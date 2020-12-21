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Банки попросили ФАС ограничить рекламу банкротства и «пропаганду списания долгов среди населения» Материал редакции
«Банкротные посредники» обещают освободить от долгов, но не говорят о последствиях.
- Ассоциация банков России (АБР) попросила Федеральную антимонопольную службу изменить закон о рекламе, чтобы донести до россиян негативные последствия внесудебного банкротства. Об этом пишут «РИА Новости» с ссылкой на обращение.
- АБР беспокоится из-за высокой активности «банкротных посредников», которые оказывают юридические услуги по «освобождению» граждан от долгов. По мнению банков, они скрывают негативные последствия банкротства — например, арест имущества и ограничение на выезд за границу.
- Такие посредники рекламируют свои услуги в офлайне и в интернете, в том числе на крупных сайтах и видеохостингах. АБР считает, что граждане должны знать об условиях процедур освобождения от долгов, их возможных рисках и негативных последствиях.
- Для этого нужно запретить использовать в рекламе фразы, которые вводят в заблуждение, и обещания прекратить финансовые обязательства. Кроме того, в рекламе должна быть указана цена за услуги.
- С 1 сентября 2020 года в России можно пройти процедуру банкротства без суда и финансового управляющего — через МФЦ. Правом можно воспользоваться, если задолженность не менее 50 тысяч рублей и не более 500 тысяч рублей. При этом производство в отношении должника должны окончить из-за отсутствия имущества, на которое можно обратить взыскание.
А то что банки не предупреждают о последствиях взятых кредитов – это ничего?
Во все граммофоны орут о «бесплатных» деньгах.
Полностью согласна
Писали бы сразу:
«Берите 5 млн. на 3 года, отдадите всего 7.3 млн!
А если не отдалите – тогда арестуем недвижимость и не выпустим из страны. А еще, к вам начнут приходить коллекторы и Вы, и Ваши родственники наладите нормальный образ жизни, начнете просыпаться от нашего звонка ровно в 8 утра.»
“Кроме того, в рекламе должна быть указана цена за услуги“, сразу после того как вы все платежи клиента перестанете писать мелким шрифтом
Конечно, банки вдруг стали заботиться о клиентах)) Видимо теперь им стало сложнее взыскивать, вот и бесятся)
Удивительно что только сейчас об этом обеспокоились
По-настоящему удивительно может быть только в Пятерочке.
Пятёрочка: "Удивительно! Если корзинку возвращать, тележки всегда будут здесь "
Бедненькие банкстеры... "Я плоть от плоти ваш, такой же, как вы, ограбленный и обобранный" :)
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