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FT: несколько бывших сотрудников финтех-сервиса Revolut обвинили компанию в невыплате обещанных бонусов Статьи редакции
В компании утверждают, что бонусы за перевод на другие языки положены не всем, а от «добровольного» перевода можно отказаться.
Несколько бывших сотрудников краковского офиса финтех-стартапа Revolut обвинили компанию в невыплате обещанных «языковых» бонусов, пишет Financial Times.
Компания быстро расширилась в более чем 30 стран и пообещала ежемесячные бонусы сотрудникам, которые согласились помочь в обслуживании клиентов в разных странах. Однако компания неоднократно не выполняла свои обещания, из-за чего часть работников устроила неофициальную забастовку и отказалась переводить налоговые отчеты и другие документы, отмечает издание.
Результатом забастовки стала заморозка нескольких клиентских счетов из-за невозможности завершить проверку, рассказали собеседники издания. Представитель компании признал, что в 2019 году были проблемы с заморозкой аккаунтов, но, по его словам, на это повлияли другие факторы, например, быстрый рост количества клиентов, Brexit и новый подход к найму и обучению.
В Revolut заявили, что компания обещала бонусы только сотрудникам, которые помогают с поддержкой клиентов в приложении на наиболее востребованных и менее распространенных языках, например на греческом, пишет FT. «Добровольный» перевод документов не поощряется бонусами, и от него можно отказаться, сообщили в компании.
Издание пишет, что в 2019 году компания искала специалистов по комплаенс-аналитике с «безупречным» владением как минимум 11 языками, включая греческий.
Одна из сотрудниц компании пожаловалась на невыплату бонусов в письме лондонским руководителям, в том числе генеральному директору Николаю Сторонскому, пишет FT. Примерно через месяц ей дали выбор: уйти из компании «по взаимному согласию» или быть уволенной по дисциплинарным причинам, сказала она.
В компании ей сказали, что увольнение — следствие спора с ее непосредственным руководителем. Сотрудница добавила, что была вынуждена принять немедленное решение и не могла обсудить свои варианты с внешним юристом. Revolut отрицает это: сотрудница могла забрать документы домой и при желании обратиться за советом.
Сотрудница подала в суд на компанию за «незаконное принуждение к увольнению». Изначально дело планировалось рассмотреть в суде Кракова в начале 2020 года, но его отложили из-за пандемии коронавируса.
Это не первый случай, когда компанию обвиняют в увольнении под давлением: в июне 2020 года несколько бывших сотрудников стартапа сообщили Wired, что компания вынудила более 50 человек покинуть стартап в Польше и Португалии во время пандемии коронавируса. Представитель Revolut сообщил, что небольшая часть сотрудников была уволена за плохую работу.
Вот если бы она была черной или трансгендером ничего подобного не произошло бы. Ну на худой конец лесбиянкой.
Всё как в России: работники здесь, руководство в Англии
пора делать отдельный платный раздел
50% постов где кто-то кому-то недодал или наеbал )
Со знанием 11 языков согласиться работать в колл-центре (фактически) - это нужно значит иметь какие-то серьёзные особенности здоровья или жизненных обстоятельств.
Есть у меня знакомый в краковском отделении, слышал, что там были проблемы какие-то, но забавно увидеть по такому мелкому поводу статью на VC
И да, знаю минимум три случая, когда за такое увольнение местный суд компанию проворачивал, а уволенный получал отличные выходные и шёл работать спокойно в компанию из аналогичной области.
Не понимаю на что рассчитывают эти "начальники", какая-то корпоративная грызня, которая только вредит компании
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