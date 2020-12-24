Конспект материала Bloomberg о причинах антимонопольного расследования против Alibaba и остановки IPO финтеха Ant Group.

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Основатель Alibaba Джек Ма выступает на праздновании 20-летия компании Visual China Group, Getty Images

Усиленное давление на проекты Джека Ма началось с сентября 2020 года. Тогда предприниматель готовился к крупнейшему IPO в мире, финтех-компания Ant Group хотела привлечь более $35 млрд с выходом сразу на две биржи.

В ходе IPO оценка компании могла вырасти более чем на $300 млрд. Выход на биржу также мог укрепить личное состояние Ма и его статус самого богатого человека в Китае. В декабре 2020-го его состояние оценивают в $61 млрд.

Но IPO не произошло — сначала китайские власти приостановили листинг Ant Group. Это может снизить стоимость компании вдвое, на $140 млрд, пишет Bloomberg.

Спустя неделю регулятор выпустил 22-страничный документ с новыми антимонопольными правилами. Власти решили ослабить влияние корпораций на малый бизнес и политику страны. Эти новости обрушили акции местных компаний — рыночная стоимость Alibaba Group и Tencent Holdings снизилась почти на $290 млрд.

При этом правительство не настроено лично против Ма, отмечают источники издания. «Это публичное предупреждение, что Пекин потерял терпение из-за чрезмерной мощи своих технологических магнатов. Они представляют всё большую угрозу политической и финансовой стабильности страны, которую президент Си Цзиньпин ценит больше всего», — отмечает Bloomberg.

[Коммунистическая] партия пытается дать понять, что Ма не больше, чем партия. Одновременно она хочет показать, что Китай — хорошее место для ведения бизнеса. И партия должна продемонстрировать, что предприниматели могут преуспеть в стране. Рана Миттер профессор, специализирующийся на китайской политике в Оксфордском университете

Чем Ant Group раздражала власти и китайский финтех

Дочерняя компания Alibaba часто запускала продукты на жёстко регулируемом финансовом рынке. Вот несколько примеров.

17 лет назад Ма создал Ant Group — китайский аналог PayPal, предназначенный для оплаты любых товаров и услуг. В первые дни он подбадривал сотрудников, что у компании не будет проблем: «Если кому-то придётся отправиться в тюрьму, отправлюсь я».

Alipay в 2013 году упростил процедуру онлайн-платежей, объединив 200 китайских банков на одной платформе. Пользователи могли быстро оплачивать покупки в онлайне.



В том же году компания запустила инвестиционную платформу Yu'ebao с низким порогом входа, которая позволяла снимать деньги в любое время. Ма с помощью Yu'ebao продолжал конкурировать с банками и хотел построить прозрачную финансовую систему. За год на платформе зарегистрировались более 30 млн пользователей.

Подробнее о бизнесе Ant Group — в материале vc.ru.

Банки Китая обвиняли Ant Group в «теневой» деятельности, а регуляторы беспокоились, что огромное количество средств утекает из государственных предприятий в неподконтрольные им сферы. В итоге в 2016-м бывший глава ЦБ Китая Чжоу Сяочуань признал, что требования к капиталу Ant Group ниже, чем у традиционных банков.

Претензии к компании возобновились перед IPO в 2020 году. Власти запретили листинг, чтобы компания осталась менее зависимой от американских рынков.

Комитет финансовой стабильности и развития, департамент Центрального банка и другие регуляторы создали совет, который следит за Ant Group. Он не дал чётких указаний компании, только заявил, что нужно «переосмыслить» бизнес и действовать в рамках новых антимонопольных правил.

Bloomberg считает, что компания из-за этого потеряет одну из лицензий, которые позволяют ей запускать платформы микрокредитования вроде Huabei и Jiebei. А банки будут реже выдавать потребительские кредиты, так как государство теперь оставляет все риски за участниками сделки.

Ant Group создала собственный совет внутри компании — менеджеры ежедневно отчитываются перед чиновниками о своей работе. Компания надеется, что сотрудничество поможет ей возобновить IPO в 2022 году.

А основатель Alibaba Джека Ма не появлялся на публике с ноября и не комментировал антимонопольное расследование в отношении корпорации. Компанию проверят из-за того, что она заставляет партнёров продавать товары исключительно на её платформе.