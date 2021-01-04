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Финансы
Лера Михайлова

Самые доходные акции за последние 20 лет по версии РБК: Monster, NetEase, Apple и другие Статьи редакции

«РБК Инвестиции» собрали два списка из российских и зарубежных компаний, чьи акции росли больше всего в период с декабря 2000 по декабрь 2020 года.

Журналисты изучили акции компаний, которые торгуются на биржах NYSE, NASDAQ и Мосбирже. В список зарубежных компаний вошли 20 участников, а в российский топ — 15.

#акции

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