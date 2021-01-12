Вместо запрета они предлагают ввести тестирование для структурных продуктов с 1 апреля 2021 года и с 1 октября — для остальных финансовых инструментов.

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Ассоциация банков России (АБР), Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) и Национальная финансовая ассоциация (НФА) направили в комитет Госдумы по финансовому рынку письмо, в котором раскритиковали инициативу ЦБ ограничить продажу сложных финансовых инструментов неопытным инвесторам, пишет Frank Media.

Начальник правового управления Ассоциации банков России Сергей Клименко пояснил Frank Media, что законопроект содержит множество «оценочных категорий». Они могут создать основу для злоупотреблений и ситуаций, в которых участники рынка окажутся в разном правовом положении в зависимости от способа проведения проверок.

Ассоциации разделяют обеспокоенность регулятора недобросовестными продажами, но считают, что меры не соответствуют масштабам нарушений. Они подготовили свою версию законопроекта, в которой предлагают сосредоточиться на информировании о возможных рисках, пишет издание.

Вместо запрета ассоциации предлагают ввести тестирование для структурных продуктов с 1 апреля 2021 года, а с 1 октября — для остальных финансовых инструментов.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил Frank Media, что получил письмо. Реакцию на него опубликуют после совещания с участием ЦБ 13 января.