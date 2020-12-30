Я начал сделку лежа в трансплантационной комнате в июле, и я там был на сильных иммуносупрессантах. Я себя чувствовал крайне не очень. И вот в такой ситуации я пытался три месяца делать сделку. Я устал и в какой момент сказал: все, я больше не хочу, спасибо, мне не нужно.