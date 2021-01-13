Forbes: ivi перенёс IPO на неопределенный срок из-за законопроекта об ограничении доли иностранцев в видеосервисах Статьи редакции
Компания могла выйти на Nasdaq в конце 2021 года и оценивалась в $800 млн — $1 млрд, говорят источники.
Онлайн-кинотеатр ivi отложил IPO на неопределенный срок из-за законопроекта, который ограничивает долю иностранцев в аудиовизуальных сервисах до 20%, рассказали два источника Forbes, знакомые с вопросом.
В ноябре ivi подал заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США на проведение IPO на Nasdaq. Предполагалось, что компания выйдет на биржу в конце 2021 года, говорят источники издания. Один из них говорит, что по плану в декабре 2020 года банки-организаторы должны были начать встречи с потенциальными инвесторами.
Но, по их словам, планы компании сорвал законопроект депутата Антона Горелкина, который он внес в Госдуму 18 декабря 2020 года. Согласно документу, доля иностранцев в ресурсах может быть выше 20%, но тогда компания должна обратиться в правительственную комиссию и объяснить целесообразность своей структуры собственности.
В декабре 2020 года ivi вместе с Okko и «Амедиатекой» обратились к спикеру Госдумы Вячеславу Володину и выступили против законопроекта. Они предупредили, что новые поправки ограничат привлечение капитала, из-за чего рынок откатится на несколько лет назад.
Представитель ivi отказался ответить на вопросы Forbes. По словам источника Forbes, знакомого с планами выхода ivi на биржу, компания пытается решить вопрос — добиться смягчения или отмены законопроекта. Антон Горелкин рассказал Forbes, что представители видеосервиса к нему не обращалась, но он знает, что ivi планирует IPO из СМИ.
Стоимость ivi
Как говорит один из источников, до появления законопроекта некоторые инвесторы и фонды купили доли в ivi на pre-IPO. Предварительная стоимость сервиса составила примерно $800 млн, говорит источник Forbes, знакомый с ходом подготовки к размещению. По словам другого источника, ivi могла провести IPO по оценке в $1 млрд.
В 2019 году аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын оценил компанию в $720 млн, опираясь на мультипликатор Netflix и прогнозируемую выручку ivi. По его словам, организаторы могли оценить ivi в $700–800 млн.
В 2019 году аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын оценил компанию в $720 млн, опираясь на мультипликатор Netflix
Угар
Оцениваю свою доставку продуктов на 10 млрд $. Ориентируюсь на мультипликаторы X5
Привинтил планшет к самокату, оценка в районе 4 миллиардов (на основе Теслы)
Так Нетфликс же пришёл в 🇷🇺 как раз пару месяцев назад.
Кому теперь нужны эти ivi, okko, депутан горелкин и их айпио?
Это разные по содержанию сервисы + российские дешевле.
В IVI к сожалению нет никакого содержания.
Сначала ты платишь за подписку.
Потом выяснятся что все мало-мальски интересные фильмы в неё не входят.
Спасибо, не надо.
Российские просто говно. Зачем платить сколько угодно низкую цену за 💩?
Вы видели его? рекомендую. Вообще "аналитик фондового рынка" это уже оскорбление, но Финам и Делицын - это ниже , чем дно.
Решил погуглить, кто такой этот Горелкин, и нашел его пост на снобе про российское кино)
https://snob.ru/profile/30925/blog/127643
Я считаю, что нужно или раз и навсегда отказаться от государственного финансирования кино в России или давать деньги только на те кинопроекты, которые действительно будут прославлять нашу страну.
Все правильно сказал. Но лучше, чтобы кинопроекты были связаны с туризмом и историей и только, сняли нон-фикшн, добро пожаловать на галеры.
Фильмы можно снимать на деньги инвесторов, под хороший сценарий, тогда и говнища не будет такого. Жаль только Бэдкомедиана Жэку, его обзоры отдельный вид киноискусства)
Во всём что вы говорите не предусмотрен один нюанс - как при таком раскладе пилить бюджет.
А снимать под деньги инвесторов никто и сейчас не запрещает, но там работать нужно, отчитываться, переживать.. а нахрена, если есть бездонная дыра фонда кино.
Ответ очевиден — перестать пилить. Вы думаете я не в курсе, как на фильм выделяется 100 млн, а снимается он за 40-50? А те, на что снимается фильм, уходят по-рукам близких к кормящей руке актеров или бесталанных детей депутатов.
Иными словами, "Хочу как в Голливуде, но на деньги бюджета". Однако, в бюджете в основном безответственные режиссеры снимают. Надо в техзадании прописывать более подробные критерии каким должен быть кино
Похоже всплыл единственный случай, когда народный избранник действовал не во благо своего народа
А разве Иви и так уже не принадлежит иностранцам? Ivi.ru Media Limited - Кипр
Если вспомнить новость про выход Netflix в Россию, не без участия членов кооператива «Озеро». То можно заметить руку с которой кормится депутат Антон.
А нельзя было просто обратиться в правительственную комиссию и объяснить целесообразность своей структуры собственности?
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