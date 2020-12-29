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ЦБ предложил ввести «универсальный платёжный адрес» и упростить переход клиентов из банка в банк Статьи редакции
Так регулятор хочет развить конкуренцию в банковском секторе.
ЦБ предложил ввести «универсальный платежный адрес», с помощью которого человек может получить деньги, даже если он поменял банковские реквизиты, — так регулятор хочет сделать переход из одного банка в другой проще, пишет РБК со ссылкой на проект стратегии развития Национальной платежной системы на 2021–2023 годы.
Такой механизм могут запустить, если он будет востребованным на рынке. ЦБ определит условия перехода в другой банк с автоматическим перенаправлением платежей на новые реквизиты. Эта инициатива должна способствовать развитию конкуренции, считают в Банке России.
По данным ЦБ, сейчас более 65% всех банковских счетов и платежей, а также более 70% рынка по выпуску и обслуживанию карт приходятся на один банк (крупнейший банк России — «Сбербанк», пишет издание). Это может привести к тому, что клиенты не будут пользоваться предложениями других банков, которые станут экономически невыгодными.
Механизм будет не очень востребованным среди физлиц, но поможет предпринимателям, которые тратят несколько месяцев на уведомление сотен контрагентов о смене платежных реквизитов, заявил РБК исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.
Регулятор также планирует ввести институт небанковской организации, который будет независимым поставщиком платежных услуг. Пока российские небанковские организации оказывают услуги на основании договоров с банками.
Ну если не вдаваться в подробности, то возможность переходить от оператора к оператору с сохранением номера было хорошим решением.
Ещё б разрешили принадлежность номера к субъекту РФ менять
Я на йоте, не могу регион сменить
Да, есть такое. При переезде хороший номер не получилось забрать из другого региона.
Я работал в операторе связи. И я вам так скажу - эта услуга два года обкатывалась с убытками для компаний и слезами клиентов. Особенно, в частности оформления номеров и прописок.
Идея в целом классная - но "зарплатное рабство", все еще существует и чувствует себя отлично. Просто делать надо, но когда это все проходит через боль и до конца не работает, может нужен другой алгоритм? Но в целом к 2024 будет плюс-минус терпимо.
А вот про "институт небанковской организации" - я заинтригован
Скажите, пожалуйста, откуда убытки? Как и за счёт чего они формировались?
Ну смотрите: Процедура длилась 8 дней, и результат (даже отказ) появлялся не всегда сразу.
Кейс: Человек пришел, заполнил заявление, купил еще одну сим-ку, а потом через 3 дня узнал, что у него неверно занесены данные, потому что симку покупал у метро и кто-то не разобрал чей-то почерк. В итоге клиенту нужно было пойти в салон связи, написать заявление на изменение данных, дождаться этого события и вернуться. Этот путь проходили не все.
А кто деньги возвращал за неиспользованную симку, кто выкидывал симку в утиль после этого (импортный пластик с бредированием и доставкой - может стоить 4 доллара)? - компания.
Более того, чья репутация страдала каждый раз, когда такая штука происходила? - компании.
Кто просил скидки за муки? - Клиенты
И самое главное, сколько времени сотрудники просто убили га эту процедуру. Там сотни тысяч бесполезных часов работы, чтобы как- то это все решить.
Все вышеописанное не прибавило денег.
Только операторы саботируют это разными уловками.
Тесный единорожек88
Типа 'окей, окей, дадим вам 3000 минут в месяц на халяву'
Трижды менял разных операторов за последние пару лет. Всё без проблем и очень быстро. Два звонили и предлагали остаться, один промолчал.
ЦБ надо хорошо оштрафовать сбер за то, что систему быстрых платежей запрятал очень далеко в приложении, которое пожилые люди у которых нет новейшего телефона пользоватся не смогут. ЦБ такими идеями радует, главное чтобы сбер их выполнял
Идея хорошая, но реализовать сложно. Доказать, что они намеренно вводят потребителей в заблуждение будет очень нелегко.
А так то это позорное для большой компании мелкое жульничество, которое показывает, что все эти рассказы про экосистему фуфло. Сбер жив только вот этими мелочами вроде переводов с карты на карту.
Мобильный телефон не? Нужно обязательно изобрести велосипед.
Мобильный телефон бывает переходит из рук в руки. У меня тут, например, в телеграме высветилось "Имярек теперь в телеграме", хотя Имярек уже года три как умер. Не подходит для озвученных целей...
Почему же. Может он воскрес
Вылез водички попить. Ато в аду горло пересохло
По политике операторов если вы не пользуетесь номером х месяцев, то они начинают списывать небольшую сумму ежемесячно, пока сумма не уйдет в 0, потом номер забирают у клиента, он в "отстойнике" лежит еще x месяцев и потом идет в продажу.
Скорее всего по ИНН через налоговую. Чтоб легче контролировать)
Зачем вообще все остальные номера, кроме ИНН? Снилсы, паспортов, полисов
ИНН не очень подходит.
Скорее на базе ИНН можно сделать идентификатор - ещё порядковый номер счёта туда надо (можно бик банка присоединить) и контрольный код.
Отмечу, что организации может быть нужно несколько счетов - например, для выполнения ковенантов банков
Скорее на базе ИНН можно сделать идентификатор - ещё порядковый номер счёта туда надо (можно бик банка присоединить) и контрольный код.
Но ведь это полная противоположность предложенной идее) Суть в том, чтобы привязки к банку не было)
Ну - тогда просто порядковый номер счёта организации. Опять же - вспоминая MNP у сотовых компаний - ничего не мешает сопоставлять этот идентификатор в дальнейшем другому счёту в другом банке
Неплохая идея. Сейчас слишком много платежных реквизитов: название компании, ИНН/КПП, номер счёта, БИК. Без этого комплекта данных платёж не пройдёт. Неудобно.
Зато это хоть какая то страховка, что ошибившись в 1 цифре не потеряешь деньги
и сейчас не потеряешь.
Это неплохо укладывается в общую концепцию цифровой банковской реформы. Видимо функции банков скоро будут совершенно другие https://vc.ru/176187.
Вот это интересно: "Регулятор также планирует ввести институт небанковской организации, который будет независимым поставщиком платежных услуг". Нужно больше деталей.
со сбера уйти, это целый квест
А в чем проблема? Вывели все деньги и досвидос.
Надо лично заехать и оформить закрытие счёта.
А я и не закрывал. Лет 10 там висит 25 копеек )
Там когда справку нужно - приходится типа ее то ли оплачивать, то ли продлевать обслуживание. В общем - в традициях зелёного и жадного банка справка обходится рублей в 800-1000. Вроде бы мелочь, но нужно ездить за бумажкой и деньги загонять. Хлопотно. Закрыли все.
Какую справку?
Всякие фин учреждения (банки, факторинги, лизинги) требуют справки, например, об оборотах или отсутствии кредитной задолженности.
Идея хорошая и простая. И для юрлиц тоже нужно. А то вон нас банк ВТБ год не отпускает. И некоторые клиенты туда платят ещё. А так бы мы алиас просто как доменное имя на новый счёт настроили и все платежи пошли бы в другой банк. DNS - уже всё придумано. Можно домен или брен ассоциироваться со счётом в банке.
https://vc.ru/finance/139717-kak-my-sudilis-s-bankom-vtb-za-zakrytie-scheta
поможет предпринимателям, которые тратят несколько месяцев на уведомление сотен контрагентов о смене платежных реквизитов,
Пффф
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