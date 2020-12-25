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«Ашан» отказался от собственного банка «Оней» — выпущенные карты заблокируют с 25 декабря Материал редакции
Держать собственный банк слишком затратно, лучше сотрудничать с крупными игроками, которые могут предложить выгодные условия, считают эксперты.
- «Ашан» решил отказаться от собственного «Оней банка», на базе которого строил финансовый бизнес для своих клиентов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на финансовом рынке. Закрытие подтвердили участники этого проекта — «Кредит Европа банк» и Oney Bank SA.
- «Оней банк» создан в 2013 году, после того как «Ашан» первым на российском рынке осуществил прямое подключение к платежной системе Visa. Банк создавали для «предоставления комплекса банковских продуктов и услуг клиентам магазинов торговых сетей "Ашан", "Леруа Мерлен", "Декатлон"».
- С помощью карты банка клиенты могли расплачиваться в магазинах и получать скидку, участвовать в программе лояльности и накапливать баллы, а также совершать переводы и оплачивать кредиты и коммунальные услуги.
- По совместному решению акционеров, «Оней банк» закроют до конца 2020 года. Сотрудничество в сфере «предоставления финансовых сервисов клиентам группы "Ашан"» продолжится на платформе «Кредит Европа банка», пишет издание.
- Банк предупредил клиентов, что с 25 декабря выпущенные им карты Visa «Ашан» будут заблокированы, а все кредиты необходимо погасить до этой даты, либо после в банкоматах «Элекснет» только по номеру счёта. Карты «Ашан» продолжит выпускать «Кредит Европа банк», а расчёты будет вести ВТБ.
- Активы «Оней банка» стали уменьшаться с середины 2019 года. За вторую половину 2019 года они сократились на 7,5%, а за три квартала 2020 года — ещё более чем на 23%, пишет «Коммерсантъ». При этом банк остается убыточным: по итогам 2019 года — 18 млн рублей убытков, а за девять месяцев 2020 года — 56 млн рублей.
- Аналитик «БКС Мир инвестиций» Егор Дахтлер считает, что держать собственный банк слишком затратно, когда он не развивается. Целесообразнее «сотрудничать с крупными игроками, которые могут предложить более выгодные условия и тарифы на свои продукты и услуги».
1311 просмотров
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0
11 комментариев
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3
> с 25 декабря выпущенные им карты Visa «Ашан» будут заблокированы, а все кредиты необходимо погасить до этой даты
По ссылке читаем:
Клиентам, имеющим задолженность по карте АШАН, необходимо ее погасить:
- После 25.12.2020 в банкоматах Элекснет только по номеру счета.
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0
А почему бы им не продать свой банк!
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1
Кому нибудь с благозвучной фамилией
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0
Так никто и не пользовался!
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0
И да, 1.5 % рынка Ашан занимает из-за 1-3 супермаркетов в городе
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0
Идея была крутой. Но люди...
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