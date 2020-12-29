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Финансы
Евгения Евсеева

ЦБ: объём мошеннических операций в 2020 году в России вырос на 32% — до 2,5 млрд рублей Статьи редакции

При этом их количество практически не изменилось

  • Объем операций без согласия клиента по сравнению с 2019 годом вырос на 32% и составил 2,5 млрд рублей, следует из обзора ЦБ за третий квартал 2019 и 2020 годов. При этом количество таких операций практически не изменилось и составило 180 тысяч.
  • Самый большой объём мошеннических транзакций пришелся на интернет-платежи — 1,2 млрд рублей. Он вырос на 41% по сравнению с третьим кварталом 2019 года, а количество операций — на 26%.
  • Доля операций с использованием социальной инженерии составила 64%, вырос средний чек похищенных средств с 7,6 тысячи рублей до 8,6 тысячи рублей.
  • На 27% вырос объём мошеннических переводов с помощью банковских услуг, а сумма транзакций увеличилась с 17,5 тысячи рублей до 30,3 тысячи рублей год к году за счёт ряда разовых крупных хищений.
  • В 2020 году выросло количество всех видов атак, за исключением атак с использованием уязвимостей ПО. Среди мошеннических интернет-ресурсов выросло только количество сайтов «лжебанков» — с 132 до 375.

#новость #мошенничество

1373 просмотров
23 23 комментария
2
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Родион Галанев

6

ЦБ: Такая-то фигня, такие-то цифры.
Некто в комментах в интернете: Булшит, вопиющая некомпетентность ЦБ!

Стартап, который уже стоит охулиарды денег: Запускаем принципиально новый продукт!
Некто в комментах в интернете: Запомните этот твит: Не взлетит, потому что я и мои друзья поступаем иначе!

Компания А: Покупаем компанию Б. Это позволит нам то-то и то-то.
Некто в комментах в интернете: Переплатили за говно и радуются. Лохи!

Новый сервис: Решаем такие-то задачи клиентов. Отзывы крайне положительные!
Некто в комментах в интернете: Вы свой сайт вообще видели? Что это за верстка? Что за устаревший дизайн и стэк?! Принципиально не буду пользоваться. Переделывайте!

Юный дерзкий ум: Такой вот кейс, уже заработали денег, и заявки все растут!
Некто в комментах в интернете: Ха-ха! А как у вас с этой фигней? А с этой? Что, вы и эту хрень не измеряли?! А я в ваши годы делал все лудшы, и все равно не пошло. Ну, ничего, пособираете шишки, поумнеете может. Детишки неразумные.

Ответить

Алексей Никитенко

Родион
–5

Что за бред?

Ответить

Родион Галанев

Алексей
1

Я тебе минусы ставлю по делу и в рамках одной темы, потому, что не согласен с твоей позицией и твоим высокомерием по отношению к твоим оппонентам. А ты ходишь по другим темам, минусуя мои комменты. С головой разберись, обиженка.

Ответить

Алексей

Родион
–1

Спокойно! Я вас не знаю и мне на вас плевать. Просто не понравились ваши комментарии, вот и все.

Ответить

Родион Галанев

Алексей
–1

Маме ври

Ответить

Алексей

Родион
0

Родион Валерьевич, прошу вас, успокойтесь.

https://youtu.be/8bFc184K_Xo

Ответить

Leo Uvarov

Родион
1

Накатать целую простыню только чтобы побыть в роли "дяди" в течение двух предложений? Целая спецоперация...

Ответить

Родион Галанев

Leo
–1

Чтобы что?!

Ответить

Алексей Никитенко

–6

Редкостная чушь на счет объема операций. Крайнее проявление некомпетентности со стороны сотрудников ЦБ.

Ответить

Александр Комаров

Алексей
1

Пруфы?)

Ответить

Алексей Никитенко

Александр
–3

Ну, хотя бы взять объем физиков, на которых открывают кошельки используя их паспортные данные. По одной только кошельковой схеме и по одной только платежке в месяц проходят до 3-4 млрд неавторизованных операций без участия и ведома владельцев таких кошельков.

Ответить

Tony Smoke

Алексей
0

так речь же не про драпов и схемари, а про хищение средств у клиентов банков. есть клиент, есть похищенная сумма. вроде все просто.
и про некомпетентность цб. я даже не могу предположить, кто обладает большей информацией о количестве инцидентов, чем регулятор.

Ответить

Алексей

Tony
–6

Если на кошелек пришли деньги и деньги были отправлены с кошелька без ведома владельца этого кошелька - это хищение + неавторизованная транзакция. Что не так?

Ответить

Tony Smoke

Алексей
1

если проходят операции по кошелькам или счетам с номинальными владельцами это не означает, что произошло хищение.

Ответить

Алексей

Tony
–3

Я говорю про кошельки, которые были открыты на людей, которые НЕ ЗНАЮТ о том, что на них были открыты кошельки. Я не говорю про номинальных владельцев с точки зрения права. 

В первом случае - это именно хищение и мошенничество. Конечно, если владелец такого кошелька о подобном узнает и примет меры.

Ответить

Tony Smoke

Алексей
0

ну ок, открыли кошелёк на петю иванова и прогнали транзитом 1000 рублей. какой материальный ущерб получил петя иванов?

Ответить

Алексей

Tony
–3

Открывают на вас транзитом кошелек, прогоняют через кошелек деньги за наркоту и закладки. Потом вы ходите и объясняете почему не наркоторговец.

Еще кейс, украли деньги, транзитом прогнали через ваш кошелек. Вы соучастник. Доказывайте, что не вы.

Еще, прогнали через ваши кошельки 4-6 млн, будьте добры НДФЛ 13% от суммы.

Ответить

Tony Smoke

Алексей
2

выходит, что хищения нет. ну хорошо, что разобрались.

Ответить

Алексей

Tony
–4

Нет, не выходит. Если вы заявите о том, что это ваши деньги, то будет хищение у вас с кошелька. НО если эти деньги за "закладки" были, то можно и сесть.

Ответить

Tony Smoke

Алексей
2

вы так крепко держитесь за свою точку зрения, превращая диалог в абсурд. хорошего вечера!

Ответить

Алексей

Tony
–4

Как будто вы что-то понимаете и имеете отношение к банковскому делу.

Ответить

mik m

–1

Нормально и так сойдет
А че хотели что то дгугое
Вот на электронные деньги перешли вот и мошенники тоже туда а че им делать налички нет

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Станислав Антохи

mik
–1

Кто чего другого хотел? В статье приводятся факты без оценочных суждений и эмоциональной окраски.

Возможно, у этих фактов действительно закономерное объяснение. 

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