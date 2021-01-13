Мошенники начали притворяться работодателями на удалёнке — они просят жертв устанавливать приложения с трояном Статьи редакции
После установки злоумышленник получает все пароли к онлайн-банкингу жертвы.
- О новой мошеннической схеме изданию «Коммерантъ» рассказали в компании RTM Group — она консультировала одну из жертв злоумышленников.
Злоумышленник притворяется работодателем, ищет жертву на сайтах по поиску работы, затем звонит ему и просит скачать из Google Play ряд приложений. Одно из них заражен трояном и ставит на устройство программу удаленного доступа, отметили в RTM Group.
По словам директора технического департамента RTM Group Федора Музалевского, новая схема в условиях удаленки может стать массовой: люди, лишившиеся полноценной работы, оказываются более склонными к риску.
- Сейчас на популярные схемы мошенничества мало кто попадается, отмечает технический директор RuSIEM Антон Фишман. Но в этом случае приложения устанавливаются с официальных магазинов типа Google Play и выглядят легитимным.
- В Google сказали «Коммерсанту», что во всех Android-смартфонах работает система безопасности «Google Play Защита»: она проверяет приложения во время установки и отправляет уведомления о вредоносных файлах.
- По данным Генпрокуратуры, за время самоизоляции в России с апреля по июнь число уголовных дел по статье «Мошенничество» выросло на треть за счет дел о телефонном и интернет-мошенничестве. Их число в первом полугодии 2020 года выросло на 76%, изучил РБК.
Меня вчера мошенники просили прислать макеты и спрашивали про дедлайн!
Канал в телеге с готовыми оправданиями для заказчика: t.me/olegizvini
А разве кто-то гонит на проверки? Гонят вроде на то, что кроме AppStore установка практически ниоткуда невозможна. Официальный маркет приложений с жесткими проверками плюс возможность ставить извне с предупреждением "если что ты сам виноват" кажется золотой серединой.
Ну так сам и виноват ведь. Оградить всех и от всего не получится, звонки по телефону ведь не запрещают потому что люди мошенникам номера карт сообщают.
Другой вопрос, что чем больше твоя аудитория — тем больше на тебе моральная ответственность информировать в доступной и эффективной форме, с чем у гугла проблемки. Система проверяет список разрешений приложения, но отображает неинформативно. Установку из сторонних источников можно отключить в два тапа даже не прочитав текст всплывшего окна (самсунг например это пофиксил очень просто, по умолчанию сторонняя установка должна отдельно подтверждаться каждый раз). Текст уведомления вполне может обновляться — следить за "трендами" мошенников реально, и писать "участились случаи мошенников-работодателей" тоже реально, и так далее и так далее. Упомянутая автопроверка приложений при установке кстати очень хороший шаг, но получилось не особо эффективно, ловит не все и часто срабатывает ложно.
Конечно информирование сложная штука, а запреты простая, но это не значит что нужно делать как проще. Не все люди все понимают о безопасности, но это только значит что объяснять надо больше и доступнее.
эти приложения для удаленного доступа к телефону, такие как teаmviewer не вирусы и не зловреды. Это обычные приложения, которые есть апсторе.
По такой схеме также у ютуберов каналы угоняют, притворяются заказчиками рекламы и просят сделать обзор программы.
У меня на работе эти мошенники раскусили новый лайфхак!
хотят всех "уволить по собственному" и перевести всех на самозанятых с заключением договоров.
Халява то какая!
Отдела кадров не надо, у бухгалтерии работы меньше, расходов существенно меньше, т. к не надо платить всякие взносы!
И ответственности по закону ни какой за работников, т. к они юридически не являются работниками фирмы.
Захотел - "уволил" разорвав договор, захотел - изменил условия договора. этож не работник, а коммерческие отношения с "самозанятым предпринимателем" гораздо гибче и жëстче, чем с нанятым официально работником.
Сейчас все по стране это прочухают и понесëтся волна "увольнений по собственному"
ps
так что эти ваши програмки с троянами, такие мелочи по сравнению с выше описанным лайфхаком, если учесть объемы в дальней перспективе.
За это налоговая их потом с говном съест.
Не за что есть!
Так не запрещено делать!
По этому поводу дыра в законе.
Более того, так еще с прошлой весны работает очень много контор, т. к платить зп во время карантина многие не хотели. А коммерческие отношения с "предпринимателем" оказывающим услуги это не подразумевают, т. к зп платится только нанятым работникам.
Нет, запрещено. Не помню правильной формулировки, суть в том, что если контрагенты не меняются месяцами при одинаковых объёмах, то это мошенничество с налогами. Погуглите.
Есть контрагенты, а есть физ лица с долгосрочным договором оказания услуг.
Немного разные понятия.
А самозанятый, это именно просто физ лицо, даже не ИПшник.
Все проблемы от необразованности людей в вопросах базовой кибербезопасности. Андроид со своей открытостью имеет как ряд недостатков, так и ряд преимуществ. Нельзя поставить приложение для удаленного управления, предварительно не дав на это разрешение.
Комментарий удален
«Сейчас на популярные схемы мошенничества мало кто попадается», странно почему тогда они являются популярными
Так не обязательно заливать троян в приложение сразу
Залить троян в приложение можно «обновлением по воздуху» , это обойдёт «защиту» GooglePlay Market
Так что это касается и AppStore тоже
Интересно, а сколько уже таких троянов есть на iOS?
Таким мониторингом я не занимаюсь)
Я намекну, это число чуть меньше единицы
Окей
Я оставил комментарий не к тому, чтоб сказать, что и через AppStore много троянов в приложении, а про функциональность программирования и заливки приложений)
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