБК Инвестициям»]

Однако сама компания в меморандуме к IPO отметила один из рисков — программа реновации в Москве. В её рамках московские власти планируют до 2032 года построить около 40 млн м² жилья. Согласно меморандуму, реновация может негативно отразиться на продажах застройщиков, так как в будущем они столкнутся со снижением спроса.

Как прошло IPO

IPO девелопер провёл 29 октября на Московской бирже, разместив 5,1% акций. Крупнейшие акционеры суммарно продали 2,5% своих акций, остальное — допэмиссия. Капитализация «Самолёта» на начало торгов составляла 57 млрд рублей, что соответствовало оценке перед IPO.

Ценовой диапазон акций составлял 950-1110 рублей за штуку, IPO прошло по его нижней границе. Всего компания привлекла 2,9 млрд рублей. К 17:00 мск 28 декабря акции компании подорожали на 0,21% — до 952 рублей.

По словам соруководителя управления рынков акционерного капитала «ВТБ Капитал» Бориса Квасова, в основном покупателями выступили российские инвесторы, а 70% спроса пришлось на розничных инвесторов.

Высокий спрос на акции «Самолёта» от розничных инвесторов Суверов объяснил узнаваемостью бренда. Рынок понятен, а конкуренты очевидны, добавил он.

Forbes

«Самолёт» уже собирался выйти на биржу в 2018 году, но отложил IPO из-за «неблагоприятной конъюнктуры рынка», напоминает Forbes. На открытии торгов гендиректор компании Антон Елистратов назвал поведение компании «контринтуитивным»: когда все уходили с рынка недвижимости после кризиса 2014 года, «Самолёт» накапливал земельные площади, а сейчас, когда многие выводят свои акции с биржи, компания разместила ценные бумаги.

Ozon

Российский интернет-магазин основан в 1998 году Александром Егоровым и Дмитрием Рудаковым. В 2000 году фонд Baring Vostok вместе с партнёрами выкупили контрольный пакет акций Ozon за $3 млн. В 2003 году Егоров и Рудаков покинули компанию.

Выручка компании с января по сентябрь 2020 года составила 66,59 млрд рублей против 35,15 млрд рублей годом ранее: 52,84 млрд рублей — выручка от продажи товаров, 35,16 млрд рублей — от сервисов и услуг, включая доставку и комиссии с продавцов. Убыток составил 12,85 млрд рублей против 13,03 млрд рублей годом ранее.

Как повлияла пандемия

Распространение коронавируса и массовая изоляция «не просто привела в онлайн стихийных покупателей, но способствовала формированию привычки делать в этом канале постоянные покупки», говорил финансовый директор Ozon Даниил Фёдоров.

За первые шесть месяцев 2020 года оборот Ozon вырос на 152% год к году и достиг 77,4 млрд рублей.

Продажи за второй квартал выросли на 188% — до 45,8 млрд рублей.

В апреле-мае количество новых покупателей Ozon выросло на 84% год к году.

По данным аналитиков Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в первом полугодии доля онлайн-покупок в России составила 10,9% от общего оборота розничной торговли — 1,6 трлн рублей. В 2019 году онлайн-покупки занимали 6,1% от оборота.

Как прошло IPO

Компания провела первичное публичное размещение 24 ноября — сначала на Московской бирже, а затем на американской Nasdaq, рассчитывая привлечь $990 млн. В первый день торгов на Nasdaq акции Ozon подорожали более чем на 40% за штуку — с запланированных $30 до более чем $42. На старте торгов на российской бирже ценные бумаги компании стоили 2674 рубля за штуку, а на максимуме — 3192 рубля.

9 декабря Ozon объявил итоги IPO. Компания разместила 42,45 млн акций и привлекла $1,2 млрд. В результате доля АФК «Система» снизилась с 42,99% до 33,1% (68,28 млн акций), у Baring Vostok — с 42,99% до 33% (68,7 млн акций), другие акционеры суммарно владеют 15,7% (32,7 млн акций). Новые инвесторы получили 18% — 37,95 млн.

Почти через месяц, к 28 декабря, цена одной акции на Nasdaq выросла на 9,98% — до $44,24. Капитализация составила $8,12 млрд. На пике 3 декабря стоимость бумаг достигала $49,33.

На Мосбирже за два месяца цена выросла до 3150 рублей на закрытии 28 декабря.

Как стремление российских компаний выйти на биржу объясняют аналитики

В 2020 году крупные российские компании проводили IPO благодаря тому, что после первой волны кризиса рынки начали восстанавливаться на ожиданиях создания вакцины, объяснил vc.ru аналитик «Райффайзенбанка» Сергей Либин. Это помогло достаточно быстро отыграть падение, связанное с коронавирусом, отметил он.

Некоторые отрасли, в частности, электронной коммерции, даже выиграли от пандемии, рассказал Либин. По его словам, это подчёркивается не только успехом IPO компаний этого сектора (Ozon и DoorDash), но и динамикой стоимости компаний на вторичном рынке, яркий пример — Amazon. За год, с 30 декабря 2019 года по 28 декабря 2020 года, акции ритейлера подорожали на 78,07% — до $3288.

«"Совкомфлот" давно планировал выйти на биржу, в целом, для всех удачное время, но такого ажиотажного спроса, как в ИТ, в других секторах не было», — добавил Либин.

Увеличения количества IPO российских компаний можно ожидать, если благоприятная конъюнктура на рынке сохранится, заключил аналитик «Райффайзенбанка».

По словам аналитика Sberbank CIB Антона Малькова, значительный приток денег на фондовый рынок обеспечили программы стимулирования экономики по всему миру. В первую очередь эти средства получили компании «новой экономики»: в России — Ozon, на Западе из недавних сделок — Airbnb, заявил он vc.ru.

Потребность выйти на биржу у компаний есть всегда, но рынок не всегда доступен и приветлив. Например, в 2018 году планировалось три IPO, все отменились. В 2019 году из трёх планировавших IPO компаний выйти на биржу удалось только HeadHunter. «Совкомфлот» планировал выйти на биржу давно, но перенёс IPO на осень из-за коронавируса. Антон Мальков

Аналитик также напомнил, что на 2021 год некоторые компании уже запланировали IPO: