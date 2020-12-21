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Финансы
Рая Хачатрян

Инвестплощадка для вложений в малый и средний бизнес Ozon.Invest перестанет работать с физлицами с 2021 года Материал редакции

b2b-модель быстрее масштабируется и удобнее для предпринимателей, говорят в Ozon.

  • С 2021 год Ozon.Invest станет полностью b2b-платформой: предложений для инвестирования от физических лиц на ней не будет, сообщили vc.ru в компании.
  • Займы на Ozon.Invest будут предоставлять банки и финтех-компании. Сейчас с платформой работают «Открытие» и «МТС Банк», а также сервисы Simple Finance и «Папа Финанс». Они могут кредитовать продавцов Ozon на сумму до 50 млн рублей с процентной ставкой от 9,5% годовых.
  • «Мы видим Ozon.Invest как площадку, соединяющую наших продавцов и финансовых игроков, и будем подключать к нему все больше B2B-партнеров. Такая модель быстрее масштабируется и зачастую удобнее для предпринимателей», — пояснил вице-президент по цифровым финансовым сервисам Ozon Ваэ Овасапян.

  • Компания своевременно по графику выплатит инвесторам-физлицам все средства по активным займам, добавили в Ozon.Invest. До момента финальных выплат и полного вывода средств их личные кабинеты будут доступны в обычном режиме. Сколько физлиц на платформе и сколько они инвестировали за всё время, компания не раскрывает.

  • Ozon запустил Ozon.Invest в 2018 году как площадку, где физлица могут выдать займы компаниям малого и среднего бизнеса. Сервис рассчитан на поставщиков Ozon и компании, которые продают товары через его маркетплейс.
  • В июле 2020 года компания запустила b2b-кредитование в партнёрстве с микрокредитными организациями. Онлайн-ритейлер предложил поставщикам кредиты на сумму от 500 тысяч до 20 млн рублей по ставке 12,9-19,9% годовых.

#новость #ozoninvest

959 просмотров
3 комментария
1
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3 комментария Накачай стартап
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Андрей Петров

3

Узнал про сервис когда уже закрываеться  ;^)

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Данил Ермаков

1

Ну хорошо, что хоть отсюда узнаешь, что да как на площадке. Последний пакет для физиков был опубликован 8-го мая и с тех пор тишина :( Теперь ясно, обкатали идею на хомячках и подключили акул империализма, а с нами кому интересно возиться? :)

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Олег Волков

0

Единственная площадка краудлендинга, которая была интересной. По сравнению с альфа.потоком и пр., где в итоге почти всегда все уходили в глубокие минуса из-за дефолтов.

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