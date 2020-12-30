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«Амбиций у меня вообще поубавилось, тем более в бизнесе»: главное из интервью Олега Тинькова на «Дожде» Статьи редакции
Предприниматель рассказал о борьбе с болезнью, сорвавшейся сделке с «Яндексом», новом фонде и других проектах.
После болезни
В марте Тиньков сообщил о найденной у него лейкемии, а в июле он рассказал пересадке костного мозга.
Уже через неделю, 19 декабря, Тиньков рассказал о полной ремиссии на молекулярном уровне после пересадки. По его словам, это самый важный тест, но впереди ещё «большая работа».
На «Дожде» Тиньков рассказал, что чувствовал после результатов молекулярного анализа и как его изменила болезнь.
Благотворительный фонд
В июле Тиньков объявил, что после выздоровления планирует вместе с женой создать «большой фонд» борьбы с раком крови по модели эндаумента. Сам он планирует вложить до $200 млн из полученной от продажи 5% акций «Тинькофф» суммы.
Сделка с «Яндексом»
В сентябре 2020 года «Яндекс» и «Тинькофф» объявили о предварительной сделке: интернет-компания должна была купить весь банк за $5,48 млрд.
В октябре «Тинькофф» сообщил о прекращении переговоров, а Тиньков написал сотрудникам письмо с критикой «Яндекса» и заявил, что сам сорвал сделку — компания хотела поглощения вместо объединения.
В декабре основатель продал акции «Тинькоффа» на $325 млн, которые принадлежали трасту его семьи.
По словам Тинькова, он продал акции по цене намного выше, чем обсуждалась с «Яндексом»: $30,5 за штуку вместо $27.
На вопрос, что бы он сделал на полученные с продажи банка деньги — открыл бизнес или что-то другое, Тиньков ответил, что с бизнесом он «завязал».
La Datcha
Летом 2016 года Тиньков начал сдавать в аренду свои дома премиум-класса — проект называется La Datcha. В него входит пять гостевых домов Тинькова в Куршевеле, Валь-Торансе, Астрахани, Форте-деи-Марми и Кабо-Сан-Лукасе, а также 77-метровая яхта-ледокол с вертолётными площадками.
Revolut, амбиции и выход на другие рынки
На вопрос, сохранились ли у Тинькова амбиции «надрать задницу» Николаю Сторонскому, сооснователю международного финтех-сервиса Revolut, миллиардер сказал: «Видите, я за столом сижу. Завтра здесь Коля придёт чай со мной пить. Во-первых, я много чего в жизни наговорил. Амбиций у меня вообще поубавилось, тем более амбиций в бизнесе. И надрать Коле зад мне никакого смысла нет, потому что у нас разные модели».
На вопрос о выходе в Великобританию и другие страны Тиньков ответил, что финтех-активы с русскими собственниками европейские регуляторы не согласуют. «К сожалению, русский бизнесмен сегодня в мире токсичен», — добавил он.
О других предпринимателях
«Медиаактивность» банка
Один из журналистов во время интервью отметил, что сейчас вокруг банка и самого Тинькова «много медиактивности», будто это делается для роста капитализации, чтобы затем продать компанию по более высокой цене.
Капитализация «Тинькофф»
О политике
Дело властей США против Тинькова
В начале 2020 года Минюст США обвинил Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд перед налоговой. Его освободили под залог при условии, что он будет находиться в Лондоне до окончания судебного спора. Суд переносился шесть раз, хотя изначально рассмотрение дела должно было состояться в феврале-апреле 2020 года
11 декабря адвокат бизнесмена сообщил об осложнениях после пересадки и попросил суд снова отложить дело.
Возвращение в Россию
...( торопится ) уже было «здоровья Олегу» ? Не опоздал?
Интересно, а Олег не хочет назвать причину, по которой в России умирает по 5000 человек, не дождавшись донора? У этой причины есть имя, фамилия, друзья-олигархи и больше 20 дворцов по всей стране.
Когда Олег не болел, его все устраивало, Тинькофф банк спонсировал не фонды, а концерты и фестивали. Сейчас прозрел. Конечно похвально, что он решил заняться благим делом, но системно в государстве это никому не нужно, у нас деньги тратят на помощь Сирии, а больным детям деньги собирают смсками. А взрослым - вообще не собирают.
Sber Олег Sber Sber Sber Олег Олег Олег, очередной агрегатор обоср@лся......
Было бы куда более спокойней, если был бы царь, он набрал бы качественное правительство, а власть бы передавалась из поколения в поколение (c) (в комментариях не хватает машины времени назад в 1914 год)
Олег теперь придумал новую теорию про Яндекс (похвально, что он уже не употребляет слово "говно" в описании будущего партнера). Пройдет еще немного и он признается, что Герман Оскарович просто провернул его на причинном месте. Но нет, сделки с Яндексом уже не будет, кто бы там к нему не приезжал в Лондон.
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