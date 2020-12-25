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Финансы
Евгения Евсеева

На фоне антимонопольного расследования против Alibaba SoftBank потерял $22 млрд стоимости своей доли в компании Материал редакции

SoftBank владеет около 25% акций Alibaba стоимостью около $143 млрд.

Резкое падение цены акций Alibaba (на 13,3%, до $222 за штуку) после новостей о начале антимонопольного расследования, затронуло крупнейшего инвестора компании — японскую компанию SoftBank, передаёт Barrons.

Основатель SoftBank Масаёси Сон вложил $20 млн в молодую компанию электронной коммерции своего друга Джека Ма в 2000 году. Сейчас SoftBank владеет 24,9% акций Alibaba стоимостью около $143 млрд — это больше, чем текущая рыночная капитализация SoftBank в $135 млрд, пишет издание.

Падение акций Alibaba снизило стоимость доли SoftBank в компании более чем на $22 млрд. Кроме того, акции самого SoftBank в четверг упали в цене на 4,6%, до $37,25.

По данным рейтинга Forbes Real-Time состояние основателя Alibaba Джека Ма в четверг сократилось на $3,6 млрд

24 декабря власти Китая начали антимонопольное расследование в отношении Alibaba. Компанию обвиняют в том, что она требует от своих партнёров не сотрудничать с конкурентами.

#новость #softbank #alibaba

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Sergey Nikolaevich Gerasimov

3

Нормально так вложился в друга!)

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Vladimir Ivanov

0

Чё то софтбанку не везёт. Я уж запутался в их факапах

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Magomet Apaev

Vladimir
0

Сорре, а где конкретно факап в этой истории?

Ответить

Vladimir Ivanov

Magomet
0

Выложиться в компанию, которой не везёт. 

Ответить

Magomet Apaev

Vladimir
0

Там он вложил давно и получил много X..

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Vladimir Ivanov

Magomet
0

Тогда некорректно писать в новости: "потерял"

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Артем Павлючук

Vladimir
1

Совсем не верно. Он ничего не потерял. Ведь он не продал свои акции  - по крайней мере в статье не написано. Так-то подождёт годика пол., вернутся на своей место. 

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Антон Гранд

Vladimir
0

Везение тут не причём.

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Роман Александров

0
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Sergei Timofeyev

0

Чувак, купивший доллары, всё же купил акции SoftBank

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