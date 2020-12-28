Вместо угроз они предлагают выгодные вклады — после перехода по ссылке.

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В преддверии Нового года мошенники сменили тактику работы с клиентами банков и вместо запугивания несанкционированными операциями предлагают привлекательные продукты, например вклады с повышенной доходностью. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников «Коммерсанта», мошенники звонят с номера банка и сообщают, что появился новый валютный вклад с повышенной ставкой. Его нет на сайте, но вклад можно открыть, если пройти по ссылке, которую «менеджер» готов прислать.

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Изданию неизвестно, согласился ли кто-то перейти по ссылке. Собеседник «Коммерсанта» сразу заподозрил подвох и перезвонил в кредитную организацию.

Присланная ссылка ведёт на сайт, который похож на страницу входа в личный кабинет в банке. Клиент вводит логин и пароль, которые тут же становятся известны мошенникам.

Управляющий RTM Group Евгений Царев объяснил, что дальнейшие действия уже неважны. Пока клиент открывает вклад на фальшивом сайте, мошенники входят в его личный кабинет и переводят деньги на свои счета.

По словам руководителя службы информационной безопасности «Элекснет» Ивана Шубина, раньше такой подход использовался в основном в фишинговых рассылках.

Как пишет издание, мошенники пользуются тем, что банки действительно предлагают клиентам праздничные вклады с повышенной доходностью. В этом году сезонные спецпредложения объявили «Совкомбанк», «СКБ-банк», «Уральский банк реконструкции и развития» и ряд других игроков.