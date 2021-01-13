Финансы
Рая Хачатрян

Forbes: ivi перенёс IPO на неопределенный срок из-за законопроекта об ограничении доли иностранцев в видеосервисах Статьи редакции

Компания могла выйти на Nasdaq в конце 2021 года и оценивалась в $800 млн — $1 млрд, говорят источники.

25 25 комментариев
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Онлайн-кинотеатр ivi отложил IPO на неопределенный срок из-за законопроекта, который ограничивает долю иностранцев в аудиовизуальных сервисах до 20%, рассказали два источника Forbes, знакомые с вопросом.

В ноябре ivi подал заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США на проведение IPO на Nasdaq. Предполагалось, что компания выйдет на биржу в конце 2021 года, говорят источники издания. Один из них говорит, что по плану в декабре 2020 года банки-организаторы должны были начать встречи с потенциальными инвесторами.

Но, по их словам, планы компании сорвал законопроект депутата Антона Горелкина, который он внес в Госдуму 18 декабря 2020 года. Согласно документу, доля иностранцев в ресурсах может быть выше 20%, но тогда компания должна обратиться в правительственную комиссию и объяснить целесообразность своей структуры собственности.

В декабре 2020 года ivi вместе с Okko и «Амедиатекой» обратились к спикеру Госдумы Вячеславу Володину и выступили против законопроекта. Они предупредили, что новые поправки ограничат привлечение капитала, из-за чего рынок откатится на несколько лет назад.

Представитель ivi отказался ответить на вопросы Forbes. По словам источника Forbes, знакомого с планами выхода ivi на биржу, компания пытается решить вопрос — добиться смягчения или отмены законопроекта. Антон Горелкин рассказал Forbes, что представители видеосервиса к нему не обращалась, но он знает, что ivi планирует IPO из СМИ.

Стоимость ivi

Как говорит один из источников, до появления законопроекта некоторые инвесторы и фонды купили доли в ivi на pre-IPO. Предварительная стоимость сервиса составила примерно $800 млн, говорит источник Forbes, знакомый с ходом подготовки к размещению. По словам другого источника, ivi могла провести IPO по оценке в $1 млрд.

В 2019 году аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын оценил компанию в $720 млн, опираясь на мультипликатор Netflix и прогнозируемую выручку ivi. По его словам, организаторы могли оценить ivi в $700–800 млн.

#новость #ivi

25 25 комментариев
6
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Ильдар Муртазен

12

В 2019 году аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын оценил компанию в $720 млн, опираясь на мультипликатор Netflix

Угар

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Антон Гранд

Ильдар
5

Оцениваю свою доставку продуктов на 10 млрд $. Ориентируюсь на мультипликаторы X5

Ответить

Alexey Ivanov

Антон
1

Привинтил планшет к самокату, оценка в районе 4 миллиардов (на основе Теслы)

Ответить

From Siberia to London

Ильдар
–2

Так Нетфликс же пришёл в 🇷🇺 как раз пару месяцев назад.
Кому теперь нужны эти ivi, okko, депутан горелкин и их айпио?

Ответить

Krem-brule

From
0

Это разные по содержанию сервисы + российские дешевле.

Ответить

Дмитрий Энтелис

Krem-br…
4

В IVI к сожалению нет никакого содержания.
Сначала ты платишь за подписку.
Потом выяснятся что все мало-мальски интересные фильмы в неё не входят.
Спасибо, не надо.

Ответить

Radna

Дмитрий
0

Там разные планы по стоимости на подписку как и у всех сервисов.

Ответить

From Siberia to

Krem-br…
1

Российские просто говно. Зачем платить сколько угодно низкую цену за 💩?

Ответить

Антон Гранд

Ильдар
2

Все что нужно знать об аналитиках.

Ответить

Alexey Ivanov

Ильдар
0

Вы видели его? рекомендую. Вообще "аналитик фондового рынка" это уже оскорбление, но Финам и Делицын - это ниже , чем дно.

Ответить

Даня

6

Решил погуглить, кто такой этот Горелкин, и нашел его пост на снобе про российское кино)

https://snob.ru/profile/30925/blog/127643

Я считаю, что нужно или раз и навсегда отказаться от государственного финансирования кино в России или давать деньги только на те кинопроекты, которые действительно будут прославлять нашу страну.

Ответить

Аарон Малис

Даня
9

Все правильно сказал. Но лучше, чтобы кинопроекты были связаны с туризмом и историей и только, сняли нон-фикшн, добро пожаловать на галеры.

Фильмы можно снимать на деньги инвесторов, под хороший сценарий, тогда и говнища не будет такого. Жаль только Бэдкомедиана Жэку, его обзоры отдельный вид киноискусства)

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ЯжПрограммист

Аарон
2

Во всём что вы говорите не предусмотрен один нюанс - как при таком раскладе пилить бюджет.

А снимать под деньги инвесторов никто и сейчас не запрещает, но там работать нужно, отчитываться, переживать.. а нахрена, если есть бездонная дыра фонда кино.

Ответить

Аарон Малис

ЯжПрогр…
0

Ответ очевиден — перестать пилить. Вы думаете я не в курсе, как на фильм выделяется 100 млн, а снимается он за 40-50? А те, на что снимается фильм, уходят по-рукам близких к кормящей руке актеров или бесталанных детей депутатов. 

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irmr

Аарон
0

перестать пилить

А нет ли тут признаков экстремизма и призывов к насильственному свержению государственной власти?

Ответить

Амгалан Баиров

Даня
0

Иными словами, "Хочу как в Голливуде, но на деньги бюджета". Однако, в бюджете в основном безответственные режиссеры снимают. Надо в техзадании прописывать более подробные критерии каким должен быть кино

Ответить

Роман Александров

4

Не жили богато, нечего и начинать 

Ответить

ЯжПрограммист

4

Антон Горелкин просто хочет в долю

Ответить

Юрий Другач

2

Похоже всплыл единственный случай, когда народный избранник действовал не во благо своего народа

Ответить

Дальний единорожек88

2

депутат Антон Горелкин рассказал, что представители видеосервиса к нему не обращалась

Аж завидую его самомнению

Ответить

Юрий Глотов

1

А разве Иви и так уже не принадлежит иностранцам?  Ivi.ru Media Limited - Кипр

Ответить

3216q114

0

А разве долю иностранцев в онлай кинотеатрах не ограничили ещё пару лет назад ?

Ответить

Igor Kachura

0

Если вспомнить новость про выход Netflix в Россию, не без участия членов кооператива «Озеро». То можно заметить руку с которой кормится депутат Антон.

Ответить

Денис Пихаров

0

А нельзя было просто обратиться в правительственную комиссию и объяснить целесообразность своей структуры собственности?

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Василий Разумных

0

Жалко, я хотел прикупить

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