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Финансы
Евгения Евсеева

Исследование: каждая пятая заявка на микрозаймы в 2020 году поступала от ИП и самозанятых Статьи редакции

Микробизнесу приходится искать средства для выживания в период пандемии, но в банках кредит получить сложно.

  • Почти каждая пятая заявка на микрозаём в 2020 году поступала от индивидуальных предпринимателей (ИП) и самозанятых, пишет «Коммерсантъ» с ссылкой на исследование IDF Eurasia (микрофинансовый бренд Moneyman). На долю самозанятых на конец 2020 года пришлось 8% поданных заявок, на долю ИП — 9%.
  • Микробизнес — самый пострадавший сектор экономики в период пандемии, ему приходится искать средства для выживания, но в банках предпринимателям получить кредит достаточно сложно, пишет издание.
  • По словам гендиректора IDF Eurasia в России Ирины Хорошко, тенденция вполне закономерна на фоне возросшей потребности предпринимателей в заёмных средствах.
  • В среднем ставка для ИП в МФО варьируется от 0,5% до 0,8% в день, срок по таким займам доходит до 18 недель. В зависимости от организации, максимально возможная сумма займа — от 120–150 тысяч до 3 млн рублей.
  • В банках ИП столкнулись с отказами или одобрением до трёх дней. По мнению управляющего партнёра группы компани «Финбридж» Леонида Корнилова, ИП не могут позволить себе такие сроки ожидания, потому что должны быстро решать производственные задачи.
  • Гендиректор финансового маркетплейса «Юником24» Юрий Кудряков считает, что малый бизнес всегда нуждался в финансировании. А в этом году в условиях «самоизоляции» многие были вынуждены перестраивать свой бизнес и открывать новые каналы с привлечением заёмных средств.

#новость #кредиты

652 просмотров
8 8 комментариев
4
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Деньги в мандаринах
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Александр Комаров

9
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Игорь

Александр
0

Поцреоты заминусуют )

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Евгений Симутин

4

Государственная программа помощи малому бизнесу в действии

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Антон

2

Сейчас точно будут искать деньги для выживания, чтобы долги отдать.

Ответить

Национальный микрофон

1

ИП-шникам почти везде вот такой "пряник" выписывают и давно уже. "Баста рекомендуэ банк Открытие"

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Ако Чавчавадзе

0

А зачем существует наше государство вообще, если оно не для народа своего?

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Павел Рокет

0

В микрозаймах для ип зачастую деньги тяжелее получить чем в банке. Что там, что там - все упирается в то, что если бизнес в депрессии и без имущества покрывающего вдвое кредит, то получить что-то почти невозможно.

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Внимательный украинец

0

в чем сенсация? во-первых, 8+9% не такая и большая доля. можно преподнести статью наоборот, что самозанятых и ИП "всего 1/5" от общего числа пострадавших. во-вторых, если это и больше, чем было раньше, так просто обелились многие не вовремя ))
закону о самозанятости второй год всего. и некоторые конторы сейчас сотрудников принуждают в ИП вступать, чтобы по договору работать. опять же, этой идее глобально не больше 2-3 лет. вот и развелось ИП и самозанятых за последние годы.

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