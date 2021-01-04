мемы и темы
В 2020 году наличных в России стало больше на 22%-25% — это рекорд за 10 лет Статьи редакции
В ЦБ отмечают, что причина в пандемии.
Количество банкнот в обращении по итогам 2020 года может составить 2,5–2,8 трлн рублей. Таких темпов роста не было с 2010 года, пишет РБК со ссылкой на опрошенных аналитиков.
По данным ЦБ, в декабре 2020 года объём наличных в обращении составлял 12,92 трлн рублей. Эти деньги хранятся у населения, бизнеса и в кассах банков.
За 11 месяцев прошлого года рост объёма банкнот в обращении составил 21,7%. А по итогам всего 2020 года он составит 24,5–25%, прогнозируют аналитики РБК. Таких темпов роста наличности в процентном выражении не было как минимум 10 лет, отмечает издание.
Представитель ЦБ отметил, что к повышенному спросу на наличные привела пандемия. Главный экономист «Ренессанс Капитала» Софья Донец считает, что из-за Covid-19 на рынок вышло около 0,5–1 трлн рублей.
«Пандемия, во-первых, спровоцировала рост серой экономики, увеличение расчетов наличными. Во-вторых, люди были более склонны держать больше ликвидности на руках, а это как раз наличные. В-третьих, повлияло общее снижение ставок и падение ставок по депозитам — держать накопления на срочных вкладах стало не так привлекательно», — считает глава центра разработки стратегии «Газпромбанка» Егор Сусин.
Блоги компаний
Показать еще