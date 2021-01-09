Инвесторы подняли акции компании Signal Advance на 1100% — её перепутали с мессенджером Signal, который советовал Маск Статьи редакции
Мессенджер существует на пожертвования и не торгует акциями.
Илон Маск посоветовал своим подписчикам в Twitter пользоваться мессенджером Signal. Инвесторы хотели купить акции сервиса, но перепутали его с маленькой компанией Signal Advance и подняли акции последней на 1100%, пишет CNBC.
Маск посоветовал перейти на Signal после новостей об изменениях в политике конфиденциальности WhatsApp: теперь приложение будет в принудительной форме передавать часть данных пользователей Facebook. На фоне этого некоторые пользователи удаляют мессенджер и ищут альтернативы.
Мессенджер Signal перепутали с компанией Signal Advance — она была основана в Техасе под названием Biodyne в 1992 году и предоставляла услуги медицинским и юридическим работникам, пишет издание. Позже компания сместила фокус на использование технологий в здравоохранении и сменила название на Signal Advance. Акции компания торгуются с 2014 года на внебиржевой основе.
Из-за интереса инвесторов 7 января акции выросли на 527%, 8 января — ещё на 91%. В результате стоимость акции увеличилась с 60 центов до $7,19, а рыночная капитализация компании — с $55 млн до $660 млн, пишет издание.
На это обратили внимание в Twitter мессенджера Signal. «Понятно, что люди хотят инвестировать в рекордный рост Signal, но это не мы. Мы независимая компания, и наша единственная инвестиция ― в вашу конфиденциальность», — говорится в посте.
Согласно статье New Yorker, опубликованной в октябре, приложение для обмена сообщениями Signal «полностью работает на пожертвования». У компании появились и другие проблемы после поста Маска, в частности, технические сбои с проверками из-за наплыва новых пользователей, пишет CNBC.
В марте 2020 года инвесторы перепутали китайскую Zoom Technologies с сервисом видеосвязи Zoom и подняли её акции на 557%. В 2019 году инвесторы совершили ту же ошибку после выхода сервиса Zoom на биржу и подняли цену акций Zoom Technologies на 47 000%.
инвесторы = "мамкины инвесторы с robinhood"
Вот это я понимаю нормальные люди, вроде Маска, пиарят Сигнал на фоне агонии Фейсбука сохранить целостность.
Это вам не местный Витас воет и хвалит сам себя.
И все же есть к сигналу вопросы.
Вот вы уже назвали недостаток, которого уже хватит, чтобы обходить его стороной, это огромная дыра. Пинкод спасает лишь частично.
Нее, наше все это jabber с omemo (по сути те же технологии шифрования сигнала)
Жаль нормальных мобильных клиентов мало.
Кто то не хило поймал на этом. Новый миллионер, кто ты?
Что хорошего в сигнале? Уебищный мессенджер
https://vc.ru/finance/114877-investory-snova-pereputali-kitayskuyu-zoom-technologies-s-servisom-videosvyazi-zoom-i-podnyali-ee-akcii-na-557-v-marte
Представляете, как много тупарей на фондовом рынке?
Пользователи Робингуда, видимо...
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