Мишустин заявил о господдержке малого бизнеса на 600 млрд рублей с 2019 года Статьи редакции
«Всего было более 4,5 млн фактов оказания государственной поддержки», — заявил премьер-министр.
- На встрече с президентом ассоциации «Опора России» Александром Калининым Михаил Мишустин заявил, что государство и дальше будет поддерживать малый бизнес.
- Калинин рассказал о нацпроектах поддержки бизнеса и об участии ассоциации «Опора России» в них: по его словам, например, снижение страховых взносов в два раза сэкономило малому и среднему бизнесу 350 млрд рублей в 2020 году.
- Кредиты по 7% для малого бизнеса позволят сэкономить ежегодно порядка 100 млрд рублей, добавил Калинин.
- В июне сервис «Бухсофт» опросил представителей 3000 российских компаний и выяснил, что около трети из них отказались от господдержки. Эти меры считают неэффективными.
- Тем не менее, безвозмездные субсидии на выплаты зарплат и снижение страховых взносов опрошенные посчитали наиболее эффективными.
- В ноябре глава Счетной палаты Алексей Кудрин призвал государство значительно увеличить поддержку бизнесу во время второй волны коронавируса. Он предположил, что как минимум треть субъектов малого и среднего бизнеса закроется из-за пандемии.
Кто такой Мишустин? Почему в заголовке не написано? Я что, должен каждого упыря знать?
Как самозанятому весной начислили 12 тыс. с копейками для погашения налогов в честь ковида и все такое. Но самое смешное, что в конце 2020 года отобрали неизрасходованные) мол поддерживаем только в 2020))
Если они и дальше поддержку бизнеса будут считать в количестве этих фактов оказания поддержки, то мы так далеко не уедем
где? кто их получил?
По всей видимости, сюда вошли пожертвования от государства ИПшникам по 12000 рублей в ковидные времена.
До сих пор распределяю эту помощь. Не могу понять: в оборотный капитал или на инвестиционную деятельность
«Всего было более 4,5 млн фактов оказания государственной поддержки»
И из другой статьи:
«за время пандемии на банкротство подали 4,5 млн ИП и компаний малого и среднего бизнеса»
🤔
Государство помогло выпилиться из бизнеса.
Тоже поддержка.
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