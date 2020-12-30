В России аналитики ЦБ считают плюсом пандемии рост числа ликвидированных компаний — это оказывает «очищающий эффект» на экономику.

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Пандемия коронавируса и связанный с ней кризис неожиданно вызвали бум стартапов в США, Великобритании, Франции, Германии и Японии. Все чаще новое дело начинали уволенные работники, пишет Financial Times.

В США количество заявок на создание нового бизнеса выросли на 82% в третьем квартале по сравнению с 2019 годом. Во Франции в октябре зарегистрировали 84 тысячи предприятий — на 20% больше, чем в октябре 2019 года.

Выше прошлогоднего уровня и количество новых компаний в Германии, а в Японии в сентябре зарегистрировали на 14% больше предприятий, чем в том же месяце прошлого года. С середины ноября по середину декабря на 30% выросло количество компаний в Великобритании.

По мнению основательницы компании Enterprise Nation Эммы Джонс, многие люди заметили возможности, созданные ограничениями Covid-19.

Официальная статистика в США показала рост бизнес-приложений из-за перехода к онлайн-торговле, а в Великобритании выросло количество онлайн-магазинов, компаний, производящих продукты и напитки, а также предприятий по продаже еды навынос.

В России аналитики ЦБ считают плюсом пандемии рост числа ликвидирующихся компаний из-за кризиса — это оказывает «очищающий эффект» на экономику.

В 2020 году во время первой волны кризиса с рынка уходили наименее производительные компании. Благодаря этому в экономике снижается число проблемных организаций.

Однако количество новых предприятий сократилось, особенно весной на фоне «самоизоляции». После этого их количество стало расти, но новых компаний недостаточно, чтобы заменить ушедшие с рынка.

Аналитики считают, что когда мораторий на банкротство будет снят, рост закрытий бизнеса может ускориться в 2021 году, поскольку начнутся отложенные ликвидации по инициативе контрагентов.

Омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова сообщала, что за время пандемии на банкротство подали 4,5 млн ИП и компаний малого и среднего бизнеса.