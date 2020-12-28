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«Ъ»: в преддверии Нового года мошенники разработали схему кражи денег с помощью фишинговых ссылок Статьи редакции
Вместо угроз они предлагают выгодные вклады — после перехода по ссылке.
В преддверии Нового года мошенники сменили тактику работы с клиентами банков и вместо запугивания несанкционированными операциями предлагают привлекательные продукты, например вклады с повышенной доходностью. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По словам одного из собеседников «Коммерсанта», мошенники звонят с номера банка и сообщают, что появился новый валютный вклад с повышенной ставкой. Его нет на сайте, но вклад можно открыть, если пройти по ссылке, которую «менеджер» готов прислать.
Изданию неизвестно, согласился ли кто-то перейти по ссылке. Собеседник «Коммерсанта» сразу заподозрил подвох и перезвонил в кредитную организацию.
Присланная ссылка ведёт на сайт, который похож на страницу входа в личный кабинет в банке. Клиент вводит логин и пароль, которые тут же становятся известны мошенникам.
Управляющий RTM Group Евгений Царев объяснил, что дальнейшие действия уже неважны. Пока клиент открывает вклад на фальшивом сайте, мошенники входят в его личный кабинет и переводят деньги на свои счета.
По словам руководителя службы информационной безопасности «Элекснет» Ивана Шубина, раньше такой подход использовался в основном в фишинговых рассылках.
Как пишет издание, мошенники пользуются тем, что банки действительно предлагают клиентам праздничные вклады с повышенной доходностью. В этом году сезонные спецпредложения объявили «Совкомбанк», «СКБ-банк», «Уральский банк реконструкции и развития» и ряд других игроков.
В ВТБ не сталкивались с новой схемой, но подтвердили, что более 90% случаев мошенничества приходится именно на методы социальной инженерии, пишет издание. «В этом году злоумышленники активизировались в связи с пандемией и пытаются обмануть граждан, используя все новые и новые сценарии», — сообщили в банке.
Вот для этого и нужна двухфакторная верификация. Простейшее подтверждение по СМС уже спасет от кражи бабла, там, конечно, тоже можно заморочиться с перевыпуском симки или перехвата СМС, но это уже адресная и дорогая атака, на которую идут только когда знают, что сумма на счету большая. Причем там уже и фишинг не нужен, нужные данные сливают сотрудники банков и опросов.
Алсо, знание немногих принципов освобождает от знания многих фактов, приманки мошенники постоянно меняют, смысл их запоминать, достаточно запомнить основные понятия сетевой гигиены
Только хотела спросить, как так: "дальнейшие действия уже неважны. Пока клиент открывает вклад на фальшивом сайте, мошенники входят в его личный кабинет и переводят деньги на свои счета." Неужели есть банковские ЛК без подтверждения перевода?
А ещё безопаснее вход по одноразовому коду, который генерируется в приложении Я. Ключ и ему подобных
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