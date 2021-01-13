Ассоциация банков России выступила против раскрытия причин отказов в выдаче кредитов Статьи редакции
Это приведет к раскрытию коммерческой тайны банками и ничем не поможет клиенту, считают в АБР.
- Ассоциация банков России заявила, что участники рынка не хотят раскрывать клиентам причины отказов по выдаче кредита, пишет РБК со ссылкой на письмо АБР главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.
- В конце октября парламент Калмыкии предложил Госдуме внести поправки в закон «О потребительском кредите». Они обязывают банки давать «мотивированное объяснение» клиентам, которым отказали в выдаче кредита. Законопроект планируют рассмотреть в феврале.
- Сейчас банки заключают кредитный договор с клиентом без объяснений. В АБР утверждают, что знание причин ничем не помогут российским заёмщикам, а для банков создадут новые риски: раскрывать эти данные очень трудно из-за коммерческой тайны.
- Объяснения причин заёмщикам приведут к раскрытию скоринговых моделей, заявил начальник правового управления ассоциации Сергей Клименко: банк строит их так, чтобы меньше навредить себе и вкладчикам, объясняет он.
- Скоринговые модели у банков разные, поэтому если один кредитор раскроет причины отказа, это не поможет заёмщику при обращении в другой банк. «Все превратится в кашу, клиенты еще больше запутаются», — отмечает Клименко.
- В АБР добавили, что россияне и так могут оценить свои шансы на получение кредитов: дважды в год можно бесплатно запросить в бюро кредитных историй свои данные. На ее основании клиент способен оценить свою платежную нагрузку — этого достаточно, чтобы получить отказ по самым распространенным причинам, говорит Клименко.
Кредит не дам. Причину отказа не дам. Дам, но не вам. Ваш Ван-Дамм
А с каких пирогов я должен кому-то объяснять, почему не хочу ему давать свои деньги?
Не свои, а вкладчиков
Во-первых, не все банки привлекают деньги вкладчиков,
Во - вторых, с каких пирогов я должен объяснять кому-то, почему не хочу ему давать деньги вкладчиков?
Ты ж спрашиваешь, зачем они , когда у тебя занимают, одностороннее право какое то
Право спросить возникает из того, что это мои деньги. Хочу - даю, не хочу - не даю.
Лично к Вам на улице обратилась цыганка с просьбой дать 100 рублей. Вы отказали. Она теперь требует от Вас мотивированное обоснование этого решения. Бред же.
Цель цыганки - отвлечь внимание вопросом про сто рублей чтобы спиздить кошелек . Цель банка оказывать финансовое взаимодействие на определённых условиях под определенными обязательствами . Когда тебе просто ни с хуя говорят что тебе деньги нельзя, а алкашу Васе можно , возникают вопросы.
Здесь речь о том, чтобы не было фразы "вы не подходите критериям", а чтобы был прозрачный процесс, чтобы человек знал что ему нужно сделать чтобы он подходил критериям и не гадал , дадут ли кредит или нет, а просто целенаправленно шел к достижению своих целей
Тогда мошенники будут подбирать людей идеально соответствующих профилю для получения кредита. Что удивительно, об этом даже в статье написано: «Объяснения причин заёмщикам приведут к раскрытию скоринговых моделей»
А что собственно в этом плохого? Наоборот это максимум прозрачности, к которому надо стремиться. Друг от друга скрывать эту модель у банков нет причин, а простым гражданам крайне полезно её знать.
Зачем вам знать скоринговую модель банка?
У разных банках она разная, одному и тому же лицу могут отказать в разных банках по причинам:
-возраст не тот
-стаж слишком маленький
-долговая нагрузка слишком высокая (по мнению скорринговой модели)
-залог ненадлежащего качества
-слишком высокие риски невозврата (подозрение на мошенничество)
-большой процент резервирования потнормативам цб
И тд, и тп
Вперёд , прорабатывать законодательство против мошенников и улучшать качество всевозможных проверок. Как правило мошенники пользуются подсказочками от сотрудников самих банков. Правда тут могут начаться буксовки, ведь всегда же найдутся заинтересованные лица там где не ожидаешь, не правда ли?
И что , что приведет? С чего вдруг скоринговая модель стала какой то неебаца сверхсекретной тайной, если она же, как вы сами говорите , подвергается угадыввнию?
Клиентоориентированный сервис? Не, не слышал.
Хотите ОБЯЗАТЬ банки быть клиентоориентированными?
Если у банка есть основания полагать, что кредит является невозвратным, то он ДОЛЖЕН объяснить клиенту, как обмануть другой банк?
