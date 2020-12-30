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«Мало денег»: Тиньков объяснил развал сделки с «Яндексом» расхождением в цене на $200 млн Статьи редакции
Он просил $6,2 млрд вместо $6 млрд.
«Тинькофф Банк» и «Яндекс» не смогли завершить переговоры из-за разногласий о цене, заявил Олег Тиньков в программе Hard Day’s Night на «Дожде». По его словам, он просил за банк $6,2 млрд, а «Яндекс» предлагал $6 млрд․
Тиньков также добавил, что хотел принимать участие в управлении бизнесом после сделки. В ходе сделки ему предлагали выплатить половину стоимости банка акциями «Яндекса», которые он не мог бы продать в течение 18 месяцев.
Бизнесмен также признал, что на его решение также повлияло то, что переговоры с ИТ-компанией слишком затянулись.
О переговорах «Яндекса» и «Тинькофф» стало известно в сентябре 2020 года. Изначально банк оценивался в $5,48 млрд и предполагалось, что «Яндекс» выкупит весь бизнес «Тинькофф» целиком.
В октябре «Тинькофф» прекратил переговоры о возможной продаже своего бизнеса «Яндексу». Тиньков написал сотрудникам эмоциональное письмо, в котором раскритиковал «Яндекс» и заявил, что сам сорвал сделку — компания хотела поглощения вместо объединения.
Мы тоже устали читать новости про срыв этой сделки. Хватит. Олег Юрьевич, перестаньте.
Кто то в Яндексе сильно был заинтересован освоить 6 млрд зелени, купив актив, не имеющий никакого будущего и никакой ценности. Откуда такое печальное мнение? А назовите хоть что то, проданное Тиньковым, что живёт и работает? Сеть магазинов техники исчезла практически сразу после продажи. С пельменями и пивом такая же история. И ребята в Яндексе конечно же знают, что Олег всегда скидывает умирающие компании, напевая "а в остальном, прекрасная маркиза!" Но ничего там не хорошо - всё летит в 3,14зду. Тинькофф банк никак не занимался никогда взысканием, от слова вообще. Дыра в капитале банка из-за выданных, но не собранных кредитов размером с бюджет небольшой европейской страны.
Вы работали в Тиньков или просто слышали, что они не занимаются взысканием?
Банки и МФО не взыскивают долги , если не удается уговорить клиента по хорошему, то его долг просто оптом продают коллекторам.
Думаю, банк в данном контексте вполне себе может быть исключением. Описанная вами ситуация высосана из пальца.
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