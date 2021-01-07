Финансы
Андрей Фролов

Олег Тиньков перестал быть контролирующим акционером «Тинькофф» Статьи редакции

Олег Тиньков и принадлежащие его семье трасты конвертировали свои акции TCS Group из класса B (10 голосов на акцию) в класс А (1 голос). В итоге голосующая доля Тинькова и его организаций снизилась с 84% до 35%, говорится в заявлении компании.

У TCS Group больше не осталось акций класса B и остались только акции класса А. Таким образом голосующие доли акционеров теперь равны доле в капитале компании.

Тиньков заявил, что изменение стало частью «дорожной карты корпоративного управления», о следующих шагах будет объявлено позже.

Решение о конвертации акций, анонсированное сегодня трастом семьи Тиньковых - важная веха в истории группы, она отражает зрелость и качественное развитие «Тинькофф» в качестве публичной компании. Я уверен, это хорошая новость для всех инвесторов!

Теперь каждая акция имеет равный вес при голосовании, интересы всех акционеров еще более сбалансированы. Сегодняшнее объявление о конвертации акций открывает путь к еще более широким изменениям в области корпоративного управления.

Олег Тиньков
основатель «Тинькофф»

К концу 2020 года больше всего акций TCS Group находилось на свободном рынке — 58,4% долей в капитале компании. Трастам семьи Олега Тинькова после декабрьской продажи акций принадлежит 35,1% капитала компании, остальные 6,5% — у менеджеров «Тинькофф».

#новость #тинькофф #олегтиньков

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Спасибо за наводку Roman Moskovskiy
18 18 комментариев
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18 комментариев
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Anton Reut

6

Это "плата" за освобождение от уголовного преследования за налоги в США? Или меня рептилоиды облучили? Помнится также Дерипаска лишился контрольного пакета под угрозой санкций в отношении своего алюминия.

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Pavel Ivanov

Anton
8

Это осторожный поэтапный выход из компании с соблюдением всех PR-регламентов: позитивное освещение каждого этапа выхода, личные посты в соц.сети и т.д.

Вероятно, будущее человека неопределено – то ли в силу предстоящего суда, то ли в силу здоровья.

В таких обстоятельствах я бы тоже оставил семье миноритарную долю в компании, а оставшимся акционерам дал зелёный свет на развитие. Семья остаётся при своей прибыли, не блокируя дальнейшее развитие компании.

Мне видится как-то так...

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Хозяин

Pavel
1

Ну ТКС сегодня растёт почти на 4% на лондонской бирже. Видимо рынок оценивает этот шаг положительно.

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Pavel Ivanov

Хозяин
0

Потому что выход построен грамотно, имхо. Его изнутри очень правильно освещают как "зелёный свет на развитие", а не как "потерю лидера".

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Хозяин

Pavel
0

Я всегда думал что всю эту болтовню можно клиентам в уши вливать, а на матёрых волков с Волл стрит она не работает. А тут на 4% наболтали!

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Сергей Гаврилов

1

У инвесторов одни игры, у клиентов Тинькофф  -  другие.  Такие перераспределения обычно приводят к смене стратегии банка. Как это аукнется  посмотрим

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Сергей Молчановский

Сергей
0

Та же мысль. Эх, единственный нормальный банк, как бы он в УГ не скатился теперь.
Это как Бинбанк с высокими процентами и крутым сервисом, который после отжатия (зачеркнуто, "санации") Центробанком, превратился в невыразимо убогое "Открытие" со свиным пятачком на эмблеме и часовым ожиданием в очереди.

Ответить

Sergey Vlasov

Сергей
0

Если бы в Открытии он не остался, его бы не стало.

Ответить

Dmitry Ryzhov

Сергей
0

Это как Бинбанк с высокими процентами и крутым сервисом, который после отжатия (зачеркнуто, "санации") Центробанком,

БинБанк вначале купил проблемный МДМ банк с дырой в 900млн, а потом попросил о санации, т.к. не смог её переварить

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Казенный турник

Dmitry
0

Помню трехлетний вклад под 21% в МДМе в 2014 году.

Ответить

Roman Moskovskiy

0

https://vc.ru/finance/194450-oleg-tinkov-otdal-bolshuyu-chast-golosuyushchih-akciy @Андрей Фролов 

Ответить

Андрей Фролов

Roman
2

Поставил «Спасибо за наводку», пост просмотрел

Ответить

Ключевой цветок

0

Интересненько

Ответить

Бюджетный паркур

0

Я уверен, это хорошая новость для всех инвесторов!

По ходу, это только первый акт, и вскоре будут ещё новости — плохие.

Ответить

Invent Valley

0

А ведь когда вам в прошлой статье про тинькова,  в камментах написали что он - всего лишь ширма, вы этот камент стёрли.
Как теперь выкручиваться будете?
Или вам - всё божья роса?

Ответить

Artemy

0

О, я же тоже акционер. Позитивная новость!

Ответить

Mikhail Bobko

0

Номинально - да, не контролирует. А по факту - контролирует, пакет то все равно самый крупный

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Vladislav S

–2

Здоровья Олегу! 

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