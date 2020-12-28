Сколько стоит «Сбер» в сравнении с девятью крупными компаниями из ИТ и ритейла в России

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Ну вот, мы сравниваем банк с продуктовым магазином. Зачем нам это?
Понятно что СБЕР дороже, и понятно, что абсолютная доходность у него ниже, потому что большая диверсификация.
Просто можно сравнить: жигули, самокат и бублик (тот что едят), и толку от такого сравнения?
А можно декомпозировать статистику по продуктам, вместе с цифрами. Это было бы интересно.
Было бы интересно взглянуть на оценку стоимости Сбера по мультипликаторам относительно средней (по размеру доли) этих девяти компаний. Кажется, что Сбер окажется в разы дешевле.
А потом Сбер решит заняться торговлей квашеной капустой и огурцами и выкатит диаграмму «Я vs бабульки у метро». Будет ещё внушительнее, дарю идею
Так Сбер уже сейчас продаёт квашеную капусту через свой сервис доставки продуктов «сбер маркет». Так что ждём сравнения)
Гений сравнения и анализа. Взял крупнейший государственный банк страны и вот так вот сравнил его с набором "что под рукой было". А где Лукойл и Газпром и Северсталь и Аэрофлот?
Т.е столько сколько есть у нескольких людей на нашей планете
Не в тему, но... Этот новый лого сбера ассоциируется у меня с Паниным и/или Овечкиным. Догадайтесь почему... :D
Такие бабки :) по-любому есть где сэкономить, урезать, оптимизировать.
Спасибо кэп. Что-то оптимизировать можно в любом бизнесе, начиная от ларька с шаурмой и заканчивая компаний apple. А что ты имел в виду под «сэкономить и урезать»? Причём тут эти слова
А давайте лучше NPS или другой показатель удовлетворенности потребителей сравним?
Давайте сравним инфляцию и доходность по вкладам физ лиц сбера, это будет намного интереснее и показательнее я думаю.
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