Обязать не хочу. Просто в здоровой ситуации банки сами будут в этом заинтересованы. А вот этим договором банков должен заинтересоваться антимонопольный комитет. И с какой стати клиент будет пытаться обманывать другой банк? У банка тонна источников информации, его трудно обмануть. А вот подтянуть проблемный параметр клиент нередко способен во вполне разумные сроки, да и вообще будет благодарен и в следующий раз охотнее обратится.
В чем проблема сказать , что мы считаем, что вы кредит не вернёте , потому что ваши доходы ниже ожидаемых да и вы вообще мутный человек, извините , но вот поэтому.
потому что за этим, возможно, потребуется объяснить, почему банк звонит три раза в день, объявляя, что для ФИО подготовлено персональное предложение и одобрен лимит, а потом отказывает в предоставлении кредита. Ну или потребуется прекратить звонить три раза на дню с "выгодными персональными предложениями"
Дащаз. Обзвоном занимается не сам банк, а колл-центр на аутсорсе, будет тебе банк выборку делать по годным клиентам, тупо купили базу или сами слепили - и погнали спамить, это тупо дешевле чем актуализировать. Плюсом тебе кроме кредита может чо впарить получится, у банков много продуктов, главное, тебя заманить. Маркетологи базарные, блин.
а когда в приложении? Оно ж там считаться ДОЛЖНО?
А то пишут "имярек, дадим тебе 600к на 5 лет под 9,9%", тыкаешь "давай", они "счас, посчитаем".... "ну, вот тебе готовы дать 350к на 3 года под 15,9%". И ты такой "фсмысли???"
На самом деле нежелание раскрывать причины вызвано технологией, на которой все построено. Она достаточна сложна и вызовет множество проблем для банков, ведь придется перенастроить рандомизатор решений и добавить генератор отмазок. Изверги, сжальтесь над банками.
Потому что нельзя
Потому что нельзя
Потому что нельзя быть любознательным таким
Всегда раздражало это в банках. Вместо того, чтобы пойти на встречу потенциальному клиенту и подсказать ему в чем его проблема для банка, его разворачивают как фейс контрольщики в клубах.
Кау бывший сотрудник горячей линии банка там нет никакой тайны, чо за бред!?
- Отказ.
- Почему?
- у нас нет такой инфо. Задолженность в другом банке возможно.
- ааа, да точно вспомнил!
Вот жеж коммерческая тайна🤷♂️
А так говорили бы по вопросу клиента, почему нет?
Отказ по причине задолженности в банке зю. Погасите и после этого мы сможем предложить вам вариант либо рефинансирование.
Но нет же, узнать бесплатно кредитную историю можно только приехав в офис бки, а людям нафиг это? Либо через госуслуги, но опять же. И что? Ну узнал, что дальше то?
Другое дело, еслиб решали вопрос, как закрыть эту историю, чтобы я мог взять кредит без отказа. Хотя нафиг. Не берите их. Максимум не более чем три зарплаты.
Причин чуть больше, чем одна :)
Не берите их. Максимум не более чем три зарплаты.
Это ж все таки vc, а не клуб домохозяек. Кредиты дают возможности (роста, развития), помогают закрыть кассовые разрывы и тд.
Да даже ипотека для многих вынужденная история, которая вряд ли менее трех зарплат.
Банки: дай нам сведения о себе, родственниках до 7 колена, скан ануса, разрешение на избивание тебя колллекторами и на отправку рекламы 24/7.
Также банки: спасибо, мы всё это забрали, никогда теперь не удалим, продадим тонне других организаций, пять раз допустим утечку, но не скажем, что не дали тебе кредит, потому что наш генератор случайных чисел вывалил false.
Если давать причины, то повышается уровень фрода и невыплат. На кого это всё ляжет? На других честных плательщиков. Вы думайте немного, зачем это делается, прежде чем шутить. У нас в стране 12 трл невыплаченных кредитов и куча желающих получить кредит и сразу не платить по нему. Можно постепенно все основные параметры моделей выудить и подделывать их стараться.
А скоринговые модели и так по закону контролируются и должны быть понятны человеку. Там не закрытый ящик и куча ограничений от регулятора. В куче стран даже национальность как признак нельзя использовать, типа ущемление.
Не понимаю - какая может быть коммерческая тайна в объяснении почему отказали в кредите.
Это также глупо как рядовой военнослужащий мотострелковой роты является носителем секретной информации и не может выезжать за пределы РФ.
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