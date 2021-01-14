Финансы
Таня Боброва

Основанный россиянами стартап по виртуализации сетевых сервисов NFWare привлёк $1,4 млн Статьи редакции

Компания разрабатывает виртуальные сетевые решения для телеком-операторов и интернет-компаний.

0 Обсудить
554 просмотров

Стартап-разработчик ПО для виртуализации сетевых функций NFWare привлёк $1,4 млн от Softline Venture Partners, Plug and Play Ventures и бизнес-ангелов из Google Research, рассказали vc.ru в компании. В раунде также участвовали существующие инвесторы — Sistema VC (венчурный фонд АФК «Система»), Almaz Capital и Maxfield Capital.

Условия сделки и оценку стартап не раскрывает. Компания хочет направить инвестиции на расширение продуктовой линейки для обработки сетевого трафика — новые продукты планируют представить в 2021 году.

Глобальный трафик только в мобильном сегменте вырос на 50% в 2020 году, это спровоцировало интерес к технологии NFWare по всему миру. Быстро масштабировать ёмкость сети и уметь работать с большим объёмом трафика стало необходимым требованием к вендору.

Наш основной продукт сегодня решает проблему IPv4-адресов, в то время как его основополагающая технология может быть использована и для других задач.

Александр Бриткин
сооснователь и гендиректор NFWare

NFWare разрабатывает виртуальные сетевые решения для телеком-операторов и интернет-компаний, которые могут справиться с большим объёмом трафика, работая на стандартных серверах.

Решения стартапа требуют до 10 раз меньше аппаратных ресурсов, чем продукты от лидеров рынка Cisco, Juniper, Huawei, Nokia и Ericsson, утверждают в компании.

Среди клиентов стартапа два из десяти крупнейших международных мобильных операторов, телеком-операторы в США, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. В России NFWare работает с «Тинькофф Мобайл» и Mail.ru Group, говорят в компании.

Средняя стоимость лицензии NFWare на программу для телеком-операторов составляет $500 тысяч; для небольших компаний — от $2000 до $50 тысяч. Финансовые показатели компания не раскрывает.

По данным «Контур.Фокуса», на конец 2019 года выручка ООО «Нфвер» (принадлежит американской корпорации «Нфвер Инк») составила 49,8 млн рублей, убыток — 2,5 млн рублей.

NFWare основана в 2014 году Александром Бриткиным, Игорем Рыжовым, Павлом Иващенко и Русланом Смелянским. Её офисы расположены в Москве и Калифорнии. Всего без текущего раунда стартап привлёк $2,5 млн и грант на 5 млн рублей от фонда «Сколково».

#новость #инвестиции #стартапы

0 Обсудить
5
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u043f\u044b","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u0438"], "comments": 0, "likes": 5, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 196644, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 14 Jan 2021 15:03:53 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
0 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Московский акселератор
Подписан
Отписаться
Корпорации ищут новые технологии в акселераторах
Заместитель генерального директора Агентства инноваций Москвы рассказывает, почему именно там.
0
Устойчивые города: Москва
Подписан
Отписаться
В холодное время для диких животных Москвы установят подкормки
Метеорологи предупреждают о заметном похолодании в столице в самые ближайшие дни. Чтобы зимний морозный сезон прошел бе…
0
IVI
Подписан
Отписаться
Сериал «Нежность» побил рекорд смотрения на IVI в новогодние праздники
IVI – онлайн-кинотеатр №1 в России, выяснил, какие фильмы и сериалы смотрели подписчики сервиса в новогоднюю ночь и на…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Сергей Пустовит
за день
> сделаем розыгрыш Вас разыграли, всё по честному
«Тинькофф Инвестиции» уведомили, что я участвую в розыгрыше, но не рассказали о результатах
Сергей Пустовит
за неделю
Перевод с яндексовского на русский: Андрей, чтоб ты сдох! Я из команды Яндекс.Маркета. Очень жаль, что не получилось вас наебать. Отсутствие начисленных баллов вы можете увидеть в своём личном кабинете, в разделе «Мои…
Купил смартфон на «Яндекс.Маркете» — за это маркетплейс обещал 3000 баллов кэшбека в «Плюсе», которые я так и не получил

Комментарии

Максим Игумнов

Небольшие торговые сети в…

Leo Uvarov

AliExpress перестал принимать…

Влад Охотников

Заказал через «Яндекс.Еду…

Владислав Мальцев

Как открывали бизнес по ремонту…

Денис Демидов

Небольшие торговые сети в…

Родион Галанев

DashaMail украл калькулятор…

Василий Степанов

Как открывали бизнес по ремонту…

Владислав Мальцев

Как открывали бизнес по ремонту…

Alexey Bo

«Сбер» создал сервис…

Valentin Omelyan

AliExpress перестал принимать…

Ахундов Эмиль

Чек-лист: что проверять в…

Василий Степанов

Как открывали бизнес по ремонту…

Stas dyakonov

AliExpress перестал принимать…

Хозяин

Сооснователь PayPal Макс Левчин…

Владислав Мальцев

Как открывали бизнес по ремонту…

Sergei Zotov

Сооснователь PayPal Макс Левчин…

Vlad R

Сооснователь PayPal Макс Левчин…

Vitold Sedyshev

Huawei начала разработку…

Хозяин

DashaMail украл калькулятор…

Сергей Силаев

Небольшие торговые сети в…
null