Visa отказалась от покупки финтех-стартапа Plaid за $5,3 млрд из-за антимонопольного иска Статьи редакции
Минюст обвинял Visa в попытке создать монополию на онлайн-рынке дебетовых карт.
Visa не купит агрегатор для финтех-сервисов Plaid из-за антимонопольного иска министерства юстиции, оспаривающего сделку, пишет WSJ. Компании уже объявили о расторжении сделки.
Visa договорилась о покупке стартапа за $5,3 млрд в январе 2020 года. Но в ноябре ведомство обратилось в суд с требованием заблокировать сделку, так как покупка могла помочь Visa незаконно сохранить монополию на онлайн-рынке дебетовых карт.
В министерстве утверждали, что Plaid — хоть и зарождающийся стартап, но представляет серьезную конкурентную угрозу для Visa. Эта сделка могла бы привести к повышению тарифов, меньшему количеству инноваций, а также создала бы барьеры для других компаний при выходе на онлайн-рынок дебетовых услуг, пишет издание.
Изначально Visa планировала оспорить иск министерства, на июнь был назначен судебный процесс, но в компании заявили, что разбирательства продолжаются слишком долго.
Представитель министерства юстиции по антимонопольным делам Макан Дельрахим заявил, что прекращение сделки было выгодным для потребителей: Plaid и похожие финтех-сервисы смогут свободно разрабатывать потенциальные альтернативы дебетовым онлайн-сервисам Visa. «При усилении конкуренции потребители могут ожидать более низких цен и более качественных услуг», — сказал он.
Хоть министерство и не одобрило сделку Visa с Plaid, в ноябре оно разрешило Mastercard купить похожий стартап — Finicity. По данным ведомства, доля Mastercard на онлайн-рынке дебетовых операций намного меньше, чем у Visa.
Теперь можно раздувать оценку до $10 ярдов и продаваться Мастеркарду.
Одобрено Минюстом!
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