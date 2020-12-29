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Финансы
Рая Хачатрян

ЦБ предложил ввести «универсальный платёжный адрес» и упростить переход клиентов из банка в банк Статьи редакции

Так регулятор хочет развить конкуренцию в банковском секторе.

ЦБ предложил ввести «универсальный платежный адрес», с помощью которого человек может получить деньги, даже если он поменял банковские реквизиты, — так регулятор хочет сделать переход из одного банка в другой проще, пишет РБК со ссылкой на проект стратегии развития Национальной платежной системы на 2021–2023 годы.

Такой механизм могут запустить, если он будет востребованным на рынке. ЦБ определит условия перехода в другой банк с автоматическим перенаправлением платежей на новые реквизиты. Эта инициатива должна способствовать развитию конкуренции, считают в Банке России.

По данным ЦБ, сейчас более 65% всех банковских счетов и платежей, а также более 70% рынка по выпуску и обслуживанию карт приходятся на один банк (крупнейший банк России — «Сбербанк», пишет издание). Это может привести к тому, что клиенты не будут пользоваться предложениями других банков, которые станут экономически невыгодными.

Механизм будет не очень востребованным среди физлиц, но поможет предпринимателям, которые тратят несколько месяцев на уведомление сотен контрагентов о смене платежных реквизитов, заявил РБК исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.

Регулятор также планирует ввести институт небанковской организации, который будет независимым поставщиком платежных услуг. Пока российские небанковские организации оказывают услуги на основании договоров с банками.

#новость #цб #банки

2029 просмотров
47 47 комментариев
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47 комментариев
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ЯжПрограммист

24

Ну если не вдаваться в подробности, то возможность переходить от оператора к оператору с сохранением номера было хорошим решением.

Ответить

Андрей Филимонов

ЯжПрограммист
8

Ещё б разрешили принадлежность номера к субъекту РФ менять

Ответить

igogo

Андрей
4

У йоты, вроде, таких заморочек нет

Ответить

Андрей Филимонов

igogo
5

Я на йоте, не могу регион сменить

Ответить

Константин

Андрей
3

В приложении спокойно меняется

Ответить

ЯжПрограммист

Андрей
0

Да, есть такое. При переезде хороший номер не получилось забрать из другого региона.

Ответить

Ахундов Эмиль

ЯжПрограммист
4

Я работал в операторе связи. И я вам так скажу - эта услуга два года обкатывалась с убытками для компаний и слезами клиентов. Особенно, в частности оформления номеров и прописок.

Идея в целом классная - но "зарплатное рабство", все еще существует и чувствует себя отлично. Просто делать надо, но когда это все проходит через боль и до конца не работает, может нужен другой алгоритм? Но в целом к 2024 будет плюс-минус терпимо.

А вот про "институт небанковской организации" - я заинтригован

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Murat Oshroev

Ахундов
2

Скажите, пожалуйста, откуда убытки? Как и за счёт чего они формировались?

Ответить

Ахундов Эмиль

Murat
0

Ну смотрите: Процедура длилась 8 дней, и результат (даже отказ) появлялся не всегда сразу.

Кейс: Человек пришел, заполнил заявление, купил еще одну сим-ку, а потом через 3 дня узнал, что у него неверно занесены данные, потому что симку покупал у метро и кто-то не разобрал чей-то почерк. В итоге клиенту нужно было пойти в салон связи, написать заявление на изменение данных, дождаться этого события и вернуться. Этот путь проходили не все.

А кто деньги возвращал за неиспользованную симку, кто выкидывал симку в утиль после этого (импортный пластик с бредированием и доставкой - может стоить 4 доллара)? - компания.

Более того, чья репутация страдала каждый раз, когда такая штука происходила? - компании.

 Кто просил скидки за муки? - Клиенты

И самое главное, сколько времени сотрудники просто убили га эту процедуру. Там сотни тысяч бесполезных часов работы, чтобы как- то это все решить.

Все вышеописанное не прибавило денег.

Ответить

Василий Востриков

ЯжПрограммист
2

Только операторы саботируют это разными уловками.

Ответить

Тесный единорожек88

Василий
4

Типа 'окей, окей, дадим вам 3000 минут в месяц на халяву' 

Ответить

Антон Т

Тесный
4

При уходе из мегафона, оператор внезапно "потерял" мои паспортные данные, переход отменили и попросили лично явится в офис продаж.

Ответить

Maxim Petrukhin

Антон
0

Трижды менял разных операторов за последние пару лет. Всё без проблем и очень быстро. Два звонили и предлагали остаться, один промолчал. 

Ответить

101

8

ЦБ надо хорошо оштрафовать сбер за то, что систему быстрых платежей запрятал очень далеко в приложении, которое пожилые люди у которых нет новейшего телефона пользоватся не смогут. ЦБ такими идеями радует, главное чтобы сбер их выполнял

Ответить

Maxim Petrukhin

101
0

Идея хорошая, но реализовать сложно. Доказать, что они намеренно вводят потребителей в заблуждение будет очень нелегко.
А так то это позорное для большой компании мелкое жульничество, которое показывает, что все эти рассказы про экосистему фуфло. Сбер жив только вот этими мелочами вроде переводов с карты на карту. 

