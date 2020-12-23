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Финансы
Лиана Липанова

«Сбер» получил контроль в производителе онлайн-касс «Эвотор»: банк купил ещё 29% за 2,1 млрд рублей Материал редакции

В 2021 году «Эвотор» планирует выйти на рынок электронной коммерции и технологий для крупного бизнеса.

  • «Сбер» увеличил свою долю в компании «Эвотор» до контрольных 69%, сообщил vc.ru представитель компании. Банк купил 29% у разработчика автоматизации в торговле «Атол» за 2,1 млрд рублей.
  • «Эвотор» занимается производством онлайн-касс и развитием маркетплейса сервисов для малого и среднего бизнеса. Компания создана в 2016 году сооснователем Qiwi и нынешним гендиректором «Эвотора» Андреем Романенко вместе со «Сбербанком».
  • Сделка закрыта. У Романенко и его партнёров по ООО «Дата Капитал» остаётся 31%. В «Эвотор» также анонсировали новую программу для мотивации ключевого менеджмента. В чём суть программы, в компании не уточнили.
  • Покупка контрольного пакета позволит «ещё более тесно» интегрировать «Эвотор» в экосистему «Сбера», говорит представитель банка. В 2021 году компания планирует выйти на рынок электронной коммерции и технологий для крупного бизнеса.
  • В частности, «Эвотор» анонсировал «умный» фискальный регистратор для печати чеков «Эвотор Power» с функциями смарт-терминала и POS-системы. Устройство интегрировано с 1C, r-keeper и другими системами автоматизации торговли. Сотрудничество с Delivery Club позволяет управлять доставкой заказов прямо с экрана устройства, добавили в банке.

#новость #сбер #эвотор

863 просмотров
7 комментариев
5
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7 комментариев Накачай стартап
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Константин Полухтин

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И во что по итогу превратится Сбер?🤔

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Roman Khegay

Константин
4

В страну

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Роман Абрамович

Roman
0

Сберланд

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mik m

Константин
2

Сберландия.
Потом царь сядет за руль и дальше поедет

Ответить

Andre Macareno

Константин
1

это не для бизнеса, просто топы узнали про число 69 и зарофлили

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Люц Шнайдер

Константин
0

А какая разница, если всё это будет приносить доход как Соберу,  так и акционерам.

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Денис Середов

Люц
0

М-монополия во всем

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