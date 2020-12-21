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Финансы
Евгения Евсеева

Банки попросили ФАС ограничить рекламу банкротства и «пропаганду списания долгов среди населения» Материал редакции

«Банкротные посредники» обещают освободить от долгов, но не говорят о последствиях.

  • Ассоциация банков России (АБР) попросила Федеральную антимонопольную службу изменить закон о рекламе, чтобы донести до россиян негативные последствия внесудебного банкротства. Об этом пишут «РИА Новости» с ссылкой на обращение.
  • АБР беспокоится из-за высокой активности «банкротных посредников», которые оказывают юридические услуги по «освобождению» граждан от долгов. По мнению банков, они скрывают негативные последствия банкротства — например, арест имущества и ограничение на выезд за границу.
  • Такие посредники рекламируют свои услуги в офлайне и в интернете, в том числе на крупных сайтах и видеохостингах. АБР считает, что граждане должны знать об условиях процедур освобождения от долгов, их возможных рисках и негативных последствиях.
  • Для этого нужно запретить использовать в рекламе фразы, которые вводят в заблуждение, и обещания прекратить финансовые обязательства. Кроме того, в рекламе должна быть указана цена за услуги.
  • С 1 сентября 2020 года в России можно пройти процедуру банкротства без суда и финансового управляющего — через МФЦ. Правом можно воспользоваться, если задолженность не менее 50 тысяч рублей и не более 500 тысяч рублей. При этом производство в отношении должника должны окончить из-за отсутствия имущества, на которое можно обратить взыскание.

#новость

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10 комментариев
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10 комментариев Накачай стартап
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Андрей Фомин

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А то что банки не предупреждают о последствиях взятых кредитов – это ничего?

Во все граммофоны орут о «бесплатных» деньгах.

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Ольга Хошвагт

Андрей
1

Полностью согласна

Ответить

Андрей Фомин

Ольга
1

Писали бы сразу:

«Берите 5 млн. на 3 года, отдадите всего 7.3 млн!

А если не отдалите – тогда арестуем недвижимость и не выпустим из страны. А еще, к вам начнут приходить коллекторы и Вы, и Ваши родственники наладите нормальный образ жизни, начнете просыпаться от нашего звонка ровно в 8 утра.»

Ответить

Юрий Другач

6

“Кроме того, в рекламе должна быть указана цена за услуги“, сразу после того как вы все платежи клиента перестанете писать мелким шрифтом

Ответить

Andrei Smirnovsky

2

Конечно, банки вдруг стали заботиться о клиентах)) Видимо теперь им стало сложнее взыскивать, вот и бесятся)

Ответить

Valentin Dombrovsky

Andrei
0

Ну в этом нет ничего хорошего на самом деле. 

Ответить

Admin vip-invests.com

1

Удивительно что только сейчас об этом обеспокоились

Ответить

Ольга Хошвагт

Admin
0

По-настоящему удивительно может быть только в Пятерочке.
Пятёрочка: "Удивительно! Если корзинку возвращать, тележки всегда будут здесь "

Ответить

Ольга Хошвагт

0

О чем это вы?!

Ответить

Magomet Apaev

0

Бедненькие банкстеры... "Я плоть от плоти ваш, такой же, как вы, ограбленный и обобранный" :)

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