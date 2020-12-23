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«Сбер» получил контроль в производителе онлайн-касс «Эвотор»: банк купил ещё 29% за 2,1 млрд рублей Материал редакции
В 2021 году «Эвотор» планирует выйти на рынок электронной коммерции и технологий для крупного бизнеса.
- «Сбер» увеличил свою долю в компании «Эвотор» до контрольных 69%, сообщил vc.ru представитель компании. Банк купил 29% у разработчика автоматизации в торговле «Атол» за 2,1 млрд рублей.
- «Эвотор» занимается производством онлайн-касс и развитием маркетплейса сервисов для малого и среднего бизнеса. Компания создана в 2016 году сооснователем Qiwi и нынешним гендиректором «Эвотора» Андреем Романенко вместе со «Сбербанком».
- Сделка закрыта. У Романенко и его партнёров по ООО «Дата Капитал» остаётся 31%. В «Эвотор» также анонсировали новую программу для мотивации ключевого менеджмента. В чём суть программы, в компании не уточнили.
- Покупка контрольного пакета позволит «ещё более тесно» интегрировать «Эвотор» в экосистему «Сбера», говорит представитель банка. В 2021 году компания планирует выйти на рынок электронной коммерции и технологий для крупного бизнеса.
- В частности, «Эвотор» анонсировал «умный» фискальный регистратор для печати чеков «Эвотор Power» с функциями смарт-терминала и POS-системы. Устройство интегрировано с 1C, r-keeper и другими системами автоматизации торговли. Сотрудничество с Delivery Club позволяет управлять доставкой заказов прямо с экрана устройства, добавили в банке.
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0
7 комментариев Накачай стартап
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0
И во что по итогу превратится Сбер?🤔
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4
В страну
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1
это не для бизнеса, просто топы узнали про число 69 и зарофлили
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0
А какая разница, если всё это будет приносить доход как Соберу, так и акционерам.
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