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Финансы
Таня Боброва

«Конструктор банков» API Bank привлёк 120 млн рублей от Российско-белорусского фонда венчурных инвестиций Статьи редакции

Стартап помогает агрегаторам и другому бизнесу создавать собственные платёжные сервисы без получения отдельной лицензии.

  • APIBank привлёк первые внешние инвестиции — 120 млн рублей в форме конвертируемого займа от Российско-белорусского фонда венчурных инвестиций. Об этом vc.ru рассказали в Digital Horizon, при поддержке которого создан сервис. Условия сделки не раскрываются.
  • Запущенный в конце 2017 года стартап помогает маркетплейсам, агрегаторам и другому бизнесу создавать собственные платёжные решения на базе банков: открывать кошельки, выпускать карты, создавать программы лояльности и так далее. Также клиенты могут использовать сервис для работы с самозанятыми.
  • Среди проектов, запущенных на базе API Bank, — виртуальный банк для малого бизнеса «Просто банк», проект для кэшбек-сервиса LetyShops и другие. Партнёрами проекта в компании называют Visa, группу «Газпромбанка», «Альфа-банк» и других.
  • Среди похожих решений в API Bank называют QPlatform и Plaid.
  • Привлечённые деньги стартап планирует направить на развитие продуктов для компаний-агрегаторов и маркетплейсов, а также продвижение готовых решений для банков, рассказал сооснователь и гендиректор проекта Алексей Петров. О каких именно продуктах идёт речь, в компании пока не говорят.
  • По данным «Контур.Фокуса», 79,2% «Цифровые Банковские Платформы» принадлежит ООО «Диджитал Горизонт Венчурс», 0,8% — ООО «Диджитал Горизонт». Ещё 20% у Петрова. На конец 2019 года выручка компании — 569 тысяч рублей, чистый убыток — 74,5 млн рублей, следует из данных системы.

#новость #инвестиции

551 просмотров
3 3 комментария
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Ivan Gribin

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Вы агрегатор? Держите раунд. Вы из финтеха? Ловите мультипликатор х10 ))

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Валик Торсионный

0

печальная судьба QIWI, я смотрю, ничему не учит

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Ахундов Эмиль

0

Да ладно, идея хорошая и перспективная. Кроме технической части - есть вопрос регулирования. Например, если ЦБ правила изменит или что-то типа того. Классические банки имеет резерв (сколько там лицензия - 10 мдрд?) , а виртуальные банки?

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