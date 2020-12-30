Главные песни,
мемы и темы
Мемы
Темы
Клипы
Музыка
Авторы
Мемы
Узнать
 (function(w, d, images) { var teaser = d.querySelector('.vk-results-of-the-year'); loadImages(images).then(function() { teaser.classList.add('vk-results-of-the-year--loaded'); }); function loadImage(url) { var img = d.createElement('img'); return new Promise(function(resolve) { img.onload = resolve; img.src = url; }); }; function loadImages(urls) { return Promise.all(urls.map(function(url) { return loadImage(url); })); }; }(window, document, ['https://leonardo.osnova.io/ed739b2f-0e84-59df-9049-bd6462077dd2/', 'https://leonardo.osnova.io/3364c5fa-f51b-504a-8c2d-d3cddc80ec7c/', 'https://leonardo.osnova.io/be4a4cec-855b-5d34-b109-517c222af2a3/', 'https://leonardo.osnova.io/14c04196-6900-581c-a8c9-b459a8a08d20/', 'https://leonardo.osnova.io/f3d16731-3812-55b5-98ee-577986554f79/']));
Финансы
Лиана Липанова

«Амбиций у меня вообще поубавилось, тем более в бизнесе»: главное из интервью Олега Тинькова на «Дожде» Статьи редакции

Предприниматель рассказал о борьбе с болезнью, сорвавшейся сделке с «Яндексом», новом фонде и других проектах.

8 8 комментариев
1008 просмотров

После болезни

В марте Тиньков сообщил о найденной у него лейкемии, а в июле он рассказал пересадке костного мозга.

Уже через неделю, 19 декабря, Тиньков рассказал о полной ремиссии на молекулярном уровне после пересадки. По его словам, это самый важный тест, но впереди ещё «большая работа».

На «Дожде» Тиньков рассказал, что чувствовал после результатов молекулярного анализа и как его изменила болезнь.

Безусловно, моя жизнь поделилась на до и после. Буду оптимистичен, первую половину жизни я разбрасывал камни. Сейчас время собирать. Становишься немножко философом, рефлексируешь, есть о чем задуматься, когда о смерти думаешь.

Терпение не было моей чертой. Я тороплюсь, я бегу, я крушу, все горит вокруг меня. Но теперь я научился быть более взвешенным. Интересно, что из этого получится, это глобальный эксперимент. Был один Олег Тиньков, теперь другой. В конце концов я прожил первую часть жизни, зарабатывая деньги, делая что-то для себя и своей семьи, вторую часть жизни буду пытаться делать что-то для других.

Олег Тиньков

Благотворительный фонд

В июле Тиньков объявил, что после выздоровления планирует вместе с женой создать «большой фонд» борьбы с раком крови по модели эндаумента. Сам он планирует вложить до $200 млн из полученной от продажи 5% акций «Тинькофф» суммы.

Я с удивлением узнал, что наш эндаумент в 20 млрд рублей будет больше, чем все существующие в России фонды. Мы этот фонд регистрируем, только 1 февраля у нас счет откроется. Самое приятное, что один мой коллега, топ-менеджер банка, отдал весь свой годовой бонус — не меньше $1 млн — в фонд. Я сказал Евгений… А он безапелляционно. Никто не вложился больше, фонда еще нет, фандрайзинг — второй этап.

По нашим подсчётам, в России умирает примерно 5000 человек в год, просто не получив донора. Если нашей семье удастся спасать хотя бы 1000-2000 человек в год, для меня это круче, чем заработать $1 млрд.

Олигархи много инвестируют. Я не хочу их обижать. Они гранты дают, ещё там что-то делают, но они это делают не по зову сердца, в моём понимании, а по распределению. Им говорят: «Сюда». Например, «Норникель» затопил что-то и теперь будет чистить. А вот такие простые вещи они не делают. Их делают такие простые люди как Чулпан Хаматова.

У нас, кстати, с детьми-то всё в порядке: у нас умирает 5-7% от рака крови. А со взрослой гематологией вы даже не представляете, что творится. В России умирает в 2-3 раза больше людей, чем, например, в Англии и Германии.

Олег Тиньков

Сделка с «Яндексом»

В сентябре 2020 года «Яндекс» и «Тинькофф» объявили о предварительной сделке: интернет-компания должна была купить весь банк за $5,48 млрд.

