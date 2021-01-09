Как получить работу за рубежом, накопить на старость и детей и не попасться к брокерам-мошенникам.

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Истории трёх разработчиков:

Алексей работает удалённо, чтобы чувствовать себя «человеком мира». Через платформу Upwork он зарабатывал около $6500 в месяц. Антон работал удалённо, чтобы получить новый опыт. Его услуги по backend-разработке приносили $3000 в месяц.

Владимир перешёл на удалёнку, чтобы проводить больше времени с семьёй. iOS-разработчик получал $4000–5000 в месяц.



А вот как разработчику найти работу за доллары

Двухлетние наблюдения от тимлида Олега Громова. В начале 2018-го он искал удалённую вакансию: у него был «опыт работы за границей и сносный английский». Всего откликнулся на 50 вакансий, ему сделали три оффера.

Советы по вложениям на 20 лет вперёд — как выбрать вариант накоплений и какие бывают инструменты.

К примеру, цель — учёба в университете через десять лет. Для начала стоит определить, какая сумма нужна сегодня. Дальше — сделать поправку на инфляцию, изучить статистику, узнать, как дорожала эта услуга из года в год. С учетом этих данных можно рассчитать примерную сумму. Затем — сделать на ребенка банковский вклад или вложить деньги в облигации.

По словам рантье Эльдара из Петербурга, чтобы жить только на ренту, «нужны две-три квартиры в собственности с закрытой ипотекой и хороший агент». Его прибыль (рента минус расходы и платежи по ипотеке) до выплаты налогов — 89 тысяч рублей.

В целом я могу это назвать полноценной второй работой: не было недели, когда я не занимался квартирами. То соседи затопят, то новых жильцов надо пустить, то декларацию подать, то новые объявления написать. Я даже в отпуск полноценно уехать не могу, потому что некому больше разбираться, я владелец квартир. Эльдар

Что делать с деньгами, когда рубль падает и близится кризис

Отвечает автор блога Rational Answer Павел Комаровский:

В какой пропорции разложить капитал по валютам, чтобы нормально чувствовать себя при любом развитии событий.

Что такое маркет-тайминг и стоит ли им заниматься.

Предприниматель Данила Тривайло написал несколько колонок о том, как его пытались обмануть: доставщики или брокерская компания. Последняя использовала такую схему.

Несколько маркеров и правил, которыми предприниматель руководствуется, когда звонят брокеры с предложением: