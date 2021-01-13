Финансы
Таня Боброва

Frank Media: ограничения ЦБ на переводы «ЮMoney» связаны с платежами компаний в онлайн-казино и «серым» букмекерам Статьи редакции

Сервис из экосистемы «Сбера» мог столкнуться с теми же проблемами, что и Qiwi.

  • Ограничения, которые ЦБ ввёл в отношении «ЮMoney» (ранее — «Яндекс.Деньги», входит в экосистему «Сбера»), связаны с платежами компаний на игорном рынке, пишет Frank Media со ссылкой на источник в одной из платёжных систем. По его словам, они затронули, например, пользователей онлайн-игр.
  • Близкий к «ЮMoney» источник издания рассказал, что ЦБ ввёл ограничения из-за работы с «серыми» букмекерами — якобы за это же в декабре получила предписание и штраф от регулятора Qiwi.
  • Тогда один из близких к ЦБ источников издания говорил, что регулятор начал массовую «зачистку» рынка, на котором работают по схеме «неттинга» — по ней проходят операции в том числе «серых» казино и финансовых пирамид.
  • По данным Frank Media, к «игорным схемам» причастны некоторые крупные российские банки, и меры ЦБ могут затронуть и других игроков.
  • 12 января пользователь vc.ru рассказал, что ЦБ ограничил переводы денег в «ЮMoney» между физлицами и компаниями-нерезидентами после проверки сервиса в 2020 году. Компания разослала пользователям письмо с разъяснениями ситуации.
  • Ограничения вводятся с 12 января 2021 года на полгода. Расчёты по операциям, совершенным до приостановки, будут произведены до 15 января, уточнили в компании.
  • В «ЮMoney» сообщили vc.ru, что ЦБ проводил плановую проверку, а сервис уведомил всех затронутых клиентов. Ограничения касаются только платежей физлиц в адрес компаний-нерезидентов и платежей от компаний-нерезидентов физлицам и затронули небольшое число компаний. Кошельки и карты работают в России без ограничений.
ЦБ оштрафовал Qiwi и наказал ограничениями: что…
Пользователи по-прежнему могут переводить деньги друг другу и расплачиваться с большинством…
vc.ru

#новость #цб #юmoney

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Ильяс Урганаев

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Так вот для чего была эта сделка. Прачечная!

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Invictus Domini

Ильяс
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Какая?

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Исходный торшер

Invictus
0

Хуячечная

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Симеон Обедов

Ильяс
0

Простотой вывода и ввода средств в ЯДеньги пользовались казино и букмекеры и до этого. Думаю даже если бы они не отделились, сервис ждали такие же проблемы.

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Владимир Панин

0

С дзена то будет бабосик прилетать??

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Михаил Ероховец

Владимир
0

Ограничения только между физлицами и компаниями-нерезидентами написано. Если попадаете в эту категорию, то увы))

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Кто то из паралельной вселенной

Владимир
0

с дзена должен. там ведь все как ООО «Яндекс», а это резидент
но вот не уверен

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