Главные песни,
мемы и темы
Мемы
Темы
Клипы
Музыка
Авторы
Мемы
Узнать
 (function(w, d, images) { var teaser = d.querySelector('.vk-results-of-the-year'); loadImages(images).then(function() { teaser.classList.add('vk-results-of-the-year--loaded'); }); function loadImage(url) { var img = d.createElement('img'); return new Promise(function(resolve) { img.onload = resolve; img.src = url; }); }; function loadImages(urls) { return Promise.all(urls.map(function(url) { return loadImage(url); })); }; }(window, document, ['https://leonardo.osnova.io/ed739b2f-0e84-59df-9049-bd6462077dd2/', 'https://leonardo.osnova.io/3364c5fa-f51b-504a-8c2d-d3cddc80ec7c/', 'https://leonardo.osnova.io/be4a4cec-855b-5d34-b109-517c222af2a3/', 'https://leonardo.osnova.io/14c04196-6900-581c-a8c9-b459a8a08d20/', 'https://leonardo.osnova.io/f3d16731-3812-55b5-98ee-577986554f79/']));
Финансы
Евгения Евсеева

«Ашан» отказался от собственного банка «Оней» — выпущенные карты заблокируют с 25 декабря Материал редакции

Держать собственный банк слишком затратно, лучше сотрудничать с крупными игроками, которые могут предложить выгодные условия, считают эксперты.

  • «Ашан» решил отказаться от собственного «Оней банка», на базе которого строил финансовый бизнес для своих клиентов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на финансовом рынке. Закрытие подтвердили участники этого проекта — «Кредит Европа банк» и Oney Bank SA.
  • «Оней банк» создан в 2013 году, после того как «Ашан» первым на российском рынке осуществил прямое подключение к платежной системе Visa. Банк создавали для «предоставления комплекса банковских продуктов и услуг клиентам магазинов торговых сетей "Ашан", "Леруа Мерлен", "Декатлон"».
  • С помощью карты банка клиенты могли расплачиваться в магазинах и получать скидку, участвовать в программе лояльности и накапливать баллы, а также совершать переводы и оплачивать кредиты и коммунальные услуги.
  • По совместному решению акционеров, «Оней банк» закроют до конца 2020 года. Сотрудничество в сфере «предоставления финансовых сервисов клиентам группы "Ашан"» продолжится на платформе «Кредит Европа банка», пишет издание.
  • Банк предупредил клиентов, что с 25 декабря выпущенные им карты Visa «Ашан» будут заблокированы, а все кредиты необходимо погасить до этой даты, либо после в банкоматах «Элекснет» только по номеру счёта. Карты «Ашан» продолжит выпускать «Кредит Европа банк», а расчёты будет вести ВТБ.
  • Активы «Оней банка» стали уменьшаться с середины 2019 года. За вторую половину 2019 года они сократились на 7,5%, а за три квартала 2020 года — ещё более чем на 23%, пишет «Коммерсантъ». При этом банк остается убыточным: по итогам 2019 года — 18 млн рублей убытков, а за девять месяцев 2020 года — 56 млн рублей.
  • Аналитик «БКС Мир инвестиций» Егор Дахтлер считает, что держать собственный банк слишком затратно, когда он не развивается. Целесообразнее «сотрудничать с крупными игроками, которые могут предложить более выгодные условия и тарифы на свои продукты и услуги».

#новость #ашан

1311 просмотров
11 комментариев
2
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0430\u0448\u0430\u043d"], "comments": 11, "likes": 2, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 191047, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 25 Dec 2020 11:33:34 +0300", "is_special": false }
Объявления на vc.ru Отключить рекламу
Онлайн-курс «Продуктовый маркетинг»
Научитесь продвигать ИТ-продукты с нуля. Первым студентам скидка 20%
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
11 комментариев
Популярные
По порядку
Деньги в мандаринах
Написать комментарий...

Григорий Аникин

3

> с 25 декабря выпущенные им карты Visa «Ашан» будут заблокированы, а все кредиты необходимо погасить до этой даты

По ссылке читаем:
Клиентам, имеющим задолженность по карте АШАН, необходимо ее погасить:
- После 25.12.2020 в банкоматах Элекснет только по номеру счета.

Ответить

Marat Yansaitov

Григорий
4

Как по гайдам: в статье оставьте пространство для холивара.

Ответить

Sergey Ontime

Григорий
0

От себя прокомментируйте. А то ничего страшного не узревается)

Ответить

Ольга Хошвагт

0

А почему бы им не продать свой банк!

Ответить

Артём Королёв

Ольга
1

Кому нибудь с благозвучной фамилией

Ответить

max smirnoff

Артём
0

заканчивающейся на ...фф

Ответить

Ольга Хошвагт

0

Так никто и не пользовался!

Ответить

Ольга Хошвагт

Ольга
0

И да, 1.5 % рынка Ашан занимает из-за 1-3 супермаркетов в городе

Ответить

Danila Poyarkov

Ольга
–1

Сепармаркетов

Ответить

Murat Oshroev

0

Идея была крутой. Но люди...

Ответить

max smirnoff

Murat
0

не оценили?

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Joom
Подписан
Отписаться
Как создать отдел UX-исследований в международной компании с нуля
И правильно распределить роли.
4
Evrone
Подписан
Отписаться
Что помогло пережить нам 2020-й? Фильм Evrone
Год подходит к концу. Он был странный, безумный, дикий и непредсказуемый. Чтобы запечатлеть этот год для себя, наших кл…
0
Авиасейлс
Подписан
Отписаться
Коронавирус не отменял командировки
Считается, что объём глобального рынка деловых поездок никогда не превысит 75% от уровня 2019-го. К этой «пропавшей» че…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Andrew Martynov
за день
Бабло побеждает ЗОЖ 💪
Сеть магазинов здорового питания «Вкусвилл» начнёт продавать Coca-Cola и другую газировку и сладости в интернете
Чистые Трусы
за неделю
Сейчас прочитал третью часть на "vc.ru +7", поржал ))
«Доооооом-2»: как я заработал $1 млн на шоу. Часть вторая — солнце теперь вставало только для меня

Комментарии

Конь В пальто

На фоне антимонопольного…

boj Ko

Вы не готовы к инвестициям

Dima Kurilov

500 сотрудников GoDaddy…

max smirnoff

«Ашан» отказался от…

max smirnoff

«Ашан» отказался от…

Lev Klebanov

Как написать самую популярную…

Alexandr Mashkarev

Что бывает, когда вам…

Дмитрий Тамбовцев

Как я нашёл красивую квартиру с…

Alexandr Alimov

Что бывает, когда вам…

Шамиль Джанболатов

500 сотрудников GoDaddy…

Serge Kharkov

500 сотрудников GoDaddy…

Serge Kharkov

500 сотрудников GoDaddy…

Денис Иванов

Как я искал инвестиции

Александр Якунин

Эксперимент: сливает ли…

Шамиль Джанболатов

500 сотрудников GoDaddy…

Joom

Как создать отдел…

Oleg March

Стоит ли ждать падения рынка?

Евгений Тырнов

«Неквадрокоптерное» будущее…

Александр Кучеряев

«Сбер» временно перестанет…

Евгений Тырнов

«Неквадрокоптерное» будущее…
null