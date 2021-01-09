Заработать, накопить и не потерять Статьи редакции
Как получить работу за рубежом, накопить на старость и детей и не попасться к брокерам-мошенникам.
Истории трёх разработчиков:
- Алексей работает удалённо, чтобы чувствовать себя «человеком мира». Через платформу Upwork он зарабатывал около $6500 в месяц.
- Антон работал удалённо, чтобы получить новый опыт. Его услуги по backend-разработке приносили $3000 в месяц.
- Владимир перешёл на удалёнку, чтобы проводить больше времени с семьёй. iOS-разработчик получал $4000–5000 в месяц.
А вот как разработчику найти работу за доллары
Двухлетние наблюдения от тимлида Олега Громова. В начале 2018-го он искал удалённую вакансию: у него был «опыт работы за границей и сносный английский». Всего откликнулся на 50 вакансий, ему сделали три оффера.
Советы по вложениям на 20 лет вперёд — как выбрать вариант накоплений и какие бывают инструменты.
К примеру, цель — учёба в университете через десять лет. Для начала стоит определить, какая сумма нужна сегодня. Дальше — сделать поправку на инфляцию, изучить статистику, узнать, как дорожала эта услуга из года в год. С учетом этих данных можно рассчитать примерную сумму. Затем — сделать на ребенка банковский вклад или вложить деньги в облигации.
По словам рантье Эльдара из Петербурга, чтобы жить только на ренту, «нужны две-три квартиры в собственности с закрытой ипотекой и хороший агент». Его прибыль (рента минус расходы и платежи по ипотеке) до выплаты налогов — 89 тысяч рублей.
Что делать с деньгами, когда рубль падает и близится кризис
Отвечает автор блога Rational Answer Павел Комаровский:
- В какой пропорции разложить капитал по валютам, чтобы нормально чувствовать себя при любом развитии событий.
- Что такое маркет-тайминг и стоит ли им заниматься.
Предприниматель Данила Тривайло написал несколько колонок о том, как его пытались обмануть: доставщики или брокерская компания. Последняя использовала такую схему.
Несколько маркеров и правил, которыми предприниматель руководствуется, когда звонят брокеры с предложением:
- Гарантированная доходность значительно больше ставки на депозитах.
- Перенос дневной доходности на годовую: «мы заработали с операции 3%, значит, месячная доходность — 3 * 30% = 90%». Но так считать нельзя.
- Базовый анализ компании: проверить юрлицо, владельцев и генерального директора, посмотреть отзывы.
- Самому понимать, как работает инструмент.
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