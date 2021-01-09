Финансы
Рая Хачатрян

Мишустин заявил о господдержке малого бизнеса на 600 млрд рублей с 2019 года Статьи редакции

«Всего было более 4,5 млн фактов оказания государственной поддержки», — заявил премьер-министр.

  • На встрече с президентом ассоциации «Опора России» Александром Калининым Михаил Мишустин заявил, что государство и дальше будет поддерживать малый бизнес.
  • Калинин рассказал о нацпроектах поддержки бизнеса и об участии ассоциации «Опора России» в них: по его словам, например, снижение страховых взносов в два раза сэкономило малому и среднему бизнесу 350 млрд рублей в 2020 году.
  • Кредиты по 7% для малого бизнеса позволят сэкономить ежегодно порядка 100 млрд рублей, добавил Калинин.
  • В июне сервис «Бухсофт» опросил представителей 3000 российских компаний и выяснил, что около трети из них отказались от господдержки. Эти меры считают неэффективными.
  • Тем не менее, безвозмездные субсидии на выплаты зарплат и снижение страховых взносов опрошенные посчитали наиболее эффективными.
  • В ноябре глава Счетной палаты Алексей Кудрин призвал государство значительно увеличить поддержку бизнесу во время второй волны коронавируса. Он предположил, что как минимум треть субъектов малого и среднего бизнеса закроется из-за пандемии.

#малыйбизнес #новость

247 просмотров
13 13 комментариев
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13 комментариев
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Bobo Momo

2

Кто такой Мишустин? Почему в заголовке не написано? Я что, должен каждого упыря знать? 

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Александр Дунаев

Bobo
4

Фактически это второе лицо государства. Сложно не знать 

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Николай Синицын

2

Как самозанятому весной начислили 12 тыс. с копейками для погашения налогов в честь ковида и все такое. Но самое смешное, что в конце 2020 года отобрали неизрасходованные) мол поддерживаем только в 2020))

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Анатолий Потапов

0

Ну-ну

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Игорь Котов

0

Если они и дальше поддержку бизнеса будут считать в количестве этих фактов оказания поддержки, то мы так далеко не уедем

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Kim Kim

0

где? кто их получил?

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3216q114

Kim
0

Например в статье про книжные в Питере были такие и ещё в про общепит и бары. (тут могу ошибаться что это было про бары, но про кого-то точно рассказывали осенью на VC как они переживают ковидные времена и некоторые тоже помочь упоминали.   )

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Александр Дунаев

0

По всей видимости, сюда вошли пожертвования от государства ИПшникам по 12000 рублей в ковидные времена. 

До сих пор распределяю эту помощь. Не могу понять: в оборотный капитал или на инвестиционную деятельность 

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alex twit

0

Пусть расскажет,  как зятек ндс возвращал

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Юрий Другач

0

«Всего было более 4,5 млн фактов оказания государственной поддержки»

И из другой статьи:
«за время пандемии на банкротство подали 4,5 млн ИП и компаний малого и среднего бизнеса»

🤔

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НечеловеческаяЛогика

Юрий
0

Государство помогло выпилиться из бизнеса.
Тоже поддержка.

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Юрий Другач

НечеловеческаяЛ…
0

Плюс «очищающий эффект» на экономику

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Доступный динозавр

0

Знаем мы этот ваш "малый БИЗНЕС" кому надо принадлежит.. 

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