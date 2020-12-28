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«Конструктор банков» API Bank привлёк 120 млн рублей от Российско-белорусского фонда венчурных инвестиций Статьи редакции
Стартап помогает агрегаторам и другому бизнесу создавать собственные платёжные сервисы без получения отдельной лицензии.
- APIBank привлёк первые внешние инвестиции — 120 млн рублей в форме конвертируемого займа от Российско-белорусского фонда венчурных инвестиций. Об этом vc.ru рассказали в Digital Horizon, при поддержке которого создан сервис. Условия сделки не раскрываются.
- Запущенный в конце 2017 года стартап помогает маркетплейсам, агрегаторам и другому бизнесу создавать собственные платёжные решения на базе банков: открывать кошельки, выпускать карты, создавать программы лояльности и так далее. Также клиенты могут использовать сервис для работы с самозанятыми.
- Среди проектов, запущенных на базе API Bank, — виртуальный банк для малого бизнеса «Просто банк», проект для кэшбек-сервиса LetyShops и другие. Партнёрами проекта в компании называют Visa, группу «Газпромбанка», «Альфа-банк» и других.
- Среди похожих решений в API Bank называют QPlatform и Plaid.
- Привлечённые деньги стартап планирует направить на развитие продуктов для компаний-агрегаторов и маркетплейсов, а также продвижение готовых решений для банков, рассказал сооснователь и гендиректор проекта Алексей Петров. О каких именно продуктах идёт речь, в компании пока не говорят.
- По данным «Контур.Фокуса», 79,2% «Цифровые Банковские Платформы» принадлежит ООО «Диджитал Горизонт Венчурс», 0,8% — ООО «Диджитал Горизонт». Ещё 20% у Петрова. На конец 2019 года выручка компании — 569 тысяч рублей, чистый убыток — 74,5 млн рублей, следует из данных системы.
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3 комментария
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Да ладно, идея хорошая и перспективная. Кроме технической части - есть вопрос регулирования. Например, если ЦБ правила изменит или что-то типа того. Классические банки имеет резерв (сколько там лицензия - 10 мдрд?) , а виртуальные банки?
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