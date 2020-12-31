16,3% выкупил основной владелец компании Андрей Кузяев.

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Президент и основной владелец интернет-провайдера «ЭР-Телеком» (бренд «Дом.ru») Андрей Кузяев выкупил 16,3% акций компании у Dehus Dolmen Nominees Limited (представляет интересы фонда Baring Vostok) и Enforta B.V.. Об этом vc.ru сообщили в «ЭР-Телекоме».

В результате доля PFIG Overseas Invest Holding Limited, которая представляет Кузяева, выросла с 70,99% до 87,29%. Остальные акции остались у топ-менеджмента компании, уточняет «Коммерсантъ».

По словам Кузяева, сделка соответствует стратегии компании по созданию «ведущего независимого телеком-оператора России». Сумма сделки не раскрывается.

Baring Vostok купил 10% акций «ЭР-Телекома» в 2010 году за $80 млн. В 2016 году компания купила оператора беспроводной связи «Энфорта», тогда доля фонда выросла в результате обмена акциями до примерно 15%, рассказывал Кузяев «Ъ» в 2019 году. Он отмечал, что Baring Vostok «принесли не только деньги, но и знания в бизнесе».

По итогам третьего квартала 2020 года чистая прибыль «ЭР-Телекома» составила 3,3 млрд рублей (+48% год к году), пишет издание.

«ЭР-Телеком» — второй по размеру абонентской базы интернет-провайдер в России после «Ростелекома», отмечает газета. Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков указывает, что в последние годы оператор рос в основном за счёт слияний и поглощений. Но уже почти два года его абонентская база практически не меняется, добавил он.