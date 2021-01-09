Мессенджер существует на пожертвования и не торгует акциями.

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Илон Маск посоветовал своим подписчикам в Twitter пользоваться мессенджером Signal. Инвесторы хотели купить акции сервиса, но перепутали его с маленькой компанией Signal Advance и подняли акции последней на 1100%, пишет CNBC.

Маск посоветовал перейти на Signal после новостей об изменениях в политике конфиденциальности WhatsApp: теперь приложение будет в принудительной форме передавать часть данных пользователей Facebook. На фоне этого некоторые пользователи удаляют мессенджер и ищут альтернативы.

Мессенджер Signal перепутали с компанией Signal Advance — она была основана в Техасе под названием Biodyne в 1992 году и предоставляла услуги медицинским и юридическим работникам, пишет издание. Позже компания сместила фокус на использование технологий в здравоохранении и сменила название на Signal Advance. Акции компания торгуются с 2014 года на внебиржевой основе.

Из-за интереса инвесторов 7 января акции выросли на 527%, 8 января — ещё на 91%. В результате стоимость акции увеличилась с 60 центов до $7,19, а рыночная капитализация компании — с $55 млн до $660 млн, пишет издание.

На это обратили внимание в Twitter мессенджера Signal. «Понятно, что люди хотят инвестировать в рекордный рост Signal, но это не мы. Мы независимая компания, и наша единственная инвестиция ― в вашу конфиденциальность», — говорится в посте.

Signal @signalapp



It's understandable that people want to invest in Signal's record growth, but this isn't us. We're an independent 501c3 and our only investment is in your privacy. Is this what stock analysts mean when they say that the market is giving mixed Signals?It's understandable that people want to invest in Signal's record growth, but this isn't us. We're an independent 501c3 and our only investment is in your privacy. https://t.co/9EgMUZiEZf

Согласно статье New Yorker, опубликованной в октябре, приложение для обмена сообщениями Signal «полностью работает на пожертвования». У компании появились и другие проблемы после поста Маска, в частности, технические сбои с проверками из-за наплыва новых пользователей, пишет CNBC.