Ответить

Andrey Starchenko

0

Мобильный телефон не? Нужно обязательно изобрести велосипед.

Ответить

Антон piter

Andrey
14

Мобильный телефон бывает переходит из рук в руки. У меня тут, например, в телеграме высветилось "Имярек теперь в телеграме", хотя Имярек уже года три как умер. Не подходит для озвученных целей...

Ответить

Парвиз Мадаминов

Антон
7

 Почему же. Может он воскрес

Ответить

Игорь Рачук

Парвиз
2

Вылез водички попить. Ато в аду горло пересохло

Ответить

igogo

Игорь
1

Ну почему же срвзу в аду? Может он был хорошим человеком

Ответить

Тесный

Парвиз
2

Кто хорошо себя вёл, тот после смерти попадает в Телеграм 

Ответить

Alex Konin

Антон
1

По политике операторов если вы не пользуетесь номером х месяцев, то они начинают списывать небольшую сумму ежемесячно, пока сумма не уйдет в 0, потом номер забирают у клиента, он в "отстойнике" лежит еще x месяцев и потом идет в продажу. 

Ответить

Ахундов Эмиль

Alex
0

Или просто 6 месяцев неиспользования:)

Ответить

Дамир Губаев

Andrey
7

Скорее всего по ИНН через налоговую. Чтоб легче контролировать)

Ответить

Антон piter

Дамир
3

А вот это хорошая идея на самом то деле...

Ответить

Андрей Филимонов

Дамир
2

Зачем вообще все остальные номера, кроме ИНН? Снилсы, паспортов, полисов

Ответить

Denis Kiselev

Дамир
1

ИНН не очень подходит.

Скорее на базе ИНН можно сделать идентификатор - ещё порядковый номер счёта туда надо (можно бик банка присоединить) и контрольный код.

Отмечу, что организации может быть нужно несколько счетов - например, для выполнения ковенантов банков

Ответить

Andrey Kulakov

Denis
0

 Скорее на базе ИНН можно сделать идентификатор - ещё порядковый номер счёта туда надо (можно бик банка присоединить) и контрольный код.

Но ведь это полная противоположность предложенной идее) Суть в том, чтобы привязки к банку не было)

Ответить

Denis Kiselev

Andrey
1

Ну - тогда просто порядковый номер счёта организации. Опять же - вспоминая MNP у сотовых компаний - ничего не мешает сопоставлять этот идентификатор в дальнейшем другому счёту в другом банке

Ответить

Andrey Starchenko

Дамир
0

Еще лучше.

Ответить

Denis Kiselev

4

Неплохая идея. Сейчас слишком много платежных реквизитов: название компании, ИНН/КПП, номер счёта, БИК. Без этого комплекта данных платёж не пройдёт. Неудобно.

Ответить

Ренат Зайдуллин

Denis
0

Зато это хоть какая то страховка, что ошибившись в 1 цифре не потеряешь деньги 

Ответить

Василий Степанов

Ренат
0

и сейчас не потеряешь.

Ответить

Ренат Зайдуллин

Василий
0

Как раз про сейчас и речь

Ответить

Руслан Кислов

3

Это неплохо укладывается в общую концепцию цифровой банковской реформы. Видимо функции банков скоро будут совершенно другие https://vc.ru/176187.

Ответить

Alexander Dembovski

1

Вот это интересно: "Регулятор также планирует ввести институт небанковской организации, который будет независимым поставщиком платежных услуг". Нужно больше деталей.

Ответить

Alexey Levin

1

Наш ЦБ - луч света в темном царстве =)

Ответить

Mike Prokopenko

0

со сбера уйти, это целый квест

Ответить

Alexander Ivanov

Mike
0

А в чем проблема? Вывели все деньги и досвидос.

Ответить

Denis Kiselev

Alexander
0

Надо лично заехать и оформить закрытие счёта.

Ответить

Alexander Ivanov

Denis
0

А я и не закрывал. Лет 10 там висит 25 копеек )

Ответить

Denis Kiselev

Alexand…
0

Там когда справку нужно - приходится типа ее то ли оплачивать, то ли продлевать обслуживание. В общем - в традициях зелёного и жадного банка справка обходится рублей в 800-1000. Вроде бы мелочь, но нужно ездить за бумажкой и деньги загонять. Хлопотно. Закрыли все.

Ответить

Alexander Ivanov

Denis
0

Какую справку?

Ответить

Denis Kiselev

Alexand…
0

Всякие фин учреждения (банки, факторинги, лизинги) требуют справки, например, об оборотах или отсутствии кредитной задолженности.

Ответить

Вячеслава boom

0

Вот налоговой будет праздник.

Ответить

Igor Tarasov

0

Идея хорошая и простая. И для юрлиц тоже нужно. А то вон нас банк ВТБ год не отпускает. И некоторые клиенты туда платят ещё. А так бы мы алиас просто как доменное имя на новый счёт настроили и все платежи пошли бы в другой банк. DNS - уже всё придумано. Можно домен или брен ассоциироваться со счётом в банке. 

 https://vc.ru/finance/139717-kak-my-sudilis-s-bankom-vtb-za-zakrytie-scheta

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Василий Степанов

0

поможет предпринимателям, которые тратят несколько месяцев на уведомление сотен контрагентов о смене платежных реквизитов,

Пффф

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