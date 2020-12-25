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Финансы
Таня Боброва

«Мы облажались и подвели клиентов»: глава «Фридом Финанса» рассказал про утечку данных пользователей Материал редакции

Одному из сотрудников пришло фишинговое письмо, а пароли не были скомпрометированы.

18 комментариев
Деньги в мандаринах
1962 просмотров

Глава брокера «Фридом Финанс» Тимур Турлов признал утечку данных клиентов. По его словам, среди них почти нет клиентов, которые открывали счета на американском рынке, и нет международных клиентов.

Турлов пояснил, что неизвестные атаковали сегмент внутренней сети и похитили часть данных с локальных машин нескольких сотрудников в России. Машины относятся к сотрудникам российского брокера, оказывающего доступ на российский фондовый рынок, а почти весь пакет данных датирован 2018 годом.

Мошенники получили доступ к сканированным копиям и нескольким поручениям, отчётам о сверках с базами ПОД/ФТ и около 400 файлов о признании инвесторов квалифицированными. Они «точно не получили» доступа к CRM, к отчётам бэк-офиса, к данным торговой платформы и паролям клиентов.

«Тем не менее, очевидно, мы облажались и подвели часть наших российских клиентов. Мне очень стыдно за все произошедшее», — отметил глава компании. Сейчас «Фридом Финанс» связывается с пострадавшими.

Тулов подчеркнул, что использовать данные злоумышленникам будет сложно: в них нет «действительно чувствительной информации».

Как это случилось? Да так же, как и атакуют пользователей: одному из наших сотрудников пришло фишинговое письмо, которое он открыл и запустил на локальной машине не смотря на предупреждение системы безопасности. А дальше вскрылись все слабые места нашей защиты.

Тимур Турлов
глава «Фридом Финанса»

По словам Турлова, мошенники хотели шантажировать компанию оглаской в СМИ. Он пообещал тратить «миллионы долларов» на кибербезопасность и внедрять «лучшие западные решения», компания также планирует проводить тренинги для сотрудников, «чтобы они не открывали левые файлы в следующий раз».

Об утечке данных у «Фридом Финанс» сообщил Telegram-канал «Утечки информации». По данным РБК, речь шла о данных 16,8 тысяч клиентов, 450 из них — квалифицированные инвесторы. База содержала паспортные данные, адреса, сведения о счетах в банках, писало издание.

#новость #фридомфинанс #утечкиданных

18 комментариев
5
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18 комментариев
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Александр Сергеевич

29

Молодец что признал, ничего придумывать не стал. Теперь будут сильнее.

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Евгений Круглов

Александр
2

Ни слова о денежной компенсации пользователям, в чём он молодец?

Ответить

Артём Сычёв

Евгений
2

Что компенсировать? Сидят клиенты и ждут, пока им по 5к начислят, как путинские. Нет, их клиенты зарабатывают сами. Главное, чтобы приняли меры и больше таких инцидентов не было.

Ответить

Святослав Выдин

15

Приятно видеть, когда люди способны признать свои ошибки, а не говорить, что это все происки западных спецслужб.

Ответить

Сергей Милосердов

Святослав
0

Обычно говорят, что "происки российских спецслужб") Ну короче это не та история.

Ответить

Антон

4

И всех с новым годом.

Ответить

Антон Музеев

3

Признал утечку. По-мужски!

Ответить

Юрий Тимков

1

Все это очень похоже на пиар. Данные сперли, но вроде как ущерба нет, владелец молодец, так как признаёт вину и будет работать над улучшением. И теперь понятно стало что такое Фридом Финанс)

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Iv Black

Юрий
0

"..450 из них — квалифицированные инвесторы. База содержала аспортные данные, адреса, сведения о счетах в банках".

Думаю, когда на одного из них начнется атака, или уведомление прилетит о том, что на вас кредит оформлен, то все это не покажется пиаром.

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Сергей Милосердов

Юрий
0

Могу ошибаться, но думаю для пиара есть более интересные способы.

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Dmitry Martemyanov

1

Сотрудникам по 650 долларов ковидных предложили?

Ответить

Виктор Птахин

1

Пишут молодец, признал. Только признал он ее после публикации, когда деваться было некуда. А заявление что чувствительной информации там нет вообще за гранью.

Ответить

Антон

0

"Вам просто будут звонить от нашего имени так что не переживайте, пейте и кушайте много."

Ответить

Kirk Louson

0

вот не очень то мне нравится Турлов, но реакция вызывает уважение
(если это не маскирует еще какую то проблему, про которую пока никто не в курсе)

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101

0

Сильный человек. Не то что наши чиновники, но не все

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Yury Grinev

0

Не зря я месяца три назад попросил удалить все свои данные оттуда. Хех.

Ответить

Kristian Krayt

0

Фигня, сейчас у каждого дворового пса есть своя БД для навязчивого обзвона и мошенничества. Сливают все: салоны сотовой связи, магазины, крупные и малые банки. Уж не страшно читать такие новости.

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Sergey Sergantov

0

Это может звучать странно, но в ближайшее время Фридом Финанс скорее всего будет одним из самых безопасных брокеров

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