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Финансы
Рая Хачатрян

FT: несколько бывших сотрудников финтех-сервиса Revolut обвинили компанию в невыплате обещанных бонусов Статьи редакции

В компании утверждают, что бонусы за перевод на другие языки положены не всем, а от «добровольного» перевода можно отказаться.

10 10 комментариев
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1032 просмотров

Несколько бывших сотрудников краковского офиса финтех-стартапа Revolut обвинили компанию в невыплате обещанных «языковых» бонусов, пишет Financial Times.

Компания быстро расширилась в более чем 30 стран и пообещала ежемесячные бонусы сотрудникам, которые согласились помочь в обслуживании клиентов в разных странах. Однако компания неоднократно не выполняла свои обещания, из-за чего часть работников устроила неофициальную забастовку и отказалась переводить налоговые отчеты и другие документы, отмечает издание.

Результатом забастовки стала заморозка нескольких клиентских счетов из-за невозможности завершить проверку, рассказали собеседники издания. Представитель компании признал, что в 2019 году были проблемы с заморозкой аккаунтов, но, по его словам, на это повлияли другие факторы, например, быстрый рост количества клиентов, Brexit и новый подход к найму и обучению.

В Revolut заявили, что компания обещала бонусы только сотрудникам, которые помогают с поддержкой клиентов в приложении на наиболее востребованных и менее распространенных языках, например на греческом, пишет FT. «Добровольный» перевод документов не поощряется бонусами, и от него можно отказаться, сообщили в компании.

Издание пишет, что в 2019 году компания искала специалистов по комплаенс-аналитике с «безупречным» владением как минимум 11 языками, включая греческий.

Одна из сотрудниц компании пожаловалась на невыплату бонусов в письме лондонским руководителям, в том числе генеральному директору Николаю Сторонскому, пишет FT. Примерно через месяц ей дали выбор: уйти из компании «по взаимному согласию» или быть уволенной по дисциплинарным причинам, сказала она.

В компании ей сказали, что увольнение — следствие спора с ее непосредственным руководителем. Сотрудница добавила, что была вынуждена принять немедленное решение и не могла обсудить свои варианты с внешним юристом. Revolut отрицает это: сотрудница могла забрать документы домой и при желании обратиться за советом.

Сотрудница подала в суд на компанию за «незаконное принуждение к увольнению». Изначально дело планировалось рассмотреть в суде Кракова в начале 2020 года, но его отложили из-за пандемии коронавируса.

Это не первый случай, когда компанию обвиняют в увольнении под давлением: в июне 2020 года несколько бывших сотрудников стартапа сообщили Wired, что компания вынудила более 50 человек покинуть стартап в Польше и Португалии во время пандемии коронавируса. Представитель Revolut сообщил, что небольшая часть сотрудников была уволена за плохую работу.

#новость #revolut

10 10 комментариев
4
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10 комментариев
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Роман Александров

4

Вот если бы она была черной или трансгендером ничего подобного не произошло бы. Ну на худой конец лесбиянкой. 

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В А

2

Всё как в России: работники здесь, руководство в Англии

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Сергей Смыков

В
2

Всё как везде. Если можно не платить, значит НУЖНО не платить.

Ответить

Павел Рокет

2

пора делать отдельный платный раздел
50% постов где кто-то кому-то недодал или наеbал )

Ответить

Максим Горький

Павел
0

рубрика "Кейсы-хуейсы" это хороший генератор трафика.

Ответить

Андрей Геращенко

1

С револютом постоянно какие-то мутные истории

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Dmitry Mikushin

0

Со знанием 11 языков согласиться работать в колл-центре (фактически) - это нужно значит иметь какие-то серьёзные особенности здоровья или жизненных обстоятельств. 

Ответить

Илья Шишкунов

Dmitry
0

Нет, нужно было знать один из 11 языков редких, а не все 11

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Илья Шишкунов

0

Есть у меня знакомый в краковском отделении, слышал, что там были проблемы какие-то, но забавно увидеть по такому мелкому поводу статью на VC 

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Илья Шишкунов

Илья
0

И да, знаю минимум три случая, когда за такое увольнение местный суд компанию проворачивал, а уволенный получал отличные выходные и шёл работать спокойно в компанию из аналогичной области. 
Не понимаю на что рассчитывают эти "начальники", какая-то корпоративная грызня, которая только вредит компании 

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