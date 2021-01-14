Регулятор хочет защитить тех, кто считает ИСЖ вкладом: в 2020 году 32% полисов показали нулевую доходность.

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Центробанк рекомендовал страховым организациям воздержаться от предложения инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) инвесторам-физлицам без опыта напрямую и через посредников.

По мнению регулятора, договоры страхования жизни с инвестиционной составляющей содержат высокие инвестиционные риски. Для физических лиц, которые не обладают специальными знаниями в области финансов, такие договоры сложны для понимания.

ЦБ узнал, что банки предлагают договоры инвестиционного и накопительного страхования жизни под видом вкладов с повышенной доходностью. При этом гражданам не рассказывают о рисках и особенностях продуктов.

Регулятор считает, что неопытный инвестор не может оценить особенности таких продуктов, так как они сложные даже для профессионалов. При досрочном погашении договора инвестор может потерять часть средств, а при накопительном страховании — все деньги, если пропустит регулярный платёж.

По статистике ЦБ, средняя доходность по трехлетним полисам ИСЖ, завершившимся в течение девяти месяцев 2020 года, составила 4,2% годовых, по пятилетним – 3,1% годовых, писали «Ведомости».