Финансы
Рая Хачатрян

Инвесторы подняли акции компании Signal Advance на 1100% — её перепутали с мессенджером Signal, который советовал Маск Статьи редакции

Мессенджер существует на пожертвования и не торгует акциями.

24 24 комментария
2535 просмотров

Илон Маск посоветовал своим подписчикам в Twitter пользоваться мессенджером Signal. Инвесторы хотели купить акции сервиса, но перепутали его с маленькой компанией Signal Advance и подняли акции последней на 1100%, пишет CNBC.

Маск посоветовал перейти на Signal после новостей об изменениях в политике конфиденциальности WhatsApp: теперь приложение будет в принудительной форме передавать часть данных пользователей Facebook. На фоне этого некоторые пользователи удаляют мессенджер и ищут альтернативы.

Elon Musk @elonmusk
Use Signal

Мессенджер Signal перепутали с компанией Signal Advance — она была основана в Техасе под названием Biodyne в 1992 году и предоставляла услуги медицинским и юридическим работникам, пишет издание. Позже компания сместила фокус на использование технологий в здравоохранении и сменила название на Signal Advance. Акции компания торгуются с 2014 года на внебиржевой основе.

Из-за интереса инвесторов 7 января акции выросли на 527%, 8 января — ещё на 91%. В результате стоимость акции увеличилась с 60 центов до $7,19, а рыночная капитализация компании — с $55 млн до $660 млн, пишет издание.

На это обратили внимание в Twitter мессенджера Signal. «Понятно, что люди хотят инвестировать в рекордный рост Signal, но это не мы. Мы независимая компания, и наша единственная инвестиция ― в вашу конфиденциальность», — говорится в посте.

Signal @signalapp
Is this what stock analysts mean when they say that the market is giving mixed Signals?

It's understandable that people want to invest in Signal's record growth, but this isn't us. We're an independent 501c3 and our only investment is in your privacy. https://t.co/9EgMUZiEZf

Согласно статье New Yorker, опубликованной в октябре, приложение для обмена сообщениями Signal «полностью работает на пожертвования». У компании появились и другие проблемы после поста Маска, в частности, технические сбои с проверками из-за наплыва новых пользователей, пишет CNBC.

В марте 2020 года инвесторы перепутали китайскую Zoom Technologies с сервисом видеосвязи Zoom и подняли её акции на 557%. В 2019 году инвесторы совершили ту же ошибку после выхода сервиса Zoom на биржу и подняли цену акций Zoom Technologies на 47 000%.

#новость #инвестиции

24 24 комментария
9
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24 комментария
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Роман Александров

22

Старые инвесторы Signal Advance Inc после продажи акций 

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Артем Богданов

19

Все, что нужно знать об "эффективном рынке".

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Yusuf Abdullaev

8

инвесторы = "мамкины инвесторы с robinhood"

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Yura Nabokov

Yusuf
0

/r/wallstreetbets

Ответить

Bobo Momo

3

Вот это я понимаю нормальные люди, вроде Маска, пиарят Сигнал на фоне агонии Фейсбука сохранить целостность.

Это вам не местный Витас воет и хвалит сам себя.

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Kinolog

Bobo
0

Его все пиарят, кто хоть немного в теме. Тот же Сноуден лет 5 уже пиарит.

Зато как неудивительно видеть, что в ру-сегменте (и в ру-сми) всем пофигу на правила Вотсаппа, как юзали, так и будут. А типа "продвинутые" за майора дурова.

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Михаил Зеленин

Kinolog
1

И все же есть к сигналу вопросы.

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Kinolog

Михаил
0

нет к нему вопросов, кроме говнюка Мокси во главе команды, который ники вместо номеров телефона только в этом году введет (и то, похоже от номера телефона при реге не даст избавиться), поэтому на текущий момент Матрица - наше всё.

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Михаил Зеленин

Kinolog
0

Вот вы уже назвали недостаток, которого уже хватит, чтобы обходить его стороной, это огромная дыра. Пинкод спасает лишь частично.
Нее, наше все это jabber с omemo (по сути те же технологии шифрования сигнала)
Жаль нормальных мобильных клиентов мало.

Ответить

В А

3

Кто то не хило поймал на этом. Новый миллионер, кто ты?

Ответить

Elect Freak

В
3
Илон Маск обошёл основателя Amazon Джеффа Безоса…
«Как странно», — отреагировал на эту новость Илон Маск в твиттере.
tjournal.ru
Ответить

Anton Reut

2

Что хорошего в сигнале? Уебищный мессенджер

Ответить

Миша Магадан

Anton
0

Электромобили тоже ругали сначала.

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Партийный клуб

1

Мессенджер существует на пожертвования

Signal «полностью работает на пожертвования»

Разница в слово, а как меняется контекст ))

Ответить

Denis G

0

Ох уж эти инвесторы 🤦‍♂️

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Августин Иппонийский

0

https://vc.ru/finance/114877-investory-snova-pereputali-kitayskuyu-zoom-technologies-s-servisom-videosvyazi-zoom-i-podnyali-ee-akcii-na-557-v-marte

Инвесторы снова перепутали китайскую Zoom…
В 2019 году инвесторы совершили ту же ошибку после выхода Zoom на биржу и подняли цену акций Zoom…
vc.ru
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Доступный динозавр

0

Ну как и с Zoom было

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alex twit

0

Мамкины инвесторы. Квалифицированные дохуа

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Петя Иванов

0

Представляете, как много тупарей на фондовом рынке?
Пользователи Робингуда, видимо...

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Четкий паук например

0

Если Марк не дурак, то посоветует всем батуты вместо ракет Маска 🤭

Ответить

Anna Grom

0

Самое время шортить SIGL.

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cornix

0

Дебилы начали следить за каждым словом гуру. Сигнал сокращать позиции.

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Михаил Похеров

0

Элон Маска 
20 лет 
Итоги 

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Denis Raguzov

0

Ого сколько инвесторов дебилов. Впрочем неудивительно.

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