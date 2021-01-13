Финансы
Евгения Евсеева

В 2020 году на Мосбирже зарегистрировалось 5 млн частных инвесторов — больше, чем за все предыдущие годы Статьи редакции

Выросла и активность инвесторов: если в декабре 2019 года сделки совершали 392 тысяч человек, то в декабре 2020 года — 1,4 млн.

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В 2020 году на Московской бирже зарегистрировалось около 5 млн частных инвесторов. За год на биржу пришло больше инвесторов, чем суммарно за все предыдущие годы, а их общее количество достигло 8,8 млн человек.

Кроме количества инвесторов, выросла и их активность: в декабре 2020 года на бирже совершали сделки 1,4 млн человек, за аналогичный период 2019 года в сделках приняли участие 392 тысячи человек. В 2020 году частные инвесторы вложили в акции на Мосбирже 301 млрд рублей.

Объём торгов на бирже достиг 23,9 трлн рублей — практически в два раза больше, чем в 2019 году. Доля частных инвесторов в объёме торгов акциями составила 40,6%, облигациями — 13%, спот-рынок валюты — 12,3%, срочный рынок — 42%.

За 2020 год инвесторы открыли более 1,8 млн индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), а их общее количество достигло 3 млн. Наибольшее количество счетов среди банков открыли клиенты «Сбера» — 1,7 млн, «Тинькофф» — 645,1 тысячи и ВТБ — 523,9 тысячи.

Среди брокерских компаний: БКС — 172,3 тысячи, «Открытие Брокер» — более 106,7 тысяч, «Финам» — 72,7 тысячи. Среди управляющих компаний: «Сбер Управление Активами» — 214,3 тысячи, «Альфа-Капитал» — 47,2 тысячи и «Регион» — 34,6 тысячи.

В «портфель частного инвестора» вошли акции «Газпрома» (23,1%), «Лукойла» (11,8%), «Норникеля» (11,3%), обыкновенные и привилегированные акции «Сбера» (10,5% и 8% соответственно), акции «Аэрофлота» (8,2%), ценные бумаги Mail.ru Group (7,4%). Из иностранных ценных бумаг инвесторы выбирали акции Alibaba (29,5%), Pfizer (11,6%), Apple (11,1%), Tesla (9,9%), Intel (8%), Boeing (7,7%), Amazon (7%).

#новость #мосбиржа #инвестиции

29 29 комментариев
8
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Alexandr Shilnikov

25

$TESLA

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Сергей Ермилов

13

И все успешные и уважаемые люди.

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Dmitry Korolev

8

Когда чистильщик обуви начинает интересоваться акциями, надо срочно уходить с рынка.

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Константин Полухтин

Dmitry
0

Тоже так думаю. Явно что-то не так...

Ответить

Yuri Istomin

Dmitry
0

Многие перекладываются из депозитов по причинам: 1. Низких ставок, 2. Введения подоходного на вклады свыше 1 млн. руб.

Ответить

Alexey Ivanov

8

И каждый второй создал телеграмм-канал "Как торговать на ФР, советы аналитика с 15 летним стажем"

Ответить

ilia

4

"около 5 млн частных инвесторов" - из них около 2,5 - "подписывайтесь на мой телеграм канал/инстаграм!")

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Константин Полухтин

ilia
0

Ну дак да, ибо рынок = 2,5 миллиона инвесторов!

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Дмитрий Иванов

ilia
0

забавно, если сказать, что половина - мамкины инвесторы, каждый будет думать что это к нему не относится :)

Ответить

ilia

Дмитрий
0

мамкины-не мамкины, но вот "я суперинвестор и вас научу - читайте!" от тех, кто прочитал две статьи и половину книжки или вообще копипастит из других каналов, бесят уже. Пусть лучше молча мамкины)

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Александр Утемов

0

Надоедливая вездесущая реклама Тинькофф Инвестиций дала результат?

Ответить

Андрей Верижников

Александр
5

Дала. И я прямо очень рад, что попробовал. 8% годовых в валюте не представляю где ещё можно было бы получить.

Ответить

Алина Альфировна

Александр
1

Дала. +30% с мая.

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Больной чайник

Александр
0

Нищие ставки по вкладам выгнали толпу обездоленных капиталистов на биржи, брокеры затейники заманили их в свои сети :)

Ответить

Vitaly Semykin

2

"Если чистильщики обуви начали заниматься покупкой акций - значит пора их продавать" (Морган)

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Фаиль Исмаилов

–3

Какой то влом мозга. Сначала всем сидеть дома ,всем надеть маски.... Теперь всем открыть счета ИС, ии спустить свои бабосики через сито "брокерских *контор*". Мдаа...

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Фаиль Исмаилов

Фаиль
1

Чтож скоро подключаться боты и будут ставить минуса

Ответить

Антон Адамов

0

Сбер по кол-ву клиентов кстати благодаря пенсионерам, которых окучивают менеджеры на месте, вешая на уши выгоду и надёжность, лучше чем вклад.так что делить можно смело на 10

Ответить

Alex Cox

Антон
2

Пруфы про пенсионеров и инвест счета?

Ответить

evgvasi

Alex
1

Всем предлагают. Каждому, в т.ч. и пенсионерам. Сходил в офис для получения новой карты, в соседних окнах пенсионерам впаривали (и мне тоже) страховки карточки, открытие брокерского счёта и далее по их списку.

Ответить

chachalava

evgvasi
0

А разве не все так делают? И ВТБ в отделениях продвигают брокерку, а Тинькофф из каждого утюга впаривает, уже настолько обнаглели, что пуши начали слать об инвестициях

Ответить

evgvasi

chachal…
1

Да я констатирую факт, что начали агрессивно в последнее время предлагать открытие брокерского счёта.
В прошлом году и сам открыл в Тинькофф ¯\_(ツ)_/¯

Ответить

Александр Василёнок

Alex
1

Маме предлагали

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Антон Штадлер

Alex
0

Кто в здравом уме выберет брокером Сбер?

Ответить

Илитный Иксперт

1

*кулстори про чистильщика обуви*

Ответить

Андрей Воробьев

0

И каждый пытается наебать каждого в итоге 🤦‍♂️😂

Ответить

Константин Полухтин

0

Не думаю, что это всё к добру. Явно не инвесторы заработают, а биржи.

Ответить

- -

Константин
0

Если бы было иначе, то среди брокеров была бы колоссальная текучка кадров. Пришел, поработал немного, опыта набрался и все, лежи на диване, правильно инвестируй, греби бабло лопатой.

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Исходный торшер

–1

Пха

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