Финансы
Рая Хачатрян

Минэкономразвития предложило запретить госструктурам покупать банки Статьи редакции

Это поможет развитию конкуренции в секторе.

Минэкономразвития внесло в правительство законопроект, который ограничивает возможности государства покупать акции или доли в финансовых организациях, пишет РБК со ссылкой на документ.

Проект предлагает поправки в закон «О защите конкуренции»: согласно им, Российская Федерация и ее субъекты, государственные и муниципальные организации, Банк России, компании или банки с госучастием смогут совершить покупки в финансовом секторе только при определенных обстоятельствах, следует из документа. Если запрет нарушат, то сделка может быть признана недействительной по решению суда.

В проекте перечисляются исключения: например, госструктуры и госбанки смогут входить в капитал финансовых организаций под санкциями США или других стран, а ЦБ может входить в капитал компаний для санации, но срок владения активом не должен превышать пять лет с момента приобретения.

Запрет необходим из-за ситуации в финансовом секторе: в 2018 году доля государства на банковском рынке достигла 70%, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Доля госбанков в активах финансового сектора в 2020 году составляла 74%, следует из данных Ассоциации банков России.

#новость #законы

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9 9 комментариев
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9 комментариев
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ЯжПрограммист

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Главное сохранить возможность банкам подкупать госструктуры

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Roman Moskovskiy

4

Может запретить пылесосить Сберу?

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Александр Привалов

Roman
0

Так, так... Отберите у него микрофон!

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Александр Привалов

1

поможет развитию конкуренции

сделка может быть признана недействительной по решению суда

А, это еще и не по-умолчанию? Понятно, ну на своих кто жаловаться-то будет. Это ж в суд идти, доказывать, увОжаемых людей беспокоить...

Ответить

Антон Саяпин

0

Главное - сделать это вовремя!!!

Ответить

Александр Прилипко

Антон
0

до покупки сбера или после?

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Dmitriy Gagarin

Антон
0

Тоже про Сбер-успел сразу подумал.

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KSA

Антон
0

Успели раньше 100%, все норм

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Anton Kosenko

0

Каждые 5 лет будем менять название банка 😂😂😂

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