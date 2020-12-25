И начать антимонопольное расследование против Alibaba. В конспекте материала Bloomberg — почему «империя» Ма помешала китайскому правительству и как он все эти годы находил общий язык с регуляторами.

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Основатель Alibaba Джек Ма выступает на праздновании 20-летия компании Visual China Group, Getty Images

В 2020 году финтех-компания Джека Ма Ant Group готовилась к крупнейшему IPO в мире — хотела привлечь более $35 млрд с выходом сразу на две биржи, Шанхайскую и Гонконгскую. Оценка компании могла вырасти до $315 млрд. Но IPO не произошло — китайские власти приостановили листинг Ant Group. Это может снизить стоимость компании вдвое, на $140 млрд, пишет Bloomberg.

За месяц до этого решения правительства Джек Ма выступал на конференции в Шанхае и открыто критиковал финансовую политику страны. В течение 20 минут он рассказывал, что постоянный контроль может «задушить» инновации в Китае.

Ма заявил, что у кредиторов, регуляторов, не понимающих интернет, и «стариков» банковского сообщества «менталитет ломбардов». Нужны новые технологии и цифровая валюта, чтобы развивать здоровую экосистему, считает предприниматель.

Но вскоре Ма «быстро спустился на землю»: власти начали усиленно следить за его проектами, а сам основатель Alibaba перестал появляться на публике. В начале декабря правительство рекомендовало ему оставаться в стране, отмечает источник.

Издание считает, что Ма «прекрасно» осознавал: его бизнес вскоре ждёт сильное давление от правительства Китая. Эмоциональная речь была попыткой отразить надвигающийся натиск регуляторов.

Спустя полторы недели после выступления Ма в Шанхае регулятор выпустил 22-страничный документ с новыми антимонопольными правилами. Власти решили ослабить влияние корпораций на малый бизнес и политику страны.

На рынке посчитали, что это завуалированное предупреждение Ма и другим предпринимателям умерить активность. Новости обрушили акции местных компаний — рыночная стоимость Alibaba Group и Tencent Holdings снизилась почти на $290 млрд.

При этом правительство не настроено лично против Ма, отмечают источники Bloomberg. «Это публичное предупреждение, что Пекин потерял терпение из-за чрезмерной мощи своих технологических магнатов. Они представляют всё большую угрозу политической и финансовой стабильности страны, которую председатель Си Цзиньпин ценит больше всего», — отмечает Bloomberg.

[Коммунистическая] партия пытается дать понять, что Ма не больше партии. Одновременно она хочет показать, что Китай — хорошее место для ведения бизнеса. И партия должна продемонстрировать, что предприниматели могут преуспеть в стране. Рана Миттер профессор, специализирующийся на китайской политике в Оксфордском университете

Список стартапов, которые финансируют Tencent, Alibaba и Ant Group Данные: Bloomberg, CB Insights, Crunchbase

Что предшествовало этому: прежние конфликты Джека Ма с банками и властями

Ма давно культивирует имидж «бунтаря, борющегося с системой», пишет Bloomberg. Его компании столкнулись со множеством структур — от государственных корпораций до отраслевых регуляторов, — и многие теперь настроены против него.

Ant Group появилась 17 лет назад (подробнее о её бизнесе — в материале vc.ru), когда власти Китая ещё не разрешали частным компаниям работать в финансовой сфере. Ма создал систему Alipay, аналог PayPal, которая использовалась для оплаты всего — от кредитов до обедов в кафе. В первые дни он подбадривал сотрудников, что у компании не будет проблем: «Если кому-то придётся отправиться в тюрьму, отправлюсь я».

Распределение инвестиций Alibaba Данные: Bloomberg

Alipay набирала популярность, в 2013 году платформа выпустила функцию быстрых платежей, которая поддерживала 200 китайских банков и упростила покупки в онлайне. Этот сервис укрепил доминирование Ant Group в цифровых платежах.

В том же году компания запустила инвестиционную платформу Yu'e Bao с низким порогом входа, которая позволяла снимать деньги в любое время. Ма с помощью Yu'e Bao продолжал конкурировать с банками и хотел построить прозрачную финансовую систему.

