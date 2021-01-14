Основанный россиянами стартап по виртуализации сетевых сервисов NFWare привлёк $1,4 млн Статьи редакции
Компания разрабатывает виртуальные сетевые решения для телеком-операторов и интернет-компаний.
Стартап-разработчик ПО для виртуализации сетевых функций NFWare привлёк $1,4 млн от Softline Venture Partners, Plug and Play Ventures и бизнес-ангелов из Google Research, рассказали vc.ru в компании. В раунде также участвовали существующие инвесторы — Sistema VC (венчурный фонд АФК «Система»), Almaz Capital и Maxfield Capital.
Условия сделки и оценку стартап не раскрывает. Компания хочет направить инвестиции на расширение продуктовой линейки для обработки сетевого трафика — новые продукты планируют представить в 2021 году.
NFWare разрабатывает виртуальные сетевые решения для телеком-операторов и интернет-компаний, которые могут справиться с большим объёмом трафика, работая на стандартных серверах.
Решения стартапа требуют до 10 раз меньше аппаратных ресурсов, чем продукты от лидеров рынка Cisco, Juniper, Huawei, Nokia и Ericsson, утверждают в компании.
Среди клиентов стартапа два из десяти крупнейших международных мобильных операторов, телеком-операторы в США, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. В России NFWare работает с «Тинькофф Мобайл» и Mail.ru Group, говорят в компании.
Средняя стоимость лицензии NFWare на программу для телеком-операторов составляет $500 тысяч; для небольших компаний — от $2000 до $50 тысяч. Финансовые показатели компания не раскрывает.
По данным «Контур.Фокуса», на конец 2019 года выручка ООО «Нфвер» (принадлежит американской корпорации «Нфвер Инк») составила 49,8 млн рублей, убыток — 2,5 млн рублей.
NFWare основана в 2014 году Александром Бриткиным, Игорем Рыжовым, Павлом Иващенко и Русланом Смелянским. Её офисы расположены в Москве и Калифорнии. Всего без текущего раунда стартап привлёк $2,5 млн и грант на 5 млн рублей от фонда «Сколково».
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