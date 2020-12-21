Компания своевременно по графику выплатит инвесторам-физлицам все средства по активным займам, добавили в Ozon.Invest. До момента финальных выплат и полного вывода средств их личные кабинеты будут доступны в обычном режиме. Сколько физлиц на платформе и сколько они инвестировали за всё время, компания не раскрывает.