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«Кировский завод» запустил венчурный фонд для инвестиций в b2b-компании в области агротеха, HR и других Материал редакции
Фонд сделал первую инвестицию и приобрел 10% компании Edstein.
- Фонд планирует инвестировать в 30 технологических компаний в течение ближайших пяти лет, рассказали vc.ru в компании. Основные направления — b2b-компании в области агротеха и энерготеха, HR, индустрии 4.0, и автоматизации бизнес-процессов.
- Компания ориентируется на поддержку и развитие индустриальных стартапов ранних стадий. Предпочтение отдается российским стартапам и русскоговорящим предпринимателям из других стран, добавили в фонде. На момент написания заметки в компании не ответили на вопросы vc.ru об объеме фонда и условиях для стартапов.
- Портфельные компании смогут пользоваться профильной экспертизой и ресурсами «Кировского завода» — одного из крупнейших машиностроительных и металлургических компаний в России. Успешные проекты получат доступ на зарубежные рынки, говорят в компании.
Новый фонд уже нашел первый проект: он купил 10% платформы для обучения и развития персонала Edstein. Компания работает с Mail.ru Group, Wildberries, «Магнит», «Татнефть», «Эльдорадо» и ЦБ, говорят в Edstein.
За 2020 год «Кировский завод» вне фонда инвестировал в проекты «Робот Вера», FieldBit, AgroWorldTrade, Trace Air.
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