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Разработчик системы приоритизации задач для бизнеса Ducalis.io привлёк первые инвестиции от ФРИИ Материал редакции
Платформа задаёт сотруднику вопросы и на основе ответов предлагает список приоритетных задач.
Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) инвестирует неназванную сумму в стартап Ducalis.io, который разрабатывает систему приоритизации задач для продуктовых команд. Об этом vc.ru сообщил представитель фонда.
Сумму и условия сделки стороны не раскрывают. Полученные деньги стартап направит на расширение команды, маркетинг и PR.
Ducalis.io основана весной 2020 года Виталием Мышляевым и Анатолием Поликарповым. Компания зарегистрирована в США. Это третья инвестиция ФРИИ в иностранной юрисдикции, говорит представитель фонда.
Перед началом работы платформа задаёт сотруднику несколько коротких вопросов, а затем на основе ответов предлагает список задач, которые необходимо сделать в первую очередь. Сервис можно использовать как отдельное решение или интегрировать его со Slack, Asana, Trello, Jira и другими программами.
Ducalis.io стоит от $5 до $10 за одного пользователя в месяц. По собственным данным, сейчас сервис используют «несколько десятков» команд из ИТ-сферы, автомобилестроения и ритейла из 13 стран.
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