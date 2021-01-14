Сооснователь PayPal Макс Левчин стал миллиардером после успешного IPO Affirm Статьи редакции
Affirm вышла на биржу 13 января и привлекла $1,2 млрд с капитализацией в $23,6 млрд.
Forbes оценил состояние основателя и гендиректора стартапа Affirm Макса Левчина в $2,7 млрд после IPO стартапа.
Affirm вышла на биржу Nasdaq 13 января и привлекла $1,2 млрд в ходе размещения. Акции компании завершили торговый день на отметке $97,24 — это на 98,5% больше заявленной цены размещения. Капитализация Affirm составила $23,6 млрд.
Капитализация компании выросла на $18 млрд за четыре месяца, пишет Forbes. Максу Левчину принадлежит в Affirm доля в 11%, которая теперь стоит $2,7 млрд, что делает его миллиардером.
Компания планировала IPO в 2020 году и уже трижды увеличивала ценовой диапазон размещения — с $33-38 за акцию до $41-44. За день до IPO стоимость акции выросла до $49, а оценка компании выросла до $12 млрд. В апреле 2019 года Affirm оценивали в $2,9 млрд.
Сервис рассрочки Affirm создал в 2012 году сооснователь PayPal Макс Левчин. С его помощью можно покупать одежду, обувь и другие дорогостоящие товары у розничных продавцов — в рассрочку.
Affirm предлагает покупателю разделить оплату на несколько частей — при этом для некоторых брендов действует рассрочка без процентов, например, на тренажеры Peloton.
В сентябре 2020 года стартап привлёк $500 млн. По данным Crunchbase, с момента основания Affirm привлекла $1,5 млрд.
Комментарий удален
Из основных участников PayPal Mafia последним стал миллиардером?)
На Тиньков инвестициях можно этими акциями торговать?
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