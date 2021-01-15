Кредиторы не могли запустить процесс банкротства до 7 января.

В 2020 году количество банкротств компаний упало на 19,9% — до 9931, пишет РБК со ссылкой на данные «Федресурса», единого федерального реестра сведений о банкротстве. Падение связано с введённым в апреле мораторием на банкротство.

Кредиторы потребовали у организаций 2,16 трлн рублей в 2020 году, погасили их всего в 4,4% случаев. В большинстве случаев (77,1%) именно кредиторы — главные инициаторы банкротств, в 13% процедуру запускает ФНС. Сами компании заявляют о неспособности выплачивать деньги лишь в 9,3% случаев, а иногда это делают их работники (0,5%), пишет издание.

Мораторий на возбуждение дел о банкротстве компаний по заявлению кредиторов был одной из мер поддержки бизнеса в условиях пандемии. В октябре его продлили — срок истёк 7 января. По данным «Федресурса», после снятия моратория количество сообщений о банкротств не выше среднего: с 8 по 11 января 2021 года их было 109, 41 сообщение относятся к компаниям, которые ранее попадали под мораторий.

По словам заместителя министра экономического развития Ильи Торосова, повторное введение моратория на банкротства не планируется, пишет издание. В октябре его продлили для пострадавших от пандемии отраслей, чтобы отменять «постепенно», заявил он.

Несмотря на снижение корпоративных банкротств, в 2020 году выросло число потребительских: обанкротились 119 тысяч человек — на 72,6% больше, чем в 2019 году. Должники инициировали процедуру в 94,5% случаев, в 4,6% случаев банкротство запустили кредиторы, в 1% — ФНС, следует из данных «Федресурса».