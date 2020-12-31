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Финансы
Таня Боброва

«Ашан» продал собственный банк «Оней» «Совкомбанку» Статьи редакции

Сделка позволила ритейлеру сэкономить на закрытии компании, на базе которой он строил финансовый бизнес для своих клиентов.

  • Сумму сделки стороны не раскрывают, пишет «Коммерсантъ». Продавцом 100% акций стала французская Gefirus: 60% голосующих акций принадлежит Oney Bank SA, 46,3% акций этого банка — у «Ашан Холдинга». Ещё 40% голосующих акций Gefirus принадлежат российскому «Кредит Европа банку».
  • «Сделка позволила значительно сократить время, которое бы продавцы потратили на закрытие банка, а значит, сэкономить на расходах», — заявили в «Совкомбанке». В «Ашане» и «Кредит Европа банке» не ответили на запросы издания.
  • После закрытия сделки «Оней-банк» планирует начать ребрендинг. Планируется ли его сохранить как юрлицо и поможет ли сделка в расширении проекта карты рассрочек «Халва», в «Совкомбанке» не ответили.
  • «Оней-банк» (занимает 304 место по размеру активов в рейтинге «Интерфакса») — третье приобретение «Совкомбанка» на рынке в 2020 году, напоминает «Ъ». В декабре он договорился о покупке «Евразийского банка», а в ноябре сообщил о присоединении астраханского «ВКА-банка».
«Ашан» отказался от собственного банка «Оней…
Держать собственный банк слишком затратно, лучше сотрудничать с крупными игроками, которые могут…
vc.ru

#новость #ашан #совкомбанк

393 просмотров
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Maxim Martsinkus

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так, стоп. у Ашана был банк? :/

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Юрий Волков

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По идее он должен был называться Каждый день Банк
 

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