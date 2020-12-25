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«Мы облажались и подвели клиентов»: глава «Фридом Финанса» рассказал про утечку данных пользователей Материал редакции
Одному из сотрудников пришло фишинговое письмо, а пароли не были скомпрометированы.
Глава брокера «Фридом Финанс» Тимур Турлов признал утечку данных клиентов. По его словам, среди них почти нет клиентов, которые открывали счета на американском рынке, и нет международных клиентов.
Турлов пояснил, что неизвестные атаковали сегмент внутренней сети и похитили часть данных с локальных машин нескольких сотрудников в России. Машины относятся к сотрудникам российского брокера, оказывающего доступ на российский фондовый рынок, а почти весь пакет данных датирован 2018 годом.
Мошенники получили доступ к сканированным копиям и нескольким поручениям, отчётам о сверках с базами ПОД/ФТ и около 400 файлов о признании инвесторов квалифицированными. Они «точно не получили» доступа к CRM, к отчётам бэк-офиса, к данным торговой платформы и паролям клиентов.
«Тем не менее, очевидно, мы облажались и подвели часть наших российских клиентов. Мне очень стыдно за все произошедшее», — отметил глава компании. Сейчас «Фридом Финанс» связывается с пострадавшими.
Тулов подчеркнул, что использовать данные злоумышленникам будет сложно: в них нет «действительно чувствительной информации».
По словам Турлова, мошенники хотели шантажировать компанию оглаской в СМИ. Он пообещал тратить «миллионы долларов» на кибербезопасность и внедрять «лучшие западные решения», компания также планирует проводить тренинги для сотрудников, «чтобы они не открывали левые файлы в следующий раз».
Об утечке данных у «Фридом Финанс» сообщил Telegram-канал «Утечки информации». По данным РБК, речь шла о данных 16,8 тысяч клиентов, 450 из них — квалифицированные инвесторы. База содержала паспортные данные, адреса, сведения о счетах в банках, писало издание.
Молодец что признал, ничего придумывать не стал. Теперь будут сильнее.
Ни слова о денежной компенсации пользователям, в чём он молодец?
Что компенсировать? Сидят клиенты и ждут, пока им по 5к начислят, как путинские. Нет, их клиенты зарабатывают сами. Главное, чтобы приняли меры и больше таких инцидентов не было.
Приятно видеть, когда люди способны признать свои ошибки, а не говорить, что это все происки западных спецслужб.
Обычно говорят, что "происки российских спецслужб") Ну короче это не та история.
Все это очень похоже на пиар. Данные сперли, но вроде как ущерба нет, владелец молодец, так как признаёт вину и будет работать над улучшением. И теперь понятно стало что такое Фридом Финанс)
Пишут молодец, признал. Только признал он ее после публикации, когда деваться было некуда. А заявление что чувствительной информации там нет вообще за гранью.
"Вам просто будут звонить от нашего имени так что не переживайте, пейте и кушайте много."
вот не очень то мне нравится Турлов, но реакция вызывает уважение
(если это не маскирует еще какую то проблему, про которую пока никто не в курсе)
Фигня, сейчас у каждого дворового пса есть своя БД для навязчивого обзвона и мошенничества. Сливают все: салоны сотовой связи, магазины, крупные и малые банки. Уж не страшно читать такие новости.
Это может звучать странно, но в ближайшее время Фридом Финанс скорее всего будет одним из самых безопасных брокеров
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