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Финансы
Рая Хачатрян

ЦБ предложил ввести «универсальный платежный адрес», который упростит переход клиентов из одного банка в другой Статьи редакции

Так регулятор хочет развить конкуренцию в банковском секторе.

ЦБ предложил ввести «универсальный платежный адрес», с помощью которого человек может получить деньги, даже если он поменял банковские реквизиты, — так регулятор хочет сделать переход из одного банка в другой проще, пишет РБК со ссылкой на проект стратегии развития Национальной платежной системы на 2021–2023 годы.

Такой механизм могут запустить, если он будет востребованным на рынке. ЦБ определит условия перехода в другой банк с автоматическим перенаправлением платежей на новые реквизиты. Эта инициатива должна способствовать развитию конкуренции, считают в Банке России.

По данным ЦБ, сейчас более 65% всех банковских счетов и платежей, а также более 70% рынка по выпуску и обслуживанию карт приходятся на один банк (крупнейший банк России — «Сбербанк», пишет издание). Это может привести к тому, что клиенты не будут пользоваться предложениями других банков, которые станут экономически невыгодными.

Механизм будет не очень востребованным среди физлиц, но поможет предпринимателям, которые тратят несколько месяцев на уведомление сотен контрагентов о смене платежных реквизитов, заявил РБК исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.

Регулятор также планирует ввести институт небанковской организации, который будет независимым поставщиком платежных услуг. Пока российские небанковские организации оказывают услуги на основании договоров с банками.

#новость #цб #банки

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Деньги в мандаринах

Andrey Starchenko

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Мобильный телефон не? Нужно обязательно изобрести велосипед.

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Дамир Губаев

Andrey
1

Скорее всего по ИНН через налоговую. Чтоб легче контролировать)

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Антон piter

Andrey
0

Мобильный телефон бывает переходит из рук в руки. У меня тут, например, в телеграме высветилось "Имярек теперь в телеграме", хотя Имярек уже года три как умер. Не подходит для озвученных целей...

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ЯжПрограммист

0

Ну если не вдаваться в подробности, то возможность переходить от оператора к оператору с сохранением номера было хорошим решением.

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