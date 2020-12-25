Регулятор рекомендовал банкам ужесточить правила продажи продуктов с высокими рисками до начала тестов инвесторов.

«Сбербанк» временно перестанет предлагать сложные инвестиционные инструменты неквалифицированным инвесторам в России, передаёт слова главы компании Германа Грефа «Прайм».

В декабре 2020 года Центробанк рекомендовал банкам и профучастникам рынка ценных бумаг не продавать неквалифицированным инвесторам сложные продукты до проведения тестированияна знание рисков таких продуктов.

В частности, речь идёт о сделках с облигациями, размер выплат по которым зависит от наступления или ненаступления различных обстоятельств. Например, это инвестиционные облигации «Сбербанка», пояснял источник РБК. Также это продукты, привязанные ко вкладам в банке, сделки, в результате которых клиент передаёт брокеру своё имущество, и другие.

Госдума приняла закон об инвесторах-физлицах в июле 2020 года. Документ закрепляет разные категории инвесторов и ограничивает участие граждан без опыта в сделках с ценными бумагами.

Чтобы совершать сделки со сложными инструментами, неквалифицированному инвестору нужно будет пройти тест. В августе ЦБ показал варианты тестов. Источники Forbes говорили в декабре, что регулятор хочет ввести тестирование неопытных инвесторов с начала 2021 года.