У меня много акций до сих пор, нормальная была сделка, вовремя. Что касается сделки с «Яндексом», если вам кто-то когда-либо скажет, что сделка не сложилась, потому что Олег что-то не то сказал или Вася, или ещё...

Допускаю, кстати, что когда-нибудь склеится с «Яндексом», потому что Аркадий (Волож — vc.ru) только приезжал, и мы тут с ним гуляли по Лондону. У нас прекрасные отношения.

Все сделки разваливаются по одной причине — мало денег. Мы не договорились, разница в разбеге была $200 млн. Я бы на их месте заплатил, потому что у них капитализация выросла на $5 млрд на объявлении, но у них свои соображения, свои процедуры. Ну и я уже устал, я начал сделку в больничном боксе, я «сидел» на всяких нехороших вещах, чувствовал себя не очень и в такой ситуации начал делать сделку.

Я устал. И не договорились из-за денег. Всё просто. Я просил $6,2 млрд. Они давали $6 млрд. Вернутся потом за $10 млрд.

Мы с Аркадием начали с объединения. Они мне платили половину акциями. Они хотели, чтобы я не мог их продавать 18 месяцев. Я сказал: «Если вы мне даёте такие акции, в некотором смысле пораженный актив, я хочу в управлении принимать участие, как я могу владеть тем, что от меня не зависит. Если вы платите кэш, тогда другое дело».

Если бы мы эту сделку сделали, я был бы как Аркадий по доле. Поскольку мне давали половину акциями, я считал, что эти полтора года, я должен влиять на операционное управление. Но зачем я им нужен по большому счету? Со своим уставом в чужой монастырь, у них там своя корпоративная культура.

