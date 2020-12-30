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Финансы
Рая Хачатрян

«Мало денег»: Тиньков объяснил развал сделки с «Яндексом» расхождением в цене на $200 млн Статьи редакции

Он просил $6,2 млрд вместо $6 млрд.

9 9 комментариев
829 просмотров

«Тинькофф Банк» и «Яндекс» не смогли завершить переговоры из-за разногласий о цене, заявил Олег Тиньков в программе Hard Day’s Night на «Дожде». По его словам, он просил за банк $6,2 млрд, а «Яндекс» предлагал $6 млрд․

Если вам кто-то когда-либо скажет, что сделка не сложилась, потому что Олег что-то не то сказал или Петя не то попросил или Вася...Все сделки разваливаются по одной причине — мало денег. Мы не договорились, разница в разбеге была $200 млн. Я бы на их месте заплатил, но у них свои соображения.

Олег Тиньков
Председатель совета директоров «Тинькофф»

Тиньков также добавил, что хотел принимать участие в управлении бизнесом после сделки. В ходе сделки ему предлагали выплатить половину стоимости банка акциями «Яндекса», которые он не мог бы продать в течение 18 месяцев.

Я сказал, если вы мне даете такие акции, в некотором смысле «пораженный» актив, я хочу в управлении принимать участие. Как я могу владеть тем, что от меня не зависит?». Если вы мне платите кэш, тогда это другое дело.

Олег Тиньков
Председатель совета директоров «Тинькофф»

Бизнесмен также признал, что на его решение также повлияло то, что переговоры с ИТ-компанией слишком затянулись.

Я начал сделку лежа в трансплантационной комнате в июле, и я там был на сильных иммуносупрессантах. Я себя чувствовал крайне не очень. И вот в такой ситуации я пытался три месяца делать сделку. Я устал и в какой момент сказал: все, я больше не хочу, спасибо, мне не нужно.

Олег Тиньков
Председатель совета директоров «Тинькофф»

О переговорах «Яндекса» и «Тинькофф» стало известно в сентябре 2020 года. Изначально банк оценивался в $5,48 млрд и предполагалось, что «Яндекс» выкупит весь бизнес «Тинькофф» целиком.

В октябре «Тинькофф» прекратил переговоры о возможной продаже своего бизнеса «Яндексу». Тиньков написал сотрудникам эмоциональное письмо, в котором раскритиковал «Яндекс» и заявил, что сам сорвал сделку — компания хотела поглощения вместо объединения.

#новость #тинькофф

9 9 комментариев
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9 комментариев
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Михаил Синицын

5

Верное решение.
Олег, выздоравливай 💪

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Arthur Niazyan

1

Мы тоже устали читать новости про срыв этой сделки. Хватит. Олег Юрьевич, перестаньте.

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Надежда Медведева

–2

Кто то в Яндексе сильно был заинтересован освоить 6 млрд зелени, купив актив, не имеющий никакого будущего и никакой ценности. Откуда такое печальное мнение? А назовите хоть что то, проданное Тиньковым, что живёт и работает? Сеть магазинов техники исчезла практически сразу после продажи. С пельменями и пивом такая же история. И ребята в Яндексе конечно же знают, что Олег всегда скидывает умирающие компании, напевая "а в остальном, прекрасная маркиза!" Но ничего там не хорошо - всё летит в 3,14зду. Тинькофф банк никак не занимался никогда взысканием, от слова вообще. Дыра в капитале банка из-за выданных, но не собранных кредитов размером с бюджет небольшой европейской страны. 

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Sergey Ryabov

Надежда
2

А откуда вы про дыру знаете? В отчётности это увидели? Покажите?

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Александр Дунаев

Надежда
1

Вы работали в Тиньков или просто слышали, что они не занимаются взысканием? 

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Максим Морозов

Надежда
0

Банки и МФО не взыскивают долги , если не удается уговорить клиента по хорошему, то его долг просто оптом продают коллекторам.

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BearStrikesBack

Надежда
0

Выездная бригада с минусами уже выехала, считайте)

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Гамзат Амиров

Надежда
0

Думаю, банк в данном контексте вполне себе может быть исключением. Описанная вами ситуация высосана из пальца.

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Gosoo Gosoo

0

Мало Олега.

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