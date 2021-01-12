Финансы
Евгения Евсеева

Финансовые ассоциации раскритиковали запрет ЦБ на продажу сложных инвестинструментов инвесторам без опыта Статьи редакции

Вместо запрета они предлагают ввести тестирование для структурных продуктов с 1 апреля 2021 года и с 1 октября — для остальных финансовых инструментов.

19 19 комментариев
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Ассоциация банков России (АБР), Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) и Национальная финансовая ассоциация (НФА) направили в комитет Госдумы по финансовому рынку письмо, в котором раскритиковали инициативу ЦБ ограничить продажу сложных финансовых инструментов неопытным инвесторам, пишет Frank Media.

Начальник правового управления Ассоциации банков России Сергей Клименко пояснил Frank Media, что законопроект содержит множество «оценочных категорий». Они могут создать основу для злоупотреблений и ситуаций, в которых участники рынка окажутся в разном правовом положении в зависимости от способа проведения проверок.

Ассоциации разделяют обеспокоенность регулятора недобросовестными продажами, но считают, что меры не соответствуют масштабам нарушений. Они подготовили свою версию законопроекта, в которой предлагают сосредоточиться на информировании о возможных рисках, пишет издание.

Вместо запрета ассоциации предлагают ввести тестирование для структурных продуктов с 1 апреля 2021 года, а с 1 октября — для остальных финансовых инструментов.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил Frank Media, что получил письмо. Реакцию на него опубликуют после совещания с участием ЦБ 13 января.

11 января ЦБ опубликовал проект указания, в котором предложил ограничить продажу сложных финансовых инструментов неквалифицированным инвесторам. Проект вступит в силу через десять дней.

#новость #цб #инвестиции

19 19 комментариев
5
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19 комментариев
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Sergey Yevseev

7

Даже по отговоркам понятно, что ЦБ все сделал правильно. Не дают и дальше лохов обувать своими структурными продуктами. Особенно порадовала фраза: признаем факты недобросовестных продаж, но считаем принятые меры чересчур жестокими. Ага, надо было пальчиком погрозить и все. 

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inst/prikoldesi2021

Sergey
1

согласен, это еще они легко отделались, нужно было отзывать лицензии и всех сажать.

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Kostya Golikov

6

Рискую нарваться на минуса, но все так пишут будто бы тесты и некоторая сегрегация инвесторов была придумана исключительно ЦБ что бы и дальше гнобить россиян, кровавая гебня и вот это все.

Это не так, в Европе уже три года как действуют подобные гайдлайны (во всем Евросоюзе в рамках MiFiD 2, с отражением в местных законах, например в Швеции это Swedish Securities Market Act). На скриншоте страничка местного брокера: хочешь торговать акциями и бондами, пройди тест что понимаешь риски. Хочешь торговать опционами, пройди еще один.

В США есть понятие qualified investor, без которого не зайти в хедж фонды и не только, но даже если про него забыть, в робингуде точно так же есть тестики которые нужно пройти, если хочешь, например, торговать опционами 🤷‍♂️

What Is a Qualified Investor? | The Motley Fool
Qualified investors can take advantage of investment opportunities not available to the general…
www.fool.com
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Иван Худяков

2

Опять ЦБ палки в колеса вставляет.
Не хочет народу дать возможность получать пассивный доход.

Кто идёт инвестировать - сам риски знает. Помогать не надо. Рынок и действительность - лучшие учителя!

Пусть лучше ЦБ помогает россиянам в качестве их зарплат в рублях! А то мало чего можно купить на обычную ЗП

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Sergey Yevseev

Иван
2

А теперь зайдите в Пульс и почитайте, что там люди пишут. Половина этих инвесторов даже не понимает, почему акции падают после дивидендной отсечки, не могут понять, что такое Т+2, и так далее. Или зайдите на БКС и почитайте, какие там вопросы задают клиенты. 

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Вадим Парамонов

Sergey
3

Ну что за привычка решать за кого-то, ну если он не соображает, задает глупые вопросы, в итоге то он чьи деньги потеряет? Твои? Нет! Свои, которые Сам заработал, свой маразм не могут отрегулировать путем, зато лезут людям в карманы, ржавой арматурой по рукам бы.

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Sergey Yevseev

Вадим
3

Это называется мошенничество. С таким же успехом можно напёрсточников оправдать и телефонных аферистов. 

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Вадим Парамонов

Sergey
1

Мошенничество, это когда прямо обманывают, когда ты не можешь ознакомиться со всей схемой работы целиком и принять взвешенное решение, тут же все черным по белому, если человек сам кретин и не хочет читать, то это его исключительно проблема и из-за этого не должны хоть какой-то дискомфорт испытывать другие.

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Sergey Yevseev

Вадим
0

В Кэшбери тоже все чёрным по белому было написано. Повторю, задача государства как раз создавать жесткие правила и отсеивать таких вот ушлых деятелей. Не согласен? Всего лишь 6 лямов, статус квалифая и можешь делать все, что захочешь. 

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Иван Худяков

Sergey
0

А меньше 6 лямов, ты не человек и не можешь разобраться, и "не будешь инвестировать"- сказали господа "наши" получается?

Ответить

Иван Худяков

Sergey
0

завтра такими темпами тебе отдыхать заграницей без вакцины запретят

Ответить

Максим Морозов

Вадим
1

Расскажешь когда твоей маме или отцу,  а ещё  лучше тёще  впарят "структурный продукт" ... и оставят их без штанов... и как вариант без квартиры. Как показывает практика пенсам настолько хорошо промывают мозг что они даже ругаются с взрослыми детьми когда те пытаются их остановить или образумить.

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Иван Худяков

Максим
2

Промывать мозги пенсионерам по ТВ разрешено только государству получается и ЦБ?

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Boris

Вадим
0

лезут да, лезут, кто продает

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Максим Морозов

Sergey
0

Чё ему объяснять он на 99% связан с впариванием лохам и пенсионерам "бинарных опционов" и "структурных продуктов". Наконец то Эльвира стла работать на опережение!!

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Актуальный микрофон

3

Ясен хер, что они против)) 

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Boris

0

сосредоточиться на информировании о рисках мелким шрифтом где то там в серединке

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Путачок

0

ETF ещё не запретили?

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Nikolay Pomeschenko

Путачок
0

Ну ладно вам. Всё что про акции- это норм, а там людям впаривали деривативы. Это изначально не для физиков

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