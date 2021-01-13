В 2020 году на Мосбирже зарегистрировалось 5 млн частных инвесторов — больше, чем за все предыдущие годы Статьи редакции
Выросла и активность инвесторов: если в декабре 2019 года сделки совершали 392 тысяч человек, то в декабре 2020 года — 1,4 млн.
В 2020 году на Московской бирже зарегистрировалось около 5 млн частных инвесторов. За год на биржу пришло больше инвесторов, чем суммарно за все предыдущие годы, а их общее количество достигло 8,8 млн человек.
Кроме количества инвесторов, выросла и их активность: в декабре 2020 года на бирже совершали сделки 1,4 млн человек, за аналогичный период 2019 года в сделках приняли участие 392 тысячи человек. В 2020 году частные инвесторы вложили в акции на Мосбирже 301 млрд рублей.
Объём торгов на бирже достиг 23,9 трлн рублей — практически в два раза больше, чем в 2019 году. Доля частных инвесторов в объёме торгов акциями составила 40,6%, облигациями — 13%, спот-рынок валюты — 12,3%, срочный рынок — 42%.
За 2020 год инвесторы открыли более 1,8 млн индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), а их общее количество достигло 3 млн. Наибольшее количество счетов среди банков открыли клиенты «Сбера» — 1,7 млн, «Тинькофф» — 645,1 тысячи и ВТБ — 523,9 тысячи.
Среди брокерских компаний: БКС — 172,3 тысячи, «Открытие Брокер» — более 106,7 тысяч, «Финам» — 72,7 тысячи. Среди управляющих компаний: «Сбер Управление Активами» — 214,3 тысячи, «Альфа-Капитал» — 47,2 тысячи и «Регион» — 34,6 тысячи.
В «портфель частного инвестора» вошли акции «Газпрома» (23,1%), «Лукойла» (11,8%), «Норникеля» (11,3%), обыкновенные и привилегированные акции «Сбера» (10,5% и 8% соответственно), акции «Аэрофлота» (8,2%), ценные бумаги Mail.ru Group (7,4%). Из иностранных ценных бумаг инвесторы выбирали акции Alibaba (29,5%), Pfizer (11,6%), Apple (11,1%), Tesla (9,9%), Intel (8%), Boeing (7,7%), Amazon (7%).
Когда чистильщик обуви начинает интересоваться акциями, надо срочно уходить с рынка.
Многие перекладываются из депозитов по причинам: 1. Низких ставок, 2. Введения подоходного на вклады свыше 1 млн. руб.
И каждый второй создал телеграмм-канал "Как торговать на ФР, советы аналитика с 15 летним стажем"
"около 5 млн частных инвесторов" - из них около 2,5 - "подписывайтесь на мой телеграм канал/инстаграм!")
забавно, если сказать, что половина - мамкины инвесторы, каждый будет думать что это к нему не относится :)
Надоедливая вездесущая реклама Тинькофф Инвестиций дала результат?
Дала. И я прямо очень рад, что попробовал. 8% годовых в валюте не представляю где ещё можно было бы получить.
Больной чайник
Нищие ставки по вкладам выгнали толпу обездоленных капиталистов на биржи, брокеры затейники заманили их в свои сети :)
"Если чистильщики обуви начали заниматься покупкой акций - значит пора их продавать" (Морган)
Какой то влом мозга. Сначала всем сидеть дома ,всем надеть маски.... Теперь всем открыть счета ИС, ии спустить свои бабосики через сито "брокерских *контор*". Мдаа...
Сбер по кол-ву клиентов кстати благодаря пенсионерам, которых окучивают менеджеры на месте, вешая на уши выгоду и надёжность, лучше чем вклад.так что делить можно смело на 10
А разве не все так делают? И ВТБ в отделениях продвигают брокерку, а Тинькофф из каждого утюга впаривает, уже настолько обнаглели, что пуши начали слать об инвестициях
Не думаю, что это всё к добру. Явно не инвесторы заработают, а биржи.
Если бы было иначе, то среди брокеров была бы колоссальная текучка кадров. Пришел, поработал немного, опыта набрался и все, лежи на диване, правильно инвестируй, греби бабло лопатой.
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