Финансы
Рая Хачатрян

Forbes: ivi перенёс IPO на неопределенный срок из-за законопроекта, ограничивающего долю иностранцев в видеосервисах Статьи редакции

Компания могла выйти на Nasdaq в конце 2021 года и оценивалась в $800 млн-$1 млрд.

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Онлайн-кинотеатр ivi отложил IPO на неопределенный срок из-за законопроекта, который ограничивает долю иностранцев в аудиовизуальных сервисах до 20%, рассказали два источника Forbes, знакомые с вопросом.

В ноябре ivi подал заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США на проведение IPO на Nasdaq. Предполагалось, что может выйдет на биржу в конце 2021 года, говорят источники издания. Один из них говорит, что в декабре 2020 года банки-организаторы должны были начать встречи с потенциальными инвесторами, на которых обычно рассказывают о компании, ее бизнесе и перспективах развития.

Но, по их словам, планы компании сорвал законопроект депутата Антона Горелкина, который он внес в Госдуму 18 декабря 2020 года. Согласно закону, если доля иностранцев в ресурсах выше 20%, то компания должна объяснить целесообразность своей структуры собственности на правительственной комиссии, говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

В декабре 2020 года ivi вместе с Okko и «Амедиатекой» обратились к спикеру Госдумы Вячеславу Володину и выступили против законопроекта. Они предупредили, что новые поправки ограничат привлечение капитала, из-за чего рынок откатится на несколько лет назад.

Представитель ivi отказался ответить на вопросы Forbes. По словам источника Forbes, знакомого с планами выхода ivi на IPO, компания пытается решить вопрос — добиться смягчения или отмены законопроекта. Антон Горелкин рассказал Forbes, что компания ivi к нему не обращалась, но он знает о ее планах о выходе на биржу из СМИ.

Стоимость ivi

Как говорит один из источников, до появления законопроекта некоторые инвесторы и фонды купили доли в ivi на pre-ipo. Предварительная стоимость сервиса составила примерно $800 млн, говорит источник Forbes, знакомый с ходом подготовки к IPO. По словам другого источника Forbes, ivi могла провести IPO по оценке в $1 млрд.

В 2019 году аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын оценил компанию в $720 млн, опираясь на мультипликатор Netflix и прогнозируемую выручку ivi. По его словам, организаторы могли оценить ivi в $700–800 млн.

#новость #ivi

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