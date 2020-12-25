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«Сбер» временно перестанет продавать сложные инвестпродукты инвесторам без опыта по просьбе ЦБ Материал редакции
Регулятор рекомендовал банкам ужесточить правила продажи продуктов с высокими рисками до начала тестов инвесторов.
«Сбербанк» временно перестанет предлагать сложные инвестиционные инструменты неквалифицированным инвесторам в России, передаёт слова главы компании Германа Грефа «Прайм».
В декабре 2020 года Центробанк рекомендовал банкам и профучастникам рынка ценных бумаг не продавать неквалифицированным инвесторам сложные продукты до проведения тестированияна знание рисков таких продуктов.
В частности, речь идёт о сделках с облигациями, размер выплат по которым зависит от наступления или ненаступления различных обстоятельств. Например, это инвестиционные облигации «Сбербанка», пояснял источник РБК. Также это продукты, привязанные ко вкладам в банке, сделки, в результате которых клиент передаёт брокеру своё имущество, и другие.
Госдума приняла закон об инвесторах-физлицах в июле 2020 года. Документ закрепляет разные категории инвесторов и ограничивает участие граждан без опыта в сделках с ценными бумагами.
Чтобы совершать сделки со сложными инструментами, неквалифицированному инвестору нужно будет пройти тест. В августе ЦБ показал варианты тестов. Источники Forbes говорили в декабре, что регулятор хочет ввести тестирование неопытных инвесторов с начала 2021 года.
Внутренний либертарианец негодует! Но справедливости ради, большинство сложных продуктов никому не полезны — ни опытным, ни неопытным... Простота — друг инвестора, завещал "отец пассивных инвестиций" Джек Богл. Инвестируй в индексы — добавлял Баффет: https://wallstreetbear.ru/uorren-baffet-rekomenduet-passivnye-investicii/
Никаких индексов это слишком сложно (там же американские кампании -_- ), только сбер, Газпром и ОФЗ
На российском рынке есть индексы. Фонд на индекс на ММВБ будет гораздо более диверсифицирован, чем вложения в Сбер и Газпром. Есть индексы на Германию, Америку, Китай... Это по акциям, а есть индексы облигаций тоже. В конце концов, есть зарубежные брокеры, через которых можно инвестировать в весь мир.
Но если вы гос служащий, то выбор, конечно, меньше. БПИФы Сбера и ВТБ, и то не все... но можно что-то выбрать.
Сейчас ещё, конечно, встаёт проблема пузыря на рынке, но это надо обсуждать отдельно.
Раз уж начали, давайте запретите ещё что нибудь, кроме запретов ведь ничего не возможно придумать. Надо все запретить. А вот ЕМУ разрешили все, ответственность сняли всю. Это получается что он может придти к вам домой и просто избить вас, забрать все что лежит и ему ничего не будет, а если вы его в этом время ударите. То все, зона, за нападение
Перестанут впихивать пенсионерам ИСЖ и НСЖ? Нифига себе, а прибыль откуда будут получать?
Что-то мне кажется, что в сети очень быстро появятся "правильные ответы" на эти тесты, чтобы любой "мамкин инвестор" мог рисковать своими деньгами.
Лучше бы вместо непонятных тестов проводили полноценное обучение, с нормальным контролем знаний.
Да, и для букмекерских контор не мешало бы такую штуку ввести, чтобы клиенты сразу понимали все свои риски https://legalbet.ru/best-posts/lichnij-opit-kak-ya-sudilsya-s-legalnim-bukmekerom-i-proigral/
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