В октябре «Тинькофф» сообщил о прекращении переговоров, а Тиньков написал сотрудникам письмо с критикой «Яндекса» и заявил, что сам сорвал сделку — компания хотела поглощения вместо объединения.

В декабре основатель продал акции «Тинькоффа» на $325 млн, которые принадлежали трасту его семьи.

По словам Тинькова, он продал акции по цене намного выше, чем обсуждалась с «Яндексом»: $30,5 за штуку вместо $27.

У меня много акций до сих пор, нормальная была сделка, вовремя. Что касается сделки с «Яндексом», если вам кто-то когда-либо скажет, что сделка не сложилась, потому что Олег что-то не то сказал или Вася, или ещё...

Допускаю, кстати, что когда-нибудь склеится с «Яндексом», потому что Аркадий (Волож — vc.ru) только приезжал, и мы тут с ним гуляли по Лондону. У нас прекрасные отношения.

Все сделки разваливаются по одной причине — мало денег. Мы не договорились, разница в разбеге была $200 млн. Я бы на их месте заплатил, потому что у них капитализация выросла на $5 млрд на объявлении, но у них свои соображения, свои процедуры. Ну и я уже устал, я начал сделку в больничном боксе, я «сидел» на всяких нехороших вещах, чувствовал себя не очень и в такой ситуации начал делать сделку.

Я устал. И не договорились из-за денег. Всё просто. Я просил $6,2 млрд. Они давали $6 млрд. Вернутся потом за $10 млрд.

Мы с Аркадием начали с объединения. Они мне платили половину акциями. Они хотели, чтобы я не мог их продавать 18 месяцев. Я сказал: «Если вы мне даёте такие акции, в некотором смысле пораженный актив, я хочу в управлении принимать участие, как я могу владеть тем, что от меня не зависит. Если вы платите кэш, тогда другое дело».

Если бы мы эту сделку сделали, я был бы как Аркадий по доле. Поскольку мне давали половину акциями, я считал, что эти полтора года, я должен влиять на операционное управление. Но зачем я им нужен по большому счету? Со своим уставом в чужой монастырь, у них там своя корпоративная культура.

Олег Тиньков

На вопрос, что бы он сделал на полученные с продажи банка деньги — открыл бизнес или что-то другое, Тиньков ответил, что с бизнесом он «завязал».

Вот Forbes показывает, что у меня состояние $3 млрд. Ну, оно похоже, на эту сумму. Мне больше не надо. Я хочу что-то сделать для себя, для семьи, для людей. Что останется после тебя? Когда я лежал в клинике на первой химии, я смотрел фотографии жены и детей и понял, что я умирал. $3 млрд на счету и что дальше? Мне это неинтересно. Надо, чтобы после тебя что-то осталось.

Олег Тиньков

La Datcha

Летом 2016 года Тиньков начал сдавать в аренду свои дома премиум-класса — проект называется La Datcha. В него входит пять гостевых домов Тинькова в Куршевеле, Валь-Торансе, Астрахани, Форте-деи-Марми и Кабо-Сан-Лукасе, а также 77-метровая яхта-ледокол с вертолётными площадками.

Когда что-то делаешь для души, проект приносит деньги. И зарабатывает довольно смешные, если сравнить в тем, что вложено, но деньги. Плюс эти локации всегда нас ждут, приезжаешь, там все работает, тебя встречают, обслуживают, ты дома. Это очень перспективное Airbnb для богатых. Зачем владеть такой недвижимостью, если она стоит? Это глупое расходование средств. А так они 3-4% годовых приносят.

Может быть, я впервые потеряю деньги в этом году в Куршевеле и Валь-Торансе. Что касается Форте-деи-Марми — он был битком. У меня есть мечта на Камчатке построить, это мой любимый регион.

Яхта-ледокол уже сдана на 20 недель. Это рекорд. Ни одна лодка такого размера не была сдана больше 18 недель. Цена гуманная.

Олег Тиньков

Revolut, амбиции и выход на другие рынки

На вопрос, сохранились ли у Тинькова амбиции «надрать задницу» Николаю Сторонскому, сооснователю международного финтех-сервиса Revolut, миллиардер сказал: «Видите, я за столом сижу. Завтра здесь Коля придёт чай со мной пить. Во-первых, я много чего в жизни наговорил. Амбиций у меня вообще поубавилось, тем более амбиций в бизнесе. И надрать Коле зад мне никакого смысла нет, потому что у нас разные модели».

