Финансы
Рая Хачатрян

Количество компаний-банкротов снизилось на почти 20% в 2020 году благодаря мораторию Статьи редакции

Кредиторы не могли запустить процесс банкротства до 7 января.

В 2020 году количество банкротств компаний упало на 19,9% — до 9931, пишет РБК со ссылкой на данные «Федресурса», ведущего Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Падение связано с введенным в апреле мораторием на банкротство.

Кредиторы потребовали у организаций 2,16 трлн рублей в 2020 году, погасили их всего в 4,4% случаев. В большинстве случаев (77,1%) именно кредиторы — главные инициаторы банкротств, в 13% процедуру запускает ФНС. Сами компании заявляют о неспособности выплачивать деньги лишь в 9,3% случаев, а иногда это делают их работники (0,5%), пишет издание.

Мораторий на возбуждение дел о банкротстве компаний по заявлению кредиторов был одним из мер поддержки бизнеса в условиях пандемии. В октябре его продлили — срок истек 7 января. По данным «Федресурса», после снятия моратория количество сообщений о банкротств не выше среднего: с 8 по 11 января 2021 года кредиторы их было 109, 41 сообщение относятся к компаниям, которые ранее попадали под мораторий.

По словам заместителя министра экономического развития Ильи Торосова, повторное введение моратория на банкротства не планируется, пишет издание. В октябре его продлили для пострадавших от пандемии отраслей, чтобы отменять «постепенно», заявил он.

Несмотря на снижение корпоративных банкротств, в 2020 году выросло число потребительских: обанкротились 119 тысяч человек — на 72,6% больше, чем в 2019 году. Должники инициировали процедуру в 94,5% случаев, в 4,6% случаев банкротство запустили кредиторы, в 1% — ФНС, следует из данных «Федресурса».

#новость

409 просмотров
12 12 комментариев
1
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 12, "likes": 1, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 196932, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 15 Jan 2021 08:02:21 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
12 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Alex Suv

6

Я так понимаю "мораторий" это типа мы запретили банкротства, а вы ебитесь как хотите?

Ответить

Aleksey Bobkov

Alex
3

да, очень эффективно: запрет банкротств, заморозка цен на подножий корм, раздача копеек маргиналам пару раз в год

Ответить

Ivan

Aleksey
1

а остальным - штрафы за отсутсвие перчаток в автобусе!

Ответить

Александр

Ivan
0

И автобуса!

Ответить

Ivan

Алексан…
0

я ещё придумал модель для экономического развития - штрафы за отсутствие штрафов.
и штрафы за наличие штрафов!

Ответить

Aleksey Bobkov

5

удобно 😂

Ответить

Дмитрий Журиков

3

Копите долги, банкротиться нельзя. Зато статистика не пострадает, а потом как снежный ком все покатится вместе с возвратом господдержки.

Ответить

Aleksey Bobkov

Дмитрий
1

копить долги нельзя банкротиться

Ответить

Александр Дунаев

3

Если запретить умирать, так и демографическую проблему можно уладить.

Ответить

Dmitriy Gagarin

1

Все веселей и веселей...

Ответить

Александр Привалов

Dmitriy
0

Еще бы написали: с 23:00 08.01.21г. по 23:01 08.01.21г. не было подано ни одного заявления, экономика восстанавливается...

Ответить

ЯжПрограммист

0

Давно пора запретить болеть коронавирусом

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Boomstarter
Подписан
Отписаться
Как протестировать продукт краудфандингом. Часть 1
Кейсы успешных технологических проектов на Boomstarter.
0
IPQuorum
Подписан
Отписаться
Архитекторам надоело креативить в корзину
Профессиональное сообщество архитекторов намерено укрепить свои позиции в авторском надзоре
0
НФК-Сбережения
Подписан
Отписаться
Запись в подсайте НФК-Сбережения
Дюрация облигаций. Что это? Держатели облигаций всегда обращают внимание на размер купонных платежей и периодичность их…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Andrey Sobolev
за день
Samsung убрала адаптер питания из комплектов S21 — компания высмеивала Apple за такое решение
Сергей Пустовит
за неделю
Перевод с яндексовского на русский: Андрей, чтоб ты сдох! Я из команды Яндекс.Маркета. Очень жаль, что не получилось вас наебать. Отсутствие начисленных баллов вы можете увидеть в своём личном кабинете, в разделе «Мои…
Купил смартфон на «Яндекс.Маркете» — за это маркетплейс обещал 3000 баллов кэшбека в «Плюсе», которые я так и не получил

Комментарии

Maria Golova

Как быстро создать и…

Александр Привалов

Количество компаний-банкротов…

Евгений Кислов

«Тинькофф Инвестиции…

Ivan

Количество компаний-банкротов…

KSA

«Ситимобил» отключил…

Александр Привалов

Количество компаний-банкротов…

Nikolai O

2 км за 750 рублей в Яндекс.Такси

Ivan

Количество компаний-банкротов…

KSA

Минэкономразвития предложило…

Александр Привалов

Минэкономразвития предложило…

Александр Привалов

Минэкономразвития предложило…

Сергей Леопольдович

Samsung представила смартфоны…

Антон Гранд

«Ситимобил» отключил…

KSA

Samsung представила смартфоны…

Александр Прилипко

Минэкономразвития предложило…

Александр Кучеряев

Сооснователь PayPal Макс Левчин…

Сергей Ефименко

Переводчик книг Booken.ru

Nikolai O

2 км за 750 рублей в Яндекс.Такси

Сергей Ефименко

Переводчик книг Booken.ru

Сергей Королевский

Samsung представила смартфоны…
null