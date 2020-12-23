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Финансы
Лиана Липанова

Разработчик системы приоритизации задач для бизнеса Ducalis.io привлёк первые инвестиции от ФРИИ Материал редакции

Платформа задаёт сотруднику вопросы и на основе ответов предлагает список приоритетных задач.

3 комментария
367 просмотров

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) инвестирует неназванную сумму в стартап Ducalis.io, который разрабатывает систему приоритизации задач для продуктовых команд. Об этом vc.ru сообщил представитель фонда.

Сумму и условия сделки стороны не раскрывают. Полученные деньги стартап направит на расширение команды, маркетинг и PR.

Ducalis.io основана весной 2020 года Виталием Мышляевым и Анатолием Поликарповым. Компания зарегистрирована в США. Это третья инвестиция ФРИИ в иностранной юрисдикции, говорит представитель фонда.

Перед началом работы платформа задаёт сотруднику несколько коротких вопросов, а затем на основе ответов предлагает список задач, которые необходимо сделать в первую очередь. Сервис можно использовать как отдельное решение или интегрировать его со Slack, Asana, Trello, Jira и другими программами.

Ducalis.io стоит от $5 до $10 за одного пользователя в месяц. По собственным данным, сейчас сервис используют «несколько десятков» команд из ИТ-сферы, автомобилестроения и ритейла из 13 стран.

Компания работает на стыке нескольких рынков: project management, team collaboration, knowledge management. Общий объём рынков превышает $30 млрд. Корпоративные SaaS в кризис традиционно чувствуют себя более стабильно, чем другие модели, а выходят из него быстрее, чем другие ИТ-бизнесы.

Илья Королёв
управляющий портфелем ФРИИ
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vc.ru

#новость #фрии

3 комментария
5
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Andrei Smirnovsky

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Нанять актёра этого как представителя)

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Dear Moscow,

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Прямо вижу иностранцев, гуглящих "what is Ducalis" или "Ducalis meaning": 

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