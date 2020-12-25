Главные песни,
мемы и темы
Мемы
Темы
Клипы
Музыка
Авторы
Мемы
Узнать
 (function(w, d, images) { var teaser = d.querySelector('.vk-results-of-the-year'); loadImages(images).then(function() { teaser.classList.add('vk-results-of-the-year--loaded'); }); function loadImage(url) { var img = d.createElement('img'); return new Promise(function(resolve) { img.onload = resolve; img.src = url; }); }; function loadImages(urls) { return Promise.all(urls.map(function(url) { return loadImage(url); })); }; }(window, document, ['https://leonardo.osnova.io/ed739b2f-0e84-59df-9049-bd6462077dd2/', 'https://leonardo.osnova.io/3364c5fa-f51b-504a-8c2d-d3cddc80ec7c/', 'https://leonardo.osnova.io/be4a4cec-855b-5d34-b109-517c222af2a3/', 'https://leonardo.osnova.io/14c04196-6900-581c-a8c9-b459a8a08d20/', 'https://leonardo.osnova.io/f3d16731-3812-55b5-98ee-577986554f79/']));
Финансы
Таня Боброва

«Мы облажались и подвели клиентов»: глава «Фридом Финанса» извинился за утечку данных пользователей Материал редакции

Одному из сотрудников пришло фишинговое письмо, а пароли не были скомпрометированы.

35 комментариев
Деньги в мандаринах
3686 просмотров

Глава брокера «Фридом Финанс» Тимур Турлов признал утечку данных клиентов. По его словам, среди них почти нет клиентов, которые открывали счета на американском рынке, и нет международных клиентов.

Турлов пояснил, что неизвестные атаковали сегмент внутренней сети и похитили часть данных с локальных машин нескольких сотрудников в России. Машины относятся к сотрудникам российского брокера, оказывающего доступ на российский фондовый рынок, а почти весь пакет данных датирован 2018 годом.

Мошенники получили доступ к сканированным копиям и нескольким поручениям, отчётам о сверках с базами ПОД/ФТ и около 400 файлов о признании инвесторов квалифицированными. Они «точно не получили» доступа к CRM, к отчётам бэк-офиса, к данным торговой платформы и паролям клиентов.

«Тем не менее, очевидно, мы облажались и подвели часть наших российских клиентов. Мне очень стыдно за все произошедшее», — отметил глава компании. Сейчас «Фридом Финанс» связывается с пострадавшими.

Тулов подчеркнул, что использовать данные злоумышленникам будет сложно: в них нет «действительно чувствительной информации».

Как это случилось? Да так же, как и атакуют пользователей: одному из наших сотрудников пришло фишинговое письмо, которое он открыл и запустил на локальной машине не смотря на предупреждение системы безопасности. А дальше вскрылись все слабые места нашей защиты.

Тимур Турлов
глава «Фридом Финанса»

По словам Турлова, мошенники хотели шантажировать компанию оглаской в СМИ. Он пообещал тратить «миллионы долларов» на кибербезопасность и внедрять «лучшие западные решения», компания также планирует проводить тренинги для сотрудников, «чтобы они не открывали левые файлы в следующий раз».

Об утечке данных у «Фридом Финанс» сообщил Telegram-канал «Утечки информации». По данным РБК, речь шла о данных 16,8 тысяч клиентов, 450 из них — квалифицированные инвесторы. База содержала паспортные данные, адреса, сведения о счетах в банках, писало издание.

#новость #фридомфинанс #утечкиданных

35 комментариев
8
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u0444\u0440\u0438\u0434\u043e\u043c\u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441","\u0443\u0442\u0435\u0447\u043a\u0438\u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 35, "likes": 8, "favorites": 10, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 191118, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 25 Dec 2020 13:24:12 +0300", "is_special": false }
Объявление на vc.ru Отключить рекламу
Онлайн-курс «Продуктовый маркетинг»
Научитесь продвигать ИТ-продукты с нуля. Первым студентам скидка 20%
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
35 комментариев
Популярные
По порядку
Деньги в мандаринах
Написать комментарий...

