Это поможет развитию конкуренции в секторе.

Минэкономразвития внесло в правительство законопроект, который ограничивает возможности государства покупать акции или доли в финансовых организациях, пишет РБК со ссылкой на документ.

Проект предлагает поправки в закон «О защите конкуренции»: согласно им, Российская Федерация и ее субъекты, государственные и муниципальные организации, Банк России, компании или банки с госучастием смогут совершить покупки в финансовом секторе только при определенных обстоятельствах, следует из документа. Если запрет нарушат, то сделка может быть признана недействительной по решению суда.

В проекте перечисляются исключения: например, госструктуры и госбанки смогут входить в капитал финансовых организаций под санкциями США или других стран, а ЦБ может входить в капитал компаний для санации, но срок владения активом не должен превышать пять лет с момента приобретения.

Запрет необходим из-за ситуации в финансовом секторе: в 2018 году доля государства на банковском рынке достигла 70%, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Доля госбанков в активах финансового сектора в 2020 году составляла 74%, следует из данных Ассоциации банков России.