Финансы
Рая Хачатрян

Количество компаний-банкротов снизилось почти на 20% в 2020 году благодаря мораторию Статьи редакции

Кредиторы не могли запустить процесс банкротства до 7 января.

В 2020 году количество банкротств компаний упало на 19,9% — до 9931, пишет РБК со ссылкой на данные «Федресурса», единого федерального реестра сведений о банкротстве. Падение связано с введённым в апреле мораторием на банкротство.

Кредиторы потребовали у организаций 2,16 трлн рублей в 2020 году, погасили их всего в 4,4% случаев. В большинстве случаев (77,1%) именно кредиторы — главные инициаторы банкротств, в 13% процедуру запускает ФНС. Сами компании заявляют о неспособности выплачивать деньги лишь в 9,3% случаев, а иногда это делают их работники (0,5%), пишет издание.

Мораторий на возбуждение дел о банкротстве компаний по заявлению кредиторов был одной из мер поддержки бизнеса в условиях пандемии. В октябре его продлили — срок истёк 7 января. По данным «Федресурса», после снятия моратория количество сообщений о банкротств не выше среднего: с 8 по 11 января 2021 года их было 109, 41 сообщение относятся к компаниям, которые ранее попадали под мораторий.

По словам заместителя министра экономического развития Ильи Торосова, повторное введение моратория на банкротства не планируется, пишет издание. В октябре его продлили для пострадавших от пандемии отраслей, чтобы отменять «постепенно», заявил он.

Несмотря на снижение корпоративных банкротств, в 2020 году выросло число потребительских: обанкротились 119 тысяч человек — на 72,6% больше, чем в 2019 году. Должники инициировали процедуру в 94,5% случаев, в 4,6% случаев банкротство запустили кредиторы, в 1% — ФНС, следует из данных «Федресурса».

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Alex Suv

15

Я так понимаю "мораторий" это типа мы запретили банкротства, а вы ебитесь как хотите?

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Aleksey Bobkov

Alex
12

да, очень эффективно: запрет банкротств, заморозка цен на подножий корм, раздача копеек маргиналам пару раз в год

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Ivan

Aleksey
2

а остальным - штрафы за отсутсвие перчаток в автобусе!

Ответить

Александр

Ivan
0

И автобуса!

Ответить

Ivan

Алексан…
6

я ещё придумал модель для экономического развития - штрафы за отсутствие штрафов.
и штрафы за наличие штрафов!

Ответить

Александр

Ivan
1

Две медали этому господину!

Ответить

Alexey QuQu

Aleksey
0

*подножный

Ответить

Abdu Rz

Alex
2

Мы запрещаем вам беднеть!

Ответить

Дмитрий Журиков

7

Копите долги, банкротиться нельзя. Зато статистика не пострадает, а потом как снежный ком все покатится вместе с возвратом господдержки.

Ответить

Aleksey Bobkov

Дмитрий
4

копить долги нельзя банкротиться

Ответить

Aleksey Bobkov

7

удобно 😂

Ответить

Dmitriy Gagarin

Aleksey
0

Обожаю их статистику:
"По данным «Федресурса», после снятия моратория количество сообщений о банкротств не выше среднего: с 8 по 11 января 2021..."
Конечно, выходные же ещё.

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Александр Дунаев

7

Если запретить умирать, так и демографическую проблему можно уладить.

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Эдуард Гладышев

Александр
0

Ещё можно запретить стоять в пробках.

Ответить

ЯжПрограммист

1

Давно пора запретить болеть коронавирусом

Ответить

Вадим Парамонов

ЯжПрограммист
0

А разве не так работает спутник? Приходишь, врач журит пальчиком, запрещает и ты уходишь весь такой запрещенный ))

Ответить

Дмитрий Малахов

ЯжПрограммист
0

уже
В Питере большая часть больных выявляет у  себя корону за деньги.
А остальным "ОРВИ больняк 14 дней"

Ответить

Dmitriy Gagarin

1

"с 8 по 11 января 2021... не выше среднего" Все веселей и веселей...

Ответить

Александр Привалов

Dmitriy
0

Еще бы написали: с 23:00 08.01.21г. по 23:01 08.01.21г. не было подано ни одного заявления, экономика восстанавливается...

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xxx xxx

1

Вы ржёте , а людей со стабильностью головного мозга ещё навалом и они просто кончают от таких новостей.

Ответить

Александр Привалов

0

Мораторий на возбуждение дел о банкротстве был одной из мер поддержки бизнеса

А мораторий на деньги - один из видов поддержки бедных

Ответить

Vladislav S

0

Нужно больше мораториев:

Мораторий на увольнения: зп можно не платить, но уволить нельзя. 

Мораторий на повышение цен на продукты - победим инфляцию.

Мораторий на покупку в пятёрочке менее трех бытылок водки на семью в месяц. 

Мораторий на жалобы на Яндекс такси и Авито доставку . 

Ответить

Кирилл Вечкасов

0

Для мен такая статистику звучит так.
Мы заварили все двери жильцам в стране:
- снизилась преступность
- снизилось кол-во ДТП
- снизилось кол-во смертей
- снизилось кол-во заболевших
... и тп

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Kirill Smolin

0

Всем дали время вывести бабки и имущество с оошек)

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