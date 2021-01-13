Компания могла выйти на Nasdaq в конце 2021 года и оценивалась в $800 млн — $1 млрд, говорят источники.

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Онлайн-кинотеатр ivi отложил IPO на неопределенный срок из-за законопроекта, который ограничивает долю иностранцев в аудиовизуальных сервисах до 20%, рассказали два источника Forbes, знакомые с вопросом.

В ноябре ivi подал заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США на проведение IPO на Nasdaq. Предполагалось, что компания выйдет на биржу в конце 2021 года, говорят источники издания. Один из них говорит, что по плану в декабре 2020 года банки-организаторы должны были начать встречи с потенциальными инвесторами.

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Но, по их словам, планы компании сорвал законопроект депутата Антона Горелкина, который он внес в Госдуму 18 декабря 2020 года. Согласно документу, доля иностранцев в ресурсах может быть выше 20%, но тогда компания должна обратиться в правительственную комиссию и объяснить целесообразность своей структуры собственности.

В декабре 2020 года ivi вместе с Okko и «Амедиатекой» обратились к спикеру Госдумы Вячеславу Володину и выступили против законопроекта. Они предупредили, что новые поправки ограничат привлечение капитала, из-за чего рынок откатится на несколько лет назад.

Представитель ivi отказался ответить на вопросы Forbes. По словам источника Forbes, знакомого с планами выхода ivi на биржу, компания пытается решить вопрос — добиться смягчения или отмены законопроекта. Антон Горелкин рассказал Forbes, что представители видеосервиса к нему не обращалась, но он знает, что ivi планирует IPO из СМИ.

Стоимость ivi

Как говорит один из источников, до появления законопроекта некоторые инвесторы и фонды купили доли в ivi на pre-IPO. Предварительная стоимость сервиса составила примерно $800 млн, говорит источник Forbes, знакомый с ходом подготовки к размещению. По словам другого источника, ivi могла провести IPO по оценке в $1 млрд.