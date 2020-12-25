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«Мы облажались и подвели клиентов»: глава «Фридом Финанса» извинился за утечку данных пользователей Материал редакции
Одному из сотрудников пришло фишинговое письмо, а пароли не были скомпрометированы.
Глава брокера «Фридом Финанс» Тимур Турлов признал утечку данных клиентов. По его словам, среди них почти нет клиентов, которые открывали счета на американском рынке, и нет международных клиентов.
Турлов пояснил, что неизвестные атаковали сегмент внутренней сети и похитили часть данных с локальных машин нескольких сотрудников в России. Машины относятся к сотрудникам российского брокера, оказывающего доступ на российский фондовый рынок, а почти весь пакет данных датирован 2018 годом.
Мошенники получили доступ к сканированным копиям и нескольким поручениям, отчётам о сверках с базами ПОД/ФТ и около 400 файлов о признании инвесторов квалифицированными. Они «точно не получили» доступа к CRM, к отчётам бэк-офиса, к данным торговой платформы и паролям клиентов.
«Тем не менее, очевидно, мы облажались и подвели часть наших российских клиентов. Мне очень стыдно за все произошедшее», — отметил глава компании. Сейчас «Фридом Финанс» связывается с пострадавшими.
Тулов подчеркнул, что использовать данные злоумышленникам будет сложно: в них нет «действительно чувствительной информации».
По словам Турлова, мошенники хотели шантажировать компанию оглаской в СМИ. Он пообещал тратить «миллионы долларов» на кибербезопасность и внедрять «лучшие западные решения», компания также планирует проводить тренинги для сотрудников, «чтобы они не открывали левые файлы в следующий раз».
Об утечке данных у «Фридом Финанс» сообщил Telegram-канал «Утечки информации». По данным РБК, речь шла о данных 16,8 тысяч клиентов, 450 из них — квалифицированные инвесторы. База содержала паспортные данные, адреса, сведения о счетах в банках, писало издание.
Молодец что признал, ничего придумывать не стал. Теперь будут сильнее.
Ни слова о денежной компенсации пользователям, в чём он молодец?
Что компенсировать? Сидят клиенты и ждут, пока им по 5к начислят, как путинские. Нет, их клиенты зарабатывают сами. Главное, чтобы приняли меры и больше таких инцидентов не было.
Пресс-служба "Фридом Финанс" никаких проблем для пользователей не видит:
https://ffin.ru/about/company/us/100870/
(наверное, у неё другой начальник, который не читал письмо президента Турлова)
Приятно видеть, когда люди способны признать свои ошибки, а не говорить, что это все происки западных спецслужб.
Обычно говорят, что "происки российских спецслужб") Ну короче это не та история.
Сути не меняет, что рус, что сша. Главное, что компания приняла удар на себя и ответила за свою дырку в безопасности. Что не часто увидишь
Признал утечку. По-мужски!
Пишут молодец, признал. Только признал он ее после публикации, когда деваться было некуда. А заявление что чувствительной информации там нет вообще за гранью.
И всех с новым годом.
Фигня, сейчас у каждого дворового пса есть своя БД для навязчивого обзвона и мошенничества. Сливают все: салоны сотовой связи, магазины, крупные и малые банки. Уж не страшно читать такие новости.
Адаптировался? Это называется "нас ебут, а мы крепчаем"
А что мы можем? Просто интересна подача информации, сливают постоянно и всем хоть бы х** по деревне, даже никто из гос. регуляторов не выпишем люлей нормальных.
Вот на днях случай: подтверждение личности для Госуслуг в Почта банке через согласие на обработку данных на чистый номер (отроду 2 дня), буквально через 30 минут звонок от робота, какого-то условного "Быстроденьги". Вот как и откуда точно слили?
Все это очень похоже на пиар. Данные сперли, но вроде как ущерба нет, владелец молодец, так как признаёт вину и будет работать над улучшением. И теперь понятно стало что такое Фридом Финанс)
Это может звучать странно, но в ближайшее время Фридом Финанс скорее всего будет одним из самых безопасных брокеров
Ага. Если только IFSC не начнет против FFIN Brokerage Services Inc дело о несоответствии проводимых операций полученной лицензии)
"Вам просто будут звонить от нашего имени так что не переживайте, пейте и кушайте много."
вот не очень то мне нравится Турлов, но реакция вызывает уважение
(если это не маскирует еще какую то проблему, про которую пока никто не в курсе)
Это как-то связано с фишинговым письмом отсюда?) https://vc.ru/services/191019-500-sotrudnikov-godaddy-provalili-fishingovyy-test-oni-poluchili-pismo-s-obeshchaniem-finansovoy-pomoshchi-v-650
Что за письмо то было, интересно. Тогда хотя бы можно будет сделать вывод о квалификации сотрудника.
Там что то про нигерийского принца и 100 долларов. Очень внушающее доверие, не сомневайтесь.
100 долларов нынче довольно заманчивое предложение.
Они и так были не особо клиентоориентированы, судя по питерскому офису.
С таким отношением к своим обязательствам со стороны СБ и саппорта, не вызовет огорчение их уход с рынка
Что неприятно, но предсказуемо, учитывая насколько безалаберно они относятся к персональным данным вообще. Я, когда закрывал счет во Freedom24 (это их структура) получил от них образец заявления с заполненными чужими персональными данными. Потом ушло полжизни, чтобы отписаться от их спама.
Но хорошо, что признали, а не стали зарывать голову в песок, как это делают некоторые.
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