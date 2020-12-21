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Финансы
Таня Боброва

Исследование: российский венчурный рынок вырос почти вдвое в 2020 году — до 21,9 млрд рублей Материал редакции

По данным РВК и PwC за полгода, рынок сократился — всё дело в методе подсчёта.

2 комментария
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По итогам 2020 года российский венчурный рынок вырос почти в два раза — с 11,6 млрд рублей до 21,9 млрд рублей, подсчитал Inc. Выросло и количество сделок — их было 180 по сравнению с 134 годом ранее.

  • Наибольший рост показали зарубежные инвестиции: 7,5 млрд рублей против 1,8 млрд рублей в 2019 году. Самой крупной сделкой в сегменте стали $50 млн инвестиций в стартап для совместной работы Miro.
  • Рынок корпоративных инвестиций вырос вдвое — с 2,5 млрд в 2019 году до 5,2 млрд рублей в 2020 году. Самая крупная сделка — венчурный кредит на 3,7 млрд рублей ivi от «Альфа-банка».
  • Частные фонды вложили в российские стартапы окол 2,3 млрд рублей, подсчитало издание. Годом ранее показатель составлял 1,4 млрд рублей. Самой крупной сделкой 2020 года стали инвестиции Романа Абрамовича, который вложил $20 млн в игровую студию 110 Industries.
  • Сегмент госинвестиций упал с 4,3 млрд до 3,1 млрд рублей. Это единственное направление, средний чек сделки в котором снизился в 2020 году: на 43,7%, до 117,3 млн рублей.
  • Снизилась и доля российских акселераторов: в 2020 году они закрыли 16 сделок на 89 млн рублей против 45 сделок на 209 млн рублей в 2019 году.
  • Инвестиции бизнес-ангелов в российские проекты выросли почти в три раза: с 1,2 млрд до 3,7 млрд рублей. Количество сделок выросло с 19 до 55.
Inc.

Издание также выделило несколько тенденций на рынке в 2020 году. Корпоративный сектор занимает второе место по объёму инвестиций, но без сделки ivi и «Альфа-банка» его объём составит лишь 1,4 млрд рублей — почти вдвое меньше 2019 года.

Более 50% сегмента зарубежных инвестиций также заняла лишь одна сделка. Но и без её учёта объём в сегменте вырос до 3,7 млрд рублей. Опрошенные изданием эксперты объясняют рост тем, что стартапы с российскими корнями стали успешнее привлекать иностранный капитал, и общемировой тенденцией к росту среднего чека.

Средства фондов и бизнес-ангелов в 2020 году активно инвестировались, несмотря на пандемию. «Возможно, это свидетельствует об отложенном эффекте, а венчурный рынок ощутит на себе глобальный кризис уже в 2021 году», — указывает издание.

Inc.
Inc.

Как считал Inc.

Издание исследовало все публичные сделки с участием российских стартапов, объявленные в период с 1 января по 30 ноября 2020 года. При этом считались проекты не старше десяти лет, запущенные частными лицами в России, и ключевую роль в бизнесе которых играют высокие технологии. Исключение сделали для категории «Экзиты» — там стартапы могут быть более старые.

Исследователи не учитывали сделки по слиянию и поглощению, создание совместных предприятий, продажи долей в «дочках» крупных компаний и прямые инвестиции.

Другие исследования

В начале декабря исследование венчурных сделок в России представили PwC и Российская венчурная компания. По данным компаний, общая сумма сделок в первой половине 2020 года сократилась на 9% год к году — до $240 млн с $263 млн.

При этом 63% от объёма пришлись на сделку, по итогам которой Ozon привлёк $150 млн от АФК «Система», Baring Vostok и американского инвестфонда Princeville Capital. Без неё объём инвестиций сократился год к году на 37% — до $90 млн.

PwC и РВК учитывали сделки компаний, которые работают в области информационных, биологических или промышленных технологий на территории России. В общем объёме рынка венчурных сделок не учитывались гранты и выходы инвесторов.

#новость #исследования #стартапы #инвестиции

2 комментария
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Denis Tronin

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Из-за курса валюты на рынке? 

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Виталий Басс

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Скорее из за короны. Любой кризис - для кого то время взрывного роста, а для кого то - время сматывать удочки.

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