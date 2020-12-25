SoftBank владеет около 25% акций Alibaba стоимостью около $143 млрд.

Резкое падение цены акций Alibaba (на 13,3%, до $222 за штуку) после новостей о начале антимонопольного расследования, затронуло крупнейшего инвестора компании — японскую компанию SoftBank, передаёт Barrons.

Основатель SoftBank Масаёси Сон вложил $20 млн в молодую компанию электронной коммерции своего друга Джека Ма в 2000 году. Сейчас SoftBank владеет 24,9% акций Alibaba стоимостью около $143 млрд — это больше, чем текущая рыночная капитализация SoftBank в $135 млрд, пишет издание.

Падение акций Alibaba снизило стоимость доли SoftBank в компании более чем на $22 млрд. Кроме того, акции самого SoftBank в четверг упали в цене на 4,6%, до $37,25.

По данным рейтинга Forbes Real-Time состояние основателя Alibaba Джека Ма в четверг сократилось на $3,6 млрд

24 декабря власти Китая начали антимонопольное расследование в отношении Alibaba. Компанию обвиняют в том, что она требует от своих партнёров не сотрудничать с конкурентами.