Британский медицинский стартап Bioniq с российскими корнями привлёк $7,8 млн от OKS Group Статьи редакции
Компания потратит инвестиции на развитие продукта и расширение присутствия на рынках США и Ближнего Востока.
Британская медицинская компания Bioniq с российскими основателями привлекла $7,8 млн, рассказали vc.ru в компании. Лид-инвестором выступил венчурный фонд OKS Group, специализирующийся на инвестициях ранней стадии.
Вместе с $7,2 млн, которые инвестировала ГК «Медси» в дочернюю компанию Bioniq в России, общий размер раунда А составил более $15 млн. Компания потратит привлечённые средства на развитие продукта и расширение присутствия на рынках США и Ближнего Востока.
Bioniq предлагает персонализированные решения для здоровья — консультации врачей, комплекс витаминов, подобранный на основе анализов крови с помощью искусственного интеллекта и врачей, программу тренировок и персонализированное меню.
Пользователь заполняет анкету, у него берут кровь на анализ, а после этого подбирают курс витаминов. Пользователь может отслеживать свои показатели и прогресс в личном кабинете и с помощью специалистов.
Сервис доступен по подписке, для России представлено два тарифа. Полная версия bioniq life включает в себя анализ крови по 50 параметрам и доставку витаминов из 120 компонентов, стоит 15 тысяч рублей в месяц с условием оплаты от двух месяцев.
Ограниченная версия bioniq balance включает диагностику по 28 параметрам и доставку витаминов максимум из 70 компонентов. Стоимость — 6990 рублей в месяц при условии подписки на три месяца.
Согласно информации на сайте компании, её основали Вадим Федотов, бывший гендиректор «Газпром Медиа Технологии» и Groupon в России, и нейрохирург Константин Карузин, который более 14 лет проводил клинические исследования фармакологических препаратов и технологий в Швейцарии и в России.
Bioniq создали в начале 2019 года в Великобритании, в июле этого же года она вышла на российский рынок. С начала 2020 года Bioniq сотрудничает с сетью частных медицинских клиник «Медси» — в феврале они создали цифровую платформу для мониторинга здоровья.
Как же заебали эти пресс-релизы, генерируемые по шаблону: _____ компания _____ с российскими корнями привлекла _____ млн. от _____. Хуже только американская Google с основателем из России.
Меня больше этих шаблонных пресс-релизов бесит, что очередная хипстерская хуета со слабой доказательной базой собирает кучу инвестиций. Реально хайп на хайпе. Главное запихнуть в свое говно побольше современных трендов - и ты на коне: персонализация, витамины и искусственный интеллект. В общем очередная бесполезная хуета, которая будет только бабло стричь с "прогрессивного" человечества
Непонятно другое, почему пишут, что компания с российскими корнями и не пишут, что лид-инвестор тоже корни имеет схожие
"персонализированный комплекс витаминов, подобранный на основе анализов крови с помощью искусственного интеллекта и врачей"
еще раз для наивных: никакого ИИ нет, есть алгоритм (типа функции ЕСЛИ в Excel) и все.
т.е. ИИ добавляют для лохов и хайпа. (если не согласны - примеры в студию, а то вечно заминусуют, а примеров... 0)
витамины по анализу крови + врачи = ну такое: мы ни за что не отвечаем, но курс витаминов советуем пропить.
и кто и зачем будет за это месяцами платить? учитывая, что компания "для общего укрепления иммунитета", но ничего конкретного. почему не комплекты фруктов? короче просто хайп и пузырь. тема сдуется, вопрос времени.
никакого ИИ нет, есть алгоритм (типа функции ЕСЛИ в Excel) и все
О, инсайт от разработчика системы )) А что, ИИ теперь - не алгоритмы?
Разница в степени захардкоженности предметной области в механизме логического вывода.
чего они там в AI скормить собрались? 50 анализов? это ничтожная выборка. результаты исследований на других людях , а кто учтет кучу других факторов, организм слишком сложен для того чтобы можно было так просто подобрать ключик к здоровью.
полезнее будет гулять подольше и не пить эту хероту
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