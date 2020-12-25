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Финансы
Таня Боброва

«Сбер» временно перестанет продавать сложные инвестпродукты инвесторам без опыта по просьбе ЦБ Материал редакции

Регулятор рекомендовал банкам ужесточить правила продажи продуктов с высокими рисками до начала тестов инвесторов.

«Сбербанк» временно перестанет предлагать сложные инвестиционные инструменты неквалифицированным инвесторам в России, передаёт слова главы компании Германа Грефа «Прайм».

В декабре 2020 года Центробанк рекомендовал банкам и профучастникам рынка ценных бумаг не продавать неквалифицированным инвесторам сложные продукты до проведения тестированияна знание рисков таких продуктов.

В частности, речь идёт о сделках с облигациями, размер выплат по которым зависит от наступления или ненаступления различных обстоятельств. Например, это инвестиционные облигации «Сбербанка», пояснял источник РБК. Также это продукты, привязанные ко вкладам в банке, сделки, в результате которых клиент передаёт брокеру своё имущество, и другие.

Госдума приняла закон об инвесторах-физлицах в июле 2020 года. Документ закрепляет разные категории инвесторов и ограничивает участие граждан без опыта в сделках с ценными бумагами.

Чтобы совершать сделки со сложными инструментами, неквалифицированному инвестору нужно будет пройти тест. В августе ЦБ показал варианты тестов. Источники Forbes говорили в декабре, что регулятор хочет ввести тестирование неопытных инвесторов с начала 2021 года.

#новость #инвестиции #цб #сбербанк

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Vitaly Semykin

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Внутренний либертарианец негодует! Но справедливости ради, большинство сложных продуктов никому не полезны — ни опытным, ни неопытным... Простота — друг инвестора, завещал "отец пассивных инвестиций" Джек Богл. Инвестируй в индексы — добавлял Баффет: https://wallstreetbear.ru/uorren-baffet-rekomenduet-passivnye-investicii/

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Александр Кучеряев

Vitaly
0

Никаких индексов это слишком сложно (там же американские кампании -_- ), только сбер, Газпром и ОФЗ

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Vitaly Semykin

Александр
0

На российском рынке есть индексы. Фонд на индекс на ММВБ будет гораздо более диверсифицирован, чем вложения в Сбер и Газпром. Есть индексы на Германию, Америку, Китай... Это по акциям, а есть индексы облигаций тоже. В конце концов, есть зарубежные брокеры, через которых можно инвестировать в весь мир.

Но если вы гос служащий, то выбор, конечно, меньше. БПИФы Сбера и ВТБ, и то не все... но можно что-то выбрать.

Сейчас ещё, конечно, встаёт проблема пузыря на рынке, но это надо обсуждать отдельно.

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El'murza Alchakov

0

Раз уж начали, давайте запретите ещё что нибудь, кроме запретов ведь ничего не возможно придумать. Надо все запретить. А вот ЕМУ разрешили все, ответственность сняли всю. Это получается что он может придти к вам домой и просто избить вас, забрать все что лежит и ему ничего не будет, а если вы его в этом время ударите. То все, зона, за нападение

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Alex Illarionov

El'murza
0

Да, именно так. Но всем насрать.

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Олча Артна

0

Перестанут впихивать пенсионерам ИСЖ и НСЖ? Нифига себе, а прибыль откуда будут получать?

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Александр Ковалев

0

Что-то мне кажется, что в сети очень быстро появятся "правильные ответы" на эти тесты, чтобы любой "мамкин инвестор" мог рисковать своими деньгами. 
Лучше бы вместо непонятных тестов проводили полноценное обучение, с нормальным контролем знаний. 
Да, и для букмекерских контор не мешало бы такую штуку ввести, чтобы клиенты сразу понимали все свои риски https://legalbet.ru/best-posts/lichnij-opit-kak-ya-sudilsya-s-legalnim-bukmekerom-i-proigral/

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Игорь Протасов

Александр
0

Ха. Я думаю сами брокеры помогут сдать тесты

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