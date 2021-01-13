Компания потратит инвестиции на развитие продукта и расширение присутствия на рынках США и Ближнего Востока.

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Британская медицинская компания Bioniq с российскими основателями привлекла $7,8 млн, рассказали vc.ru в компании. Лид-инвестором выступил венчурный фонд OKS Group, специализирующийся на инвестициях ранней стадии.

Вместе с $7,2 млн, которые инвестировала ГК «Медси» в дочернюю компанию Bioniq в России, общий размер раунда А составил более $15 млн. Компания потратит привлечённые средства на развитие продукта и расширение присутствия на рынках США и Ближнего Востока.

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Bioniq предлагает персонализированные решения для здоровья — консультации врачей, комплекс витаминов, подобранный на основе анализов крови с помощью искусственного интеллекта и врачей, программу тренировок и персонализированное меню.

Пользователь заполняет анкету, у него берут кровь на анализ, а после этого подбирают курс витаминов. Пользователь может отслеживать свои показатели и прогресс в личном кабинете и с помощью специалистов.

Сервис доступен по подписке, для России представлено два тарифа. Полная версия bioniq life включает в себя анализ крови по 50 параметрам и доставку витаминов из 120 компонентов, стоит 15 тысяч рублей в месяц с условием оплаты от двух месяцев.

Ограниченная версия bioniq balance включает диагностику по 28 параметрам и доставку витаминов максимум из 70 компонентов. Стоимость — 6990 рублей в месяц при условии подписки на три месяца.

Согласно информации на сайте компании, её основали Вадим Федотов, бывший гендиректор «Газпром Медиа Технологии» и Groupon в России, и нейрохирург Константин Карузин, который более 14 лет проводил клинические исследования фармакологических препаратов и технологий в Швейцарии и в России.