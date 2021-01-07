Олег Тиньков перестал быть контролирующим акционером «Тинькофф» Статьи редакции
Олег Тиньков и принадлежащие его семье трасты конвертировали свои акции TCS Group из класса B (10 голосов на акцию) в класс А (1 голос). В итоге голосующая доля Тинькова и его организаций снизилась с 84% до 35%, говорится в заявлении компании.
У TCS Group больше не осталось акций класса B и остались только акции класса А. Таким образом голосующие доли акционеров теперь равны доле в капитале компании.
Тиньков заявил, что изменение стало частью «дорожной карты корпоративного управления», о следующих шагах будет объявлено позже.
К концу 2020 года больше всего акций TCS Group находилось на свободном рынке — 58,4% долей в капитале компании. Трастам семьи Олега Тинькова после декабрьской продажи акций принадлежит 35,1% капитала компании, остальные 6,5% — у менеджеров «Тинькофф».
Это "плата" за освобождение от уголовного преследования за налоги в США? Или меня рептилоиды облучили? Помнится также Дерипаска лишился контрольного пакета под угрозой санкций в отношении своего алюминия.
Это осторожный поэтапный выход из компании с соблюдением всех PR-регламентов: позитивное освещение каждого этапа выхода, личные посты в соц.сети и т.д.
Вероятно, будущее человека неопределено – то ли в силу предстоящего суда, то ли в силу здоровья.
В таких обстоятельствах я бы тоже оставил семье миноритарную долю в компании, а оставшимся акционерам дал зелёный свет на развитие. Семья остаётся при своей прибыли, не блокируя дальнейшее развитие компании.
Мне видится как-то так...
Потому что выход построен грамотно, имхо. Его изнутри очень правильно освещают как "зелёный свет на развитие", а не как "потерю лидера".
У инвесторов одни игры, у клиентов Тинькофф - другие. Такие перераспределения обычно приводят к смене стратегии банка. Как это аукнется посмотрим
Та же мысль. Эх, единственный нормальный банк, как бы он в УГ не скатился теперь.
Это как Бинбанк с высокими процентами и крутым сервисом, который после отжатия (зачеркнуто, "санации") Центробанком, превратился в невыразимо убогое "Открытие" со свиным пятачком на эмблеме и часовым ожиданием в очереди.
Это как Бинбанк с высокими процентами и крутым сервисом, который после отжатия (зачеркнуто, "санации") Центробанком,
БинБанк вначале купил проблемный МДМ банк с дырой в 900млн, а потом попросил о санации, т.к. не смог её переварить
А ведь когда вам в прошлой статье про тинькова, в камментах написали что он - всего лишь ширма, вы этот камент стёрли.
Как теперь выкручиваться будете?
Или вам - всё божья роса?
Номинально - да, не контролирует. А по факту - контролирует, пакет то все равно самый крупный
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