Хотя мы третий банк по количеству клиентов, у нас всего 2% рынка. Россия огромный рынок: прибыльный, хороший. Мы на запад пока не собираемся.

Банком занимается Оливер (Хьюз, гендиректор «Тинькофф» — vc.ru). Я занимался «Яндексом» только потому, что продавал акции моей семьи. До этого я иногда узнавал новости из СМИ. Я не занимаюсь управлением.

Я банк продал на IPO в 2013 году. Перед этим один раз с Мишей Фриманом (председатель совета директоров LetterOne Holdings и наблюдательного совета «Альфа-групп» — vc.ru) беседовал о продаже. Потом с Грефом. Всё.

Я не веду переговоры, на меня никто не выходит, мы дорогие. Кто за нас заплатит? Я очень дружу с Грефом, у него две шапки — гендиректор банка и шапка либерала. Но когда он надевает шапку либерала... Он сказал: «Так есть ты, и мой менеджмент хотя бы двигается, смотря на вас. А если я вас куплю (разговор был два года назад), то никого больше не останется». Как гендиректор он должен был купить, а как рыночник, как либерал, он отказался.

Поэтому было всего три беседы о продаже. Остальное всё сплетни. Я ничего не продаю, никуда не хожу.

Олег Тиньков

На вопрос о выходе в Великобританию и другие страны Тиньков ответил, что финтех-активы с русскими собственниками европейские регуляторы не согласуют. «К сожалению, русский бизнесмен сегодня в мире токсичен», — добавил он.

О других предпринимателях

Круче меня предприниматель в России только один — это Сергей Галицкий (основатель розничной сети «Магнит» — vc.ru). Но где сделал Сергей ошибку — ему надо было чуть-чуть пораньше отойти от бизнеса, отдать компанию профессиональным менеджерам и пойти на его прекрасной лодке в кругосветку. Он и морально расхлебался, продал («Магнит» — vc.ru), мне кажется, на нервах. Я основатель, знаю, что надо вовремя отдать менеджмент.

Олег Тиньков

«Медиаактивность» банка

Один из журналистов во время интервью отметил, что сейчас вокруг банка и самого Тинькова «много медиактивности», будто это делается для роста капитализации, чтобы затем продать компанию по более высокой цене.

Любой бизнес продаётся: +30% и разговор пошёл. С Аркадием мы говорили о раке, о жизни, о политике. Я извинился, что отправил эмоциональное письмо сотрудникам.

Цена акций не двигается от медиа. Это бред. Только на супер новостях, шоковых. Пиар не двигает цену акций. Есть аналитики, очень умные инвесторы.

Мы яркий бренд. Один из лучших бизнесов в России вообще. Мы даём много рекламы. Писать больше не про кого.

Олег Тиньков

Капитализация «Тинькофф»

Сейчас торгуемся под $7 млрд. По моим ощущениям, мы добьёмся $1 млрд чистой прибыли в 2022 году. Если добьёмся, то мы будем второй частной компании в России, которая этого добилась. И, соответственно, $10 млрд капитализации в том же году.

Как рынки работают, никто не знает: завтра нефть упадёт, мы будем стоить $3 млрд. Много очень неопределённости.

Олег Тиньков

О политике

Я не интересуюсь политикой, я бизнесмен. <...> Все мы были революционерами-студентами. Но я понял, что в наших пенатах демократия плохо женится. Было бы куда более спокойней, если был бы царь, он набрал бы качественное правительство, а власть бы передавалась из поколения в поколение. Мне как русскому человеку это очень льстит. Кроме царя мы ничего другого не заслужили.

Олег Тиньков

Дело властей США против Тинькова

В начале 2020 года Минюст США обвинил Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд перед налоговой. Его освободили под залог при условии, что он будет находиться в Лондоне до окончания судебного спора. Суд переносился шесть раз, хотя изначально рассмотрение дела должно было состояться в феврале-апреле 2020 года

11 декабря адвокат бизнесмена сообщил об осложнениях после пересадки и попросил суд снова отложить дело.

В первой половине 2021 года будет решение вопроса. Это чисто экономическая ситуация в США, но они ее перевернули в криминальную. <...> Ошибка молодости была стать гражданином США.

Олег Тиньков

Возвращение в Россию

Мой дом Россия. Жена сидит ждет не дождется, когда мы сможем поехать домой. Лондон к нам не имеет отношения. Думаю, что я здесь на полгода еще зависну.

