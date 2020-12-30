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Финансы
Евгения Евсеева

Пандемия вызвала рост числа стартапов в США, Великобритании, Германии, Японии и других странах Статьи редакции

В России аналитики ЦБ считают плюсом пандемии рост числа ликвидированных компаний — это оказывает «очищающий эффект» на экономику.

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1272 просмотров

Пандемия коронавируса и связанный с ней кризис неожиданно вызвали бум стартапов в США, Великобритании, Франции, Германии и Японии. Все чаще новое дело начинали уволенные работники, пишет Financial Times.

В США количество заявок на создание нового бизнеса выросли на 82% в третьем квартале по сравнению с 2019 годом. Во Франции в октябре зарегистрировали 84 тысячи предприятий — на 20% больше, чем в октябре 2019 года.

Выше прошлогоднего уровня и количество новых компаний в Германии, а в Японии в сентябре зарегистрировали на 14% больше предприятий, чем в том же месяце прошлого года. С середины ноября по середину декабря на 30% выросло количество компаний в Великобритании.

По мнению основательницы компании Enterprise Nation Эммы Джонс, многие люди заметили возможности, созданные ограничениями Covid-19.

Официальная статистика в США показала рост бизнес-приложений из-за перехода к онлайн-торговле, а в Великобритании выросло количество онлайн-магазинов, компаний, производящих продукты и напитки, а также предприятий по продаже еды навынос.

В России аналитики ЦБ считают плюсом пандемии рост числа ликвидирующихся компаний из-за кризиса — это оказывает «очищающий эффект» на экономику.

В 2020 году во время первой волны кризиса с рынка уходили наименее производительные компании. Благодаря этому в экономике снижается число проблемных организаций.

Однако количество новых предприятий сократилось, особенно весной на фоне «самоизоляции». После этого их количество стало расти, но новых компаний недостаточно, чтобы заменить ушедшие с рынка.

Аналитики считают, что когда мораторий на банкротство будет снят, рост закрытий бизнеса может ускориться в 2021 году, поскольку начнутся отложенные ликвидации по инициативе контрагентов.

Омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова сообщала, что за время пандемии на банкротство подали 4,5 млн ИП и компаний малого и среднего бизнеса.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предупредил о предстоящей волне банкротств среди получателей кредитов под 2% из-за условий льготной программы. По его мнению, в погоне за скорейшим получением финансирования большинство предпринимателей не изучили все условия предоставления льготного кредита.

#новость

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Георгий Владимирович

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В мире, про рост стартапов. В России, про рост банкротств. Интересная связь... Новость воспринимать как констатацию фактов?)

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КОД

Георгий
4

Воспринимайте это как личное мнение, выданное за констатацию фактов.

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Денис Губачёв

5

Ликвидация компаний - это очищение экономики - "сильное заявление")

Это тоже самое что сказать нам плевать на ваш малый бизнес, бюджет большой на наш век хватит "пилить", а там хоть потоп.

Ответить

Юрий Другач

4

Странная у нас аналитика. Если закрываются конторы - хорошо, оздоровление экономики. Как будто это  корпорации закрываются. При этом топят за развитие малого бизнеса.

Ответить

Магомед Шереметьев

Юрий
0

уходили наименее производительные компании

А им какая разница, какая производительность? Они же на свои существуют. И даже какие-никакие налоги платят.

Ответить

Yarro S

1

Ещё один аргумент за введение безусловного основного дохода или хотя бы нормальной социалки для уволившихся, позволяющей развивать бизнес без страха голода

Ответить

Магомед Шереметьев

Yarro
2

Бизнес не из страха голода развивают 

Ответить

Денис Губачёв

Yarro
1

Они уже обсудили в Давосе, при каких условиях будут вводить массовый безусловный доход, поверьте эти условия для адекватных думающих людей будут неприемлемы.

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Банковский теркин30см

0

Тема регистрации новых компаний её раскрыта.
Может это аналог перевода на  ИП для ухода от налогов? 

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Дмитрий Савостиков

0

Децентрализация во всем. Идёт дробление экономики и не только. Сейчас социальные сети позволяют создать компанию из одного человека. Это эволюция. А крупные компании аккумулируют на себе обслуживающие их сервисы. Ну это, если кратко. Лично мое виднее. Что касается наших стартапов, то тоже заметил хайп на акселераторы в нашей стране. Просто идёт замещение и оптимизация под текущую среду и ситуацию.

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Юрий Иванов

Дмитрий
0

Фриланс имеете ввиду?

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Юрий Иванов

0

Знамените чубайсовское" не впсались в экономику"

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