За год на платформе зарегистрировались более 30 млн пользователей, а её активы выросли до 100 млрд юаней ($15,3 млрд). В будущем Yu'e Bao станет крупнейшим в мире фондом денежного рынка, а объём его активов составит $270 млрд.

Китайские банки призвали сдержать экспансию Ant Group, компанию называли «финансовым паразитом». А регуляторы обвинили «дочку» Alibaba в «теневой» деятельности и обеспокоились, что огромное количество средств утекает из государственных предприятий в неподконтрольные им сферы.

Ма в ответ публично заявил, что банки посягают на свободу людей выбирать, куда им вкладывать деньги. Но госкомпании настояли — и в 2016-м бывший глава ЦБ Китая Чжоу Сяочуань признал, что требования к капиталу Ant Group ниже, чем у традиционных банков.

Тогда бывший генеральный директор компании Люси Пэн убедила Ма принять требования регуляторов. Ant Group начала сотрудничать с банками и соединять их с миллионами своих клиентов. К примеру, банки совместно с платформой предлагают кредиты.

Параллельно Alibaba провела крупнейшее в мире IPO. Акции компании взлетели на 38% в первый день. В интервью CBS News Джек Ма прокомментировал работу с китайскими властями.

Никогда не имей дела с правительством. Будь влюблён, но не женись.

В январе 2015 года Управление промышленности и торговли опубликовало доклад, в котором обвинило Alibaba. Согласно заявлению, она позволяла работать на платформе продавцам без лицензий, продавала контрафактную продукцию, брала взятки и публиковала вводящую в заблуждение рекламу.

Ситуация была похожа на современную: регулятор опубликовал доклад вскоре после выступления Джека Ма на Всемирном экономическом форуме в Швейцарии. Там он заявил, что никогда не будет делиться пользовательскими данными с Пекином, если только это не требуется для расследования терроризма или других преступлений.

А за день до этого в блоге Alibaba в соцсети Weibo был опубликован ответ агентству, где компания жалуется, что правительство применяет правила непоследовательно и не даёт продавцам времени, чтобы ответить на обвинения.

Чтобы разрешить конфликт, Ма минимум трижды встречался с регуляторами, в том числе выступил с речью на внутреннем заседании Китайской комиссии по регулированию ценных бумаг. Он признал необходимость ужесточить контроль за торговой платформой и заверил, что борется с коррупцией на сайтах компании.

Это помогло — конфликт разрешился без судов. «Казалось, что Ма нашёл правильный баланс в разговоре с властями», — пишет Bloomberg.

Скотт Иллс, Bloomberg

Что сейчас

Претензии к компании возобновились перед IPO в 2020 году. Инвесторы были готовы вкладывать огромные суммы в Ant Group, в то время как китайские банки жертвовали прибылью, чтобы поддержать экономику, пострадавшую из-за пандемии коронавируса.

2 ноября Джека Ма и его топ-менеджеров вызвали на встречу с регуляторами, где им рассказали о решении. На следующий день листинг Ant Group остановили. Это поддержали и власти Китая — так компания останется менее зависимой от американских рынков.

Комитет финансовой стабильности и развития, департамент Центрального банка и другие создали совет, который следит за Ant Group. Он не дал чётких указаний компании, только заявил, что нужно «переосмыслить» бизнес и действовать в рамках новых антимонопольных правил.

Bloomberg считает, что компания из-за этого потеряет одну из лицензий, которые позволяют ей запускать платформы микрокредитования вроде Huabei и Jiebei.

Также может пострадать самое прибыльное бизнес-направление — потребительские кредиты. Регуляторы начнут требовать от банков отчётности по предоставлению кредитов Ant Group. Сама компания финансирует только 2% кредитов на платформе, всё остальное — партнёры.

Ant Group создала собственный совет внутри компании — менеджеры ежедневно отчитываются перед чиновниками. Компания надеется, что сотрудничество поможет ей возобновить IPO в 2022 году.