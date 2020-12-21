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Финансы
Рая Хачатрян

«Кировский завод» запустил венчурный фонд для инвестиций в b2b-компании в области агротеха, HR и других Материал редакции

Фонд сделал первую инвестицию и приобрел 10% компании Edstein.

  • Фонд планирует инвестировать в 30 технологических компаний в течение ближайших пяти лет, рассказали vc.ru в компании. Основные направления — b2b-компании в области агротеха и энерготеха, HR, индустрии 4.0, и автоматизации бизнес-процессов.
  • Компания ориентируется на поддержку и развитие индустриальных стартапов ранних стадий. Предпочтение отдается российским стартапам и русскоговорящим предпринимателям из других стран, добавили в фонде. На момент написания заметки в компании не ответили на вопросы vc.ru об объеме фонда и условиях для стартапов.
  • Портфельные компании смогут пользоваться профильной экспертизой и ресурсами «Кировского завода» — одного из крупнейших машиностроительных и металлургических компаний в России. Успешные проекты получат доступ на зарубежные рынки, говорят в компании.

  • Новый фонд уже нашел первый проект: он купил 10% платформы для обучения и развития персонала Edstein. Компания работает с Mail.ru Group, Wildberries, «Магнит», «Татнефть», «Эльдорадо» и ЦБ, говорят в Edstein.

  • За 2020 год «Кировский завод» вне фонда инвестировал в проекты «Робот Вера», FieldBit, AgroWorldTrade, Trace Air.

#новость #инвестиции

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