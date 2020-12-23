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Финансы
Лиана Липанова

Разработчик системы приоритизации задач для бизнеса Ducalis.io привлёк от ФРИИ первые внешние инвестиции Материал редакции

Платформа задаёт сотруднику вопросы и на основе ответов предлагает список приоритетных задач.

7 комментариев
894 просмотров

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) инвестирует неназванную сумму в стартап Ducalis.io, который разрабатывает систему приоритизации задач для продуктовых команд. Об этом vc.ru сообщил представитель фонда.

Сумму и условия сделки стороны не раскрывают. Полученные деньги стартап направит на расширение команды, маркетинг и PR.

Ducalis.io основана весной 2020 года Виталием Мышляевым и Анатолием Поликарповым. Компания зарегистрирована в США. Это третья инвестиция ФРИИ в иностранной юрисдикции, говорит представитель фонда.

Перед началом работы платформа задаёт сотруднику несколько коротких вопросов, а затем на основе ответов предлагает список задач, которые необходимо сделать в первую очередь. Сервис можно использовать как отдельное решение или интегрировать его со Slack, Asana, Trello, Jira и другими программами.

Ducalis.io стоит от $5 до $10 за одного пользователя в месяц. По собственным данным, сейчас сервис используют «несколько десятков» команд из ИТ-сферы, автомобилестроения и ритейла из 13 стран.

Компания работает на стыке нескольких рынков: project management, team collaboration, knowledge management. Общий объём рынков превышает $30 млрд. Корпоративные SaaS в кризис традиционно чувствуют себя более стабильно, чем другие модели, а выходят из него быстрее, чем другие ИТ-бизнесы.

Илья Королёв
управляющий портфелем ФРИИ
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vc.ru

#новость #фрии

7 комментариев
9
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7 комментариев Накачай стартап
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Andrei Smirnovsky

Для
0

Нанять актёра этого как представителя)

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Dear Moscow,

4

Прямо вижу иностранцев, гуглящих "what is Ducalis" или "Ducalis meaning": 

Ответить

Вадим Парамонов

1

Выкатить еще продукты Рогов, Мухомор, Плахов и сет готов, у нас спринт, возможно дедлайн, по коням :D

Ответить

Илья Шишкунов

1

Перед началом работы платформа задаёт сотруднику несколько коротких вопросов, а затем на основе ответов предлагает список задач, которые необходимо сделать

Т.е сервис не имеет глубокой персональной настройки, а использует общий пулл дл, различных направлений? 
Так зачем он тогда нужен? Разве человеку в профессии недостаточно квалификации, чтобы расставить приоритеты самому? 
А если он нужен для управления другими, то как его тонко настроить? 

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Igor Kachura

0

Хороший продукт, желаю успеха!

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Artem Ilchenko

0

Типа вынести мусор важнее чем почесать за ухом?) Пахнет попилом.

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