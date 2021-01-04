Главные песни,
мемы и темы
мемы и темы
Мемы
Темы
Клипы
Музыка
Авторы
Мемы
Самые доходные акции за последние 20 лет по версии РБК: Monster, NetEase, Apple и другие Статьи редакции
«РБК Инвестиции» собрали два списка из российских и зарубежных компаний, чьи акции росли больше всего в период с декабря 2000 по декабрь 2020 года.
Журналисты изучили акции компаний, которые торгуются на биржах NYSE, NASDAQ и Мосбирже. В список зарубежных компаний вошли 20 участников, а в российский топ — 15.
351 просмотров
{ "author_name": "Лера Михайлова", "author_type": "editor", "tags": ["\u0430\u043a\u0446\u0438\u0438"], "comments": 5, "likes": 4, "favorites": 9, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 193719, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 04 Jan 2021 12:41:54 +0300", "is_special": false }
Объявление на vc.ru Отключить рекламу
Личный опыт
Видеопроизводство VS Covid-19. Как видеопродакшены спасают свой бизнес
Коронавирус в России свирепствует пуще прежнего. Маячит перспектива еще более глубокого экономического кризиса и…
0
5 комментариев
0
Эксперты, что покупать чтобы хорошо прокатиться?
Ответить
0
Не что, а когда
Ответить
Блоги компаний
Сыграть в любимый шутер, не вставая с дивана. Рассказываем про новый сервис облачного гейминга SberPlay
Вымахал, не узнать: акции каких компаний выросли в пандемию и почему
Показать еще
Еженедельная рассылка
Одно письмо с лучшим за неделю
Проверьте почту
Отправили письмо для подтверждения
Epic Games и Samsung разослали…
СБП усилила требования к защите…
Более 10 лет ставлю цели на…
В 2020 году наличных в России…
Samsung представит новые…
«В месяц уходит пять пар…
2 раза выходил из выгорания с…
В 2020 году наличных в России…
Как Озон обманывает покупателей
«В месяц уходит пять пар…
Samsung представит новые…