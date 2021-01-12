Один из инвесторов — DST Global Юрия Мильнера.

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Британская платежная компания Checkout.com привлекла $450 млн от Tiger Global Management и существующих инвесторов. Среди них — DST Global Юрия Мильнера, а также фонды Insight, Coatue, Greenoaks Capital.

Оценка стартапа выросла до $15 млрд — почти в три раза за полгода. Сейчас это четвертая по величине финтех-компания в мире и самый дорогой «единорог» в Европе, пишет CNBC. Она была основана в 2012 году в Лондоне, но первые инвестиции привлекла в 2019 году — $230 млн, а в 2020 провела еще один раунд на $150 млн.

Компания разработала единую платформу для разных платежных операций, например, прием транзакций, их обработка, обнаружение мошенничества. Checkout.com пытается создать максимально интегрируемый продукт для финансового партнёрства с крупными компаниями.

Checkout.com работает в Европе, США, Китае, Австралии, Сингапуре, Турции и в других странах. Компания планирует выход на рынок в Индии и на Филиппинах. На привлеченные средства компания откроет два офиса в США — в Нью-Йорке и Денвере, сейчас у нее есть представительство в Сан-Франциско.

Основатель и генеральный директор Гийом Пуса заявил изданию, что в 2021 году стартап вырастет как минимум на 80%. Компания утроила объем обработанных платежей в 2020 году по сравнению с 2019 годом.