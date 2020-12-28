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Исследование: каждая пятая заявка на микрозаймы в 2020 году поступала от ИП и самозанятых Статьи редакции
Микробизнесу приходится искать средства для выживания в период пандемии, но в банках кредит получить сложно.
- Почти каждая пятая заявка на микрозаём в 2020 году поступала от индивидуальных предпринимателей (ИП) и самозанятых, пишет «Коммерсантъ» с ссылкой на исследование IDF Eurasia (микрофинансовый бренд Moneyman). На долю самозанятых на конец 2020 года пришлось 8% поданных заявок, на долю ИП — 9%.
- Микробизнес — самый пострадавший сектор экономики в период пандемии, ему приходится искать средства для выживания, но в банках предпринимателям получить кредит достаточно сложно, пишет издание.
- По словам гендиректора IDF Eurasia в России Ирины Хорошко, тенденция вполне закономерна на фоне возросшей потребности предпринимателей в заёмных средствах.
- В среднем ставка для ИП в МФО варьируется от 0,5% до 0,8% в день, срок по таким займам доходит до 18 недель. В зависимости от организации, максимально возможная сумма займа — от 120–150 тысяч до 3 млн рублей.
- В банках ИП столкнулись с отказами или одобрением до трёх дней. По мнению управляющего партнёра группы компани «Финбридж» Леонида Корнилова, ИП не могут позволить себе такие сроки ожидания, потому что должны быстро решать производственные задачи.
- Гендиректор финансового маркетплейса «Юником24» Юрий Кудряков считает, что малый бизнес всегда нуждался в финансировании. А в этом году в условиях «самоизоляции» многие были вынуждены перестраивать свой бизнес и открывать новые каналы с привлечением заёмных средств.
А зачем существует наше государство вообще, если оно не для народа своего?
В микрозаймах для ип зачастую деньги тяжелее получить чем в банке. Что там, что там - все упирается в то, что если бизнес в депрессии и без имущества покрывающего вдвое кредит, то получить что-то почти невозможно.
в чем сенсация? во-первых, 8+9% не такая и большая доля. можно преподнести статью наоборот, что самозанятых и ИП "всего 1/5" от общего числа пострадавших. во-вторых, если это и больше, чем было раньше, так просто обелились многие не вовремя ))
закону о самозанятости второй год всего. и некоторые конторы сейчас сотрудников принуждают в ИП вступать, чтобы по договору работать. опять же, этой идее глобально не больше 2-3 лет. вот и развелось ИП и самозанятых за последние годы.
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