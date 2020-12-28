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Финансы
Слава Шегай

Сколько стоит «Сбер» в сравнении с девятью крупными компаниями из ИТ и ритейла в России

Опубликовал руководитель SberDevices Константин Круглов.

2301 просмотров
15 15 комментариев
11
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15 комментариев
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Ахундов Эмиль

11

Ну вот, мы сравниваем банк с продуктовым магазином. Зачем нам это?

Понятно что СБЕР дороже, и понятно, что абсолютная доходность у него ниже, потому что большая диверсификация.

Просто можно сравнить: жигули, самокат и бублик (тот что едят), и толку от такого сравнения?

А можно декомпозировать статистику по продуктам, вместе с цифрами. Это было бы интересно. 

Ответить

Dima

4

Было бы интересно взглянуть на оценку стоимости Сбера по мультипликаторам относительно средней (по размеру доли) этих девяти компаний. Кажется, что Сбер окажется в разы дешевле.

Ответить

Dima

Dima
3
Ответить

sunriseagain

2

А потом Сбер решит заняться торговлей квашеной капустой и огурцами и выкатит диаграмму «Я vs бабульки у метро». Будет ещё внушительнее, дарю идею

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Eugene Danilov

sunriseagain
0

Так Сбер уже сейчас продаёт квашеную капусту через свой сервис доставки продуктов «сбер маркет». Так что ждём сравнения)

Ответить

Alexey Ivanov

1

Гений сравнения и анализа. Взял крупнейший государственный банк страны и вот так вот сравнил его с набором "что под рукой было". А где Лукойл и Газпром и Северсталь и Аэрофлот?

Ответить

Николай Западный

0

Т.е столько сколько есть у нескольких людей на нашей планете

Ответить

Andrew Freez

Николай
2

или у топ4 российских миллиардеров

Ответить

Evgeny Terentev

0

Сколько человек работает в Сбере и сколько в остальных компаниях ?

Ответить

Kim Kim

0

Не в тему, но... Этот новый лого сбера ассоциируется у меня с Паниным и/или Овечкиным. Догадайтесь почему...  :D

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Василий Сергин

0

Такие бабки :) по-любому есть где сэкономить, урезать, оптимизировать.

Ответить

Eugene Danilov

Василий
0

Спасибо кэп. Что-то оптимизировать можно в любом бизнесе, начиная от ларька с шаурмой и заканчивая компаний apple. А что ты имел в виду под «сэкономить и урезать»? Причём тут эти слова

Ответить

m1nuv8

0

Ну, знаете ли, не всегда качество равно количество

Ответить

Илья Разумин

0

А давайте лучше NPS или другой показатель удовлетворенности потребителей сравним?

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тима махотлов

0

Давайте сравним инфляцию и доходность по вкладам физ лиц сбера, это будет намного интереснее и показательнее я думаю.

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