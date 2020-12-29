В компании утверждают, что бонусы за перевод на другие языки положены не всем, а от «добровольного» перевода можно отказаться.

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Несколько бывших сотрудников краковского офиса финтех-стартапа Revolut обвинили компанию в невыплате обещанных «языковых» бонусов, пишет Financial Times.

Компания быстро расширилась в более чем 30 стран и пообещала ежемесячные бонусы сотрудникам, которые согласились помочь в обслуживании клиентов в разных странах. Однако компания неоднократно не выполняла свои обещания, из-за чего часть работников устроила неофициальную забастовку и отказалась переводить налоговые отчеты и другие документы, отмечает издание. Результатом забастовки стала заморозка нескольких клиентских счетов из-за невозможности завершить проверку, рассказали собеседники издания. Представитель компании признал, что в 2019 году были проблемы с заморозкой аккаунтов, но, по его словам, на это повлияли другие факторы, например, быстрый рост количества клиентов, Brexit и новый подход к найму и обучению.

В Revolut заявили, что компания обещала бонусы только сотрудникам, которые помогают с поддержкой клиентов в приложении на наиболее востребованных и менее распространенных языках, например на греческом, пишет FT. «Добровольный» перевод документов не поощряется бонусами, и от него можно отказаться, сообщили в компании.

Издание пишет, что в 2019 году компания искала специалистов по комплаенс-аналитике с «безупречным» владением как минимум 11 языками, включая греческий.

Одна из сотрудниц компании пожаловалась на невыплату бонусов в письме лондонским руководителям, в том числе генеральному директору Николаю Сторонскому, пишет FT. Примерно через месяц ей дали выбор: уйти из компании «по взаимному согласию» или быть уволенной по дисциплинарным причинам, сказала она.

В компании ей сказали, что увольнение — следствие спора с ее непосредственным руководителем. Сотрудница добавила, что была вынуждена принять немедленное решение и не могла обсудить свои варианты с внешним юристом. Revolut отрицает это: сотрудница могла забрать документы домой и при желании обратиться за советом.

Сотрудница подала в суд на компанию за «незаконное принуждение к увольнению». Изначально дело планировалось рассмотреть в суде Кракова в начале 2020 года, но его отложили из-за пандемии коронавируса.