Олег Тиньков

#новость #олегтиньков

8 8 комментариев
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043e\u043b\u0435\u0433\u0442\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0432","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 8, "likes": 5, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 192706, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 30 Dec 2020 15:55:54 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
8 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Артур Румянцев

2

...( торопится ) уже было «здоровья Олегу» ? Не опоздал?

Ответить

Alexandr Leibowitz

Артур
1

Давайте поднимем в топ, человек торопился! 

Ответить

Ol Ka

1

Фонд — благое дело.

Лишь бы оно громкими декларациями не закончилось 🤞

Ответить

Trubin 🐜

1

Интересно, а Олег не хочет назвать причину, по которой в России умирает по 5000 человек, не дождавшись донора? У этой причины есть имя, фамилия, друзья-олигархи и больше 20 дворцов по всей стране. 

Когда Олег не болел, его все устраивало, Тинькофф банк спонсировал не фонды, а  концерты и фестивали. Сейчас прозрел. Конечно похвально, что он решил заняться благим делом, но системно в государстве это никому не нужно, у нас деньги тратят на помощь Сирии, а больным детям деньги собирают смсками. А взрослым - вообще не собирают.

Ответить

Ярослав Шенцов

0

Sber Олег Sber Sber Sber Олег Олег Олег,  очередной агрегатор обоср@лся......

Ответить

Vladislav S

0

Коммент про то, что кредиты - зло, Олег просто барыга, а банк - пустышка 

Ответить

Alexander Melnik

0

Было бы куда более спокойней, если был бы царь, он набрал бы качественное правительство, а власть бы передавалась из поколения в поколение (c) (в комментариях не хватает машины времени назад в 1914 год)

Ответить

Роман

0

Олег теперь придумал новую теорию про Яндекс (похвально, что он уже не употребляет слово "говно" в описании будущего партнера).  Пройдет еще немного и он признается, что Герман Оскарович просто провернул его на причинном месте. Но нет, сделки с Яндексом уже не будет, кто бы там к нему не приезжал в Лондон.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Столото
Подписан
Отписаться
Столото и SAS стали победителями конкурса MarTech Star Awards 2020
Проект Столото и SAS по персонализации клиентского опыта в цифровых каналах «Столото» выиграл в номинации «Best use of…
0
Медиалогия
Подписан
Отписаться
Самые заметные кото-события в 2020 году
Домашние животные давно стали важной частью жизни человека. А коты захватили еще и медиапространство. Сегодня СМИ расск…
1
Impact Hub Moscow
Подписан
Отписаться
Путешествия на пальцах: как инклюзивная киношкола открывает мир неслышащим подросткам
Татьяна Мерзлякова, основатель инклюзивной киношколы Let's be friends, рассказала, чему одни подростки с проблемами слу…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Marina Dv
за день
Можно ещё Яндекс.дзен закрыть?))
«Яндекс» закроет гиперлокальный сервис о районных событиях «Яндекс.Район»
Хозяин
за неделю
Здравствуйте, я из Яндекса. С сегодняшнего дня Антон Субботин забанен в Яндексе, а водитель уволен. Подобное больше не повторится. С уважением, Ваш Яндекс
Кэшбек за поездки на такси от «Яндекс.Плюс» ненастоящий?

Комментарии

Denis Kiselev

«Мало денег»: Тиньков объяснил…

Artem Kravchenko

Разбор Fakecheck: влияет ли…

Trubin 🐜

«Амбиций у меня вообще…

Ренат Зайдуллин

Dostavista не доставил посылку…

Влад Петров

Путин подписал закон о…

Евгений Федов

Разбор Fakecheck: влияет ли…

Alexey Akimychev

Путин подписал закон о…

sasha supertouch

Разбор Fakecheck: влияет ли…

Егор Рублев

Власти подтвердили утечку…

Sergei Timofeyev

Honda прекратит поставки…

Евгений Федов

Разбор Fakecheck: влияет ли…

Denis Kiselev

Honda прекратит поставки…

Вера Гагарина

Путин подписал закон о…

Роман

Разбор Fakecheck: влияет ли…

Влад Петров

«Пандемия стала разрушительным…

Василий Быков

ЦБ: объём мошеннических…

Ренат Зайдуллин

Минцифры предложило…

Denis Kiselev

Honda прекратит поставки…

Самир Алиев

Dostavista не доставил посылку…

Роман

«Амбиций у меня вообще…
null