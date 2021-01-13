Выросла и активность инвесторов: если в декабре 2019 года сделки совершали 392 тысяч человек, то в декабре 2020 года — 1,4 млн.

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В 2020 году на Московской бирже зарегистрировалось около 5 млн частных инвесторов. За год на биржу пришло больше инвесторов, чем суммарно за все предыдущие годы, а их общее количество достигло 8,8 млн человек.

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Кроме количества инвесторов, выросла и их активность: в декабре 2020 года на бирже совершали сделки 1,4 млн человек, за аналогичный период 2019 года в сделках приняли участие 392 тысячи человек. В 2020 году частные инвесторы вложили в акции на Мосбирже 301 млрд рублей.

Объём торгов на бирже достиг 23,9 трлн рублей — практически в два раза больше, чем в 2019 году. Доля частных инвесторов в объёме торгов акциями составила 40,6%, облигациями — 13%, спот-рынок валюты — 12,3%, срочный рынок — 42%.

За 2020 год инвесторы открыли более 1,8 млн индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), а их общее количество достигло 3 млн. Наибольшее количество счетов среди банков открыли клиенты «Сбера» — 1,7 млн, «Тинькофф» — 645,1 тысячи и ВТБ — 523,9 тысячи.

Среди брокерских компаний: БКС — 172,3 тысячи, «Открытие Брокер» — более 106,7 тысяч, «Финам» — 72,7 тысячи. Среди управляющих компаний: «Сбер Управление Активами» — 214,3 тысячи, «Альфа-Капитал» — 47,2 тысячи и «Регион» — 34,6 тысячи.