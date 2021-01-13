Финансы
Рая Хачатрян

Мошенники начали притворяться работодателями на удалёнке — они просят жертв устанавливать приложения с трояном Статьи редакции

После установки злоумышленник получает все пароли к онлайн-банкингу жертвы.

  • О новой мошеннической схеме изданию «Коммерантъ» рассказали в компании RTM Group — она консультировала одну из жертв злоумышленников.

  • Злоумышленник притворяется работодателем, ищет жертву на сайтах по поиску работы, затем звонит ему и просит скачать из Google Play ряд приложений. Одно из них заражен трояном и ставит на устройство программу удаленного доступа, отметили в RTM Group.

  • По словам директора технического департамента RTM Group Федора Музалевского, новая схема в условиях удаленки может стать массовой: люди, лишившиеся полноценной работы, оказываются более склонными к риску.

  • Сейчас на популярные схемы мошенничества мало кто попадается, отмечает технический директор RuSIEM Антон Фишман. Но в этом случае приложения устанавливаются с официальных магазинов типа Google Play и выглядят легитимным.
  • В Google сказали «Коммерсанту», что во всех Android-смартфонах работает система безопасности «Google Play Защита»: она проверяет приложения во время установки и отправляет уведомления о вредоносных файлах.
  • По данным Генпрокуратуры, за время самоизоляции в России с апреля по июнь число уголовных дел по статье «Мошенничество» выросло на треть за счет дел о телефонном и интернет-мошенничестве. Их число в первом полугодии 2020 года выросло на 76%, изучил РБК.

#новость #мошенничество

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Фёдор Зима

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Меня вчера мошенники просили прислать макеты и спрашивали про дедлайн!

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Родион Галанев

Фёдор
0

Канал в телеге с готовыми оправданиями для заказчика: t.me/olegizvini

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Сергей Мазур

Фёдор
0

вот гады совсем обнаглели!

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Илья Ефимов

Фёдор
0

Шли им только скрины))

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Дальний единорожек88

20

звонит жертве и просит скачать из Google Play ряд приложений

А вы и дальше продолжайте гнать на айфон и огороженный AppStore с их проверками перед публикацией приложений.

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Тарас Мукин

Дальний
1

А разве кто-то гонит на проверки? Гонят вроде на то, что кроме AppStore установка практически ниоткуда невозможна. Официальный маркет приложений с жесткими проверками плюс возможность ставить извне с предупреждением "если что ты сам виноват" кажется золотой серединой.

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Павел

Тарас
1

возможность ставить извне с предупреждением "если что ты сам виноват" кажется золотой серединой

Ну вот в этом конкретном случае это "сам виноват" не помогло, и человек потерял деньги.

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Тарас Мукин

Павел
0

Ну так сам и виноват ведь. Оградить всех и от всего не получится, звонки по телефону ведь не запрещают потому что люди мошенникам номера карт сообщают.

Другой вопрос, что чем больше твоя аудитория — тем больше на тебе моральная ответственность информировать в доступной и эффективной форме, с чем у гугла проблемки. Система проверяет список разрешений приложения, но отображает неинформативно. Установку из сторонних источников можно отключить в два тапа даже не прочитав текст всплывшего окна (самсунг например это пофиксил очень просто, по умолчанию сторонняя установка должна отдельно подтверждаться каждый раз). Текст уведомления вполне может обновляться — следить за "трендами" мошенников реально, и писать "участились случаи мошенников-работодателей" тоже реально, и так далее и так далее. Упомянутая автопроверка приложений при установке кстати очень хороший шаг, но получилось не особо эффективно, ловит не все и часто срабатывает ложно.

Конечно информирование сложная штука, а запреты простая, но это не значит что нужно делать как проще. Не все люди все понимают о безопасности, но это только значит что объяснять надо больше и доступнее.

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Алексей Любимов

Павел
0

Все нужное есть в магазинах эппла и гугла.

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Алексей Любимов

Дальний
0

эти приложения для удаленного доступа к телефону, такие как teаmviewer не вирусы и не зловреды. Это обычные приложения, которые есть апсторе.

https://apps.apple.com/us/app/teamviewer/id692035811

‎TeamViewer: Remote Control
‎TeamViewer provides easy, fast and secure remote access to Windows, Mac and Linux systems…
apps.apple.com
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Ioanne

Дальний
0

В эппсторе таких приложений не может быть?

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Роман Александров

3

По такой схеме также у ютуберов каналы угоняют, притворяются заказчиками рекламы и просят сделать обзор программы.

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AlexSandro

2

У меня на работе эти мошенники раскусили новый лайфхак!
хотят всех "уволить по собственному" и перевести всех на самозанятых с заключением договоров.
Халява то какая!
Отдела кадров не надо, у бухгалтерии работы меньше, расходов существенно меньше, т. к не надо платить всякие взносы!
И ответственности по закону ни какой за работников, т. к они юридически не являются работниками фирмы.
Захотел - "уволил" разорвав договор, захотел - изменил условия договора. этож не работник, а коммерческие отношения с "самозанятым предпринимателем" гораздо гибче и жëстче, чем с нанятым официально работником.
Сейчас все по стране это прочухают и понесëтся волна "увольнений по собственному"

ps
так что эти ваши програмки с троянами, такие мелочи по сравнению с выше описанным лайфхаком, если учесть объемы в дальней перспективе.

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Илья Ефимов

AlexSandro
0

За это налоговая их потом с говном съест.

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AlexSandro

Илья
0

Не за что есть!
Так не запрещено делать!
По этому поводу дыра в законе.
Более того, так еще с прошлой весны работает очень много контор, т. к платить зп во время карантина многие не хотели. А коммерческие отношения с "предпринимателем" оказывающим услуги это не подразумевают, т. к зп платится только нанятым работникам.

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Илья Ефимов

AlexSan…
0

Нет, запрещено. Не помню правильной формулировки, суть в том, что если контрагенты не меняются месяцами при одинаковых объёмах, то это мошенничество с налогами. Погуглите.

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AlexSandro

Илья
0

Есть контрагенты, а есть физ лица с долгосрочным договором оказания услуг.
Немного разные понятия.
А самозанятый, это именно просто физ лицо, даже не ИПшник.

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Bursov Vlad

0

Все проблемы от необразованности людей в вопросах базовой кибербезопасности. Андроид со своей открытостью имеет как ряд недостатков, так и ряд преимуществ. Нельзя поставить приложение для удаленного управления, предварительно не дав на это разрешение.

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Комментарий удален

Андрей Новиков

0

Мошенники тоже самоизолировались, отсюда и такая стата)

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Юрий Другач

0

«Сейчас на популярные схемы мошенничества мало кто попадается», странно почему тогда они являются популярными

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Yanis Balaev

–4

Так не обязательно заливать троян в приложение сразу
Залить троян в приложение можно «обновлением по воздуху» , это обойдёт «защиту» GooglePlay Market
Так что это касается и AppStore тоже

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Vasya Aksyonov

Yanis
0

Интересно, а сколько уже таких троянов есть на iOS?

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Yanis Balaev

Vasya
0

Таким мониторингом я не занимаюсь)

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Vasya Aksyonov

Yanis
0

Я намекну, это число чуть меньше единицы

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Yanis Balaev

Vasya
0

Окей
Я оставил комментарий не к тому, чтоб сказать, что и через AppStore много троянов в приложении, а про функциональность программирования и заливки приложений)

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