Александр Сергеевич

56

Молодец что признал, ничего придумывать не стал. Теперь будут сильнее.

Ответить

Евгений Круглов

Александр
1

Ни слова о денежной компенсации пользователям, в чём он молодец?

Ответить

Артём Сычёв

Евгений
8

Что компенсировать? Сидят клиенты и ждут, пока им по 5к начислят, как путинские. Нет, их клиенты зарабатывают сами. Главное, чтобы приняли меры и больше таких инцидентов не было.

Ответить

max smirnoff

Артём
3

За такие проебы надо штрафовать, да посильнее.

Ответить

Лев Щенин

Александр
0

Пресс-служба "Фридом Финанс" никаких проблем для пользователей не видит:
https://ffin.ru/about/company/us/100870/
(наверное, у неё другой начальник, который не читал письмо президента Турлова)

Ответить

Святослав Выдин

36

Приятно видеть, когда люди способны признать свои ошибки, а не говорить, что это все происки западных спецслужб.

Ответить

Сергей Милосердов

Святослав
1

Обычно говорят, что "происки российских спецслужб") Ну короче это не та история.

Ответить

Александр Антипов

Сергей
0

Сути не меняет, что рус, что сша. Главное, что компания приняла удар на себя и ответила за свою дырку в безопасности. Что не часто увидишь

Ответить

Антон Музеев

7

Признал утечку. По-мужски!

Ответить

max smirnoff

Антон
1

утечка по-мужски - это к урологу...

Ответить

Виктор Птахин

6

Пишут молодец, признал. Только признал он ее после публикации, когда деваться было некуда. А заявление что чувствительной информации там нет вообще за гранью.

Ответить

Антон

3

И всех с новым годом.

Ответить

max smirnoff

Антон
0
Ответить

Kristian Krayt

2

Фигня, сейчас у каждого дворового пса есть своя БД для навязчивого обзвона и мошенничества. Сливают все: салоны сотовой связи, магазины, крупные и малые банки. Уж не страшно читать такие новости.

Ответить

max smirnoff

Kristian
3

Адаптировался? Это называется "нас ебут, а мы крепчаем"

Ответить

Kristian Krayt

max
0

А что мы можем? Просто интересна подача информации, сливают постоянно и всем хоть бы х** по деревне, даже никто из гос. регуляторов не выпишем люлей нормальных.

Вот на днях случай: подтверждение личности для Госуслуг в Почта банке через согласие на обработку данных на чистый номер (отроду 2 дня), буквально через 30 минут звонок от робота, какого-то условного "Быстроденьги". Вот как и откуда точно слили?

Ответить

Dmitry Martemyanov

2

Сотрудникам по 650 долларов ковидных предложили?

Ответить

Артур

2
Ответить

max smirnoff

Артур
0

+100500

Ответить

Юрий Тимков

1

Все это очень похоже на пиар. Данные сперли, но вроде как ущерба нет, владелец молодец, так как признаёт вину и будет работать над улучшением. И теперь понятно стало что такое Фридом Финанс)

Ответить

Iv Black

Юрий
0

"..450 из них — квалифицированные инвесторы. База содержала аспортные данные, адреса, сведения о счетах в банках".

Думаю, когда на одного из них начнется атака, или уведомление прилетит о том, что на вас кредит оформлен, то все это не покажется пиаром.

Ответить

Сергей Милосердов

Юрий
0

Могу ошибаться, но думаю для пиара есть более интересные способы.

Ответить

Sergey Sergantov

0

Это может звучать странно, но в ближайшее время Фридом Финанс скорее всего будет одним из самых безопасных брокеров

Ответить

евгений аношин

Sergey
1

Ага. Если только IFSC не начнет против FFIN Brokerage Services Inc  дело о несоответствии проводимых операций полученной лицензии)

Ответить

Антон

0

"Вам просто будут звонить от нашего имени так что не переживайте, пейте и кушайте много."

