Количество компаний-банкротов снизилось почти на 20% в 2020 году благодаря мораторию Статьи редакции
Кредиторы не могли запустить процесс банкротства до 7 января.
В 2020 году количество банкротств компаний упало на 19,9% — до 9931, пишет РБК со ссылкой на данные «Федресурса», единого федерального реестра сведений о банкротстве. Падение связано с введённым в апреле мораторием на банкротство.
Кредиторы потребовали у организаций 2,16 трлн рублей в 2020 году, погасили их всего в 4,4% случаев. В большинстве случаев (77,1%) именно кредиторы — главные инициаторы банкротств, в 13% процедуру запускает ФНС. Сами компании заявляют о неспособности выплачивать деньги лишь в 9,3% случаев, а иногда это делают их работники (0,5%), пишет издание.
Мораторий на возбуждение дел о банкротстве компаний по заявлению кредиторов был одной из мер поддержки бизнеса в условиях пандемии. В октябре его продлили — срок истёк 7 января. По данным «Федресурса», после снятия моратория количество сообщений о банкротств не выше среднего: с 8 по 11 января 2021 года их было 109, 41 сообщение относятся к компаниям, которые ранее попадали под мораторий.
По словам заместителя министра экономического развития Ильи Торосова, повторное введение моратория на банкротства не планируется, пишет издание. В октябре его продлили для пострадавших от пандемии отраслей, чтобы отменять «постепенно», заявил он.
Несмотря на снижение корпоративных банкротств, в 2020 году выросло число потребительских: обанкротились 119 тысяч человек — на 72,6% больше, чем в 2019 году. Должники инициировали процедуру в 94,5% случаев, в 4,6% случаев банкротство запустили кредиторы, в 1% — ФНС, следует из данных «Федресурса».
Я так понимаю "мораторий" это типа мы запретили банкротства, а вы ебитесь как хотите?
да, очень эффективно: запрет банкротств, заморозка цен на подножий корм, раздача копеек маргиналам пару раз в год
Копите долги, банкротиться нельзя. Зато статистика не пострадает, а потом как снежный ком все покатится вместе с возвратом господдержки.
удобно 😂
Обожаю их статистику:
"По данным «Федресурса», после снятия моратория количество сообщений о банкротств не выше среднего: с 8 по 11 января 2021..."
Конечно, выходные же ещё.
Если запретить умирать, так и демографическую проблему можно уладить.
Давно пора запретить болеть коронавирусом
А разве не так работает спутник? Приходишь, врач журит пальчиком, запрещает и ты уходишь весь такой запрещенный ))
уже
В Питере большая часть больных выявляет у себя корону за деньги.
А остальным "ОРВИ больняк 14 дней"
"с 8 по 11 января 2021... не выше среднего" Все веселей и веселей...
Еще бы написали: с 23:00 08.01.21г. по 23:01 08.01.21г. не было подано ни одного заявления, экономика восстанавливается...
Вы ржёте , а людей со стабильностью головного мозга ещё навалом и они просто кончают от таких новостей.
Мораторий на возбуждение дел о банкротстве был одной из мер поддержки бизнеса
А мораторий на деньги - один из видов поддержки бедных
Нужно больше мораториев:
Мораторий на увольнения: зп можно не платить, но уволить нельзя.
Мораторий на повышение цен на продукты - победим инфляцию.
Мораторий на покупку в пятёрочке менее трех бытылок водки на семью в месяц.
Мораторий на жалобы на Яндекс такси и Авито доставку .
Для мен такая статистику звучит так.
Мы заварили все двери жильцам в стране:
- снизилась преступность
- снизилось кол-во ДТП
- снизилось кол-во смертей
- снизилось кол-во заболевших
... и тп
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