Одному из сотрудников пришло фишинговое письмо, а пароли не были скомпрометированы.

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Глава брокера «Фридом Финанс» Тимур Турлов признал утечку данных клиентов. По его словам, среди них почти нет клиентов, которые открывали счета на американском рынке, и нет международных клиентов.

Турлов пояснил, что неизвестные атаковали сегмент внутренней сети и похитили часть данных с локальных машин нескольких сотрудников в России. Машины относятся к сотрудникам российского брокера, оказывающего доступ на российский фондовый рынок, а почти весь пакет данных датирован 2018 годом.

Мошенники получили доступ к сканированным копиям и нескольким поручениям, отчётам о сверках с базами ПОД/ФТ и около 400 файлов о признании инвесторов квалифицированными. Они «точно не получили» доступа к CRM, к отчётам бэк-офиса, к данным торговой платформы и паролям клиентов.

«Тем не менее, очевидно, мы облажались и подвели часть наших российских клиентов. Мне очень стыдно за все произошедшее», — отметил глава компании. Сейчас «Фридом Финанс» связывается с пострадавшими.

Тулов подчеркнул, что использовать данные злоумышленникам будет сложно: в них нет «действительно чувствительной информации».

Как это случилось? Да так же, как и атакуют пользователей: одному из наших сотрудников пришло фишинговое письмо, которое он открыл и запустил на локальной машине не смотря на предупреждение системы безопасности. А дальше вскрылись все слабые места нашей защиты. Тимур Турлов глава «Фридом Финанса»

По словам Турлова, мошенники хотели шантажировать компанию оглаской в СМИ. Он пообещал тратить «миллионы долларов» на кибербезопасность и внедрять «лучшие западные решения», компания также планирует проводить тренинги для сотрудников, «чтобы они не открывали левые файлы в следующий раз».