Ответить

Kirk Louson

0

вот не очень то мне нравится Турлов, но реакция вызывает уважение
(если это не маскирует еще какую то проблему, про которую пока никто не в курсе)

Ответить

101

0

Сильный человек. Не то что наши чиновники, но не все

Ответить

Yury Grinev

0

Не зря я месяца три назад попросил удалить все свои данные оттуда. Хех.

Ответить

Сергей Милосердов

0

Это как-то связано с фишинговым письмом отсюда?) https://vc.ru/services/191019-500-sotrudnikov-godaddy-provalili-fishingovyy-test-oni-poluchili-pismo-s-obeshchaniem-finansovoy-pomoshchi-v-650

Что за письмо то было, интересно. Тогда хотя бы можно будет сделать вывод о квалификации сотрудника.

Ответить

Marat Yansaitov

Сергей
0

Там что то про нигерийского принца и 100 долларов. Очень внушающее доверие, не сомневайтесь.

Ответить

Сергей Милосердов

Marat
0

100 долларов нынче довольно заманчивое предложение.

Ответить

Marat Yansaitov

Сергей
0

Не в контексте расставания с ними)

Ответить

Константин Тишаков

0

Они и так были не особо клиентоориентированы, судя по питерскому офису.
С таким отношением к своим обязательствам со стороны СБ и саппорта, не вызовет огорчение их уход с рынка

Ответить

Anton Golubchik

0

Что неприятно, но предсказуемо, учитывая насколько безалаберно они относятся к персональным данным вообще. Я, когда закрывал счет во Freedom24 (это их структура) получил от них образец заявления с заполненными чужими персональными данными. Потом ушло полжизни, чтобы отписаться от их спама. 

Но хорошо, что признали, а не стали зарывать голову в песок, как это делают некоторые. 

Ответить

Амбассадор Бреда

0

We're so sorry

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Winstrike
Подписан
Отписаться
8 трендов маркетинга в игровой индустрии-2021
Федор Фетисов, Creative & Strategy Lead Winstrike Agency, рассказывает как будет развиваться рекламный рынок в киберспо…
0
Yota
Подписан
Отписаться
Yota обнулит трафик на мессенджеры
Мобильный оператор Yota не будет считать трафик мессенджеров WhatsApp, Telegram, Viber и Skype в течение двух дней - 31…
0
Joom
Подписан
Отписаться
Как создать отдел UX-исследований в международной компании с нуля
И правильно распределить роли.
4

Показать еще

Лучшие комментарии
Марк Фиш
за день
Власти Петербурга разрешили ресторанам ставить столики и зонты на улице на новогодних праздниках
Чистые Трусы
за неделю
Сейчас прочитал третью часть на "vc.ru +7", поржал ))
«Доооооом-2»: как я заработал $1 млн на шоу. Часть вторая — солнце теперь вставало только для меня

Комментарии

Ivan

Сравниваем тарифы банковских…

Shopstat.ru

Как сервис аналитики помогает…

Антон Штадлер

Сеть магазинов здорового…

Roman BL

Олег Тиньков подарил автомобили…

Shopstat.ru

Как сервис аналитики помогает…

Лев Щенин

«Мы облажались и подвели…

Маркетплейс Главное

Как сервис аналитики помогает…

Игорь Пугачев

Олег Тиньков подарил автомобили…

Gennadiy Khatuntsev

500 сотрудников GoDaddy…

Сергей Дадыко

Не ЕНВД единым: считаем, на…

Mokona Black

Почему подход Waymo к…

Murat Oshroev

«Ашан» отказался от…

Ivan

Сравниваем тарифы банковских…

Сергей Садовничий

Продвижение новых сайтов: как…

Yarro S

Вы не готовы к инвестициям

El'murza Alchakov

МИЦ «Известия» купил газету…

p0st

«Сбер» договорился с владельцем…

Dear Moscow,

«Сбер» договорился с владельцем…

Марк Фиш

Как сервис аналитики помогает…

Сергей Садовничий

Продвижение новых сайтов: как…
null