Решение о конвертации акций, анонсированное сегодня трастом семьи Тиньковых - важная веха в истории группы, она отражает зрелость и качественное развитие «Тинькофф» в качестве публичной компании. Я уверен, это хорошая новость для всех инвесторов!

Теперь каждая акция имеет равный вес при голосовании, интересы всех акционеров еще более сбалансированы. Сегодняшнее объявление о конвертации акций открывает путь к еще более широким изменениям в области корпоративного управления.