Глобальный трафик только в мобильном сегменте вырос на 50% в 2020 году, это спровоцировало интерес к технологии NFWare по всему миру. Быстро масштабировать ёмкость сети и уметь работать с большим объёмом трафика стало необходимым требованием к вендору.

Наш основной продукт сегодня решает проблему IPv4-адресов, в то время как его основополагающая технология может быть